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Удивительная подруга Кевина-Принса Боатенга

Пара вместе с 2011-го года. У Кевина и Мелиссы уже есть сын Мэддокс.

А вот так выглядит Instagram девушки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Шикарная подруга Криса Смоллинга

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Италия. Серия А Италия Милан Боатенг Кевин-Принс
Комментарии (5)
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nemolod
1458675291
Ну и чудно все-таки: есть сын,а все в подругах ходит?
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Каратель помойников
1458699121
если бы не татухи то вообще норм
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Георгий 07 01 93 рус
1459632928
я б ей вду...
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