Чего мы ждем от возобновления чемпионата России

"Ростов" выиграет чемпионат

Все успокоились. Никакой предвзятости. Еще один вдох-выдох. А теперь представьте, что вам никто не симпатичен в РФПЛ до стадии яростного боления. Неужели, вы начнете глорить за скучный ЦСКА, разъевшийся "Зенит" или очень скучный "Локомотив"?

Вариантов нет. Только "Ростов". Клуб, который в прошлом году должен был вылететь в ФНЛ с самым веселым тренером в мире, вдруг подписывает самого вдумчивого коуча. И за год команда взлетает на второе место с претензией подняться на еще одно. Банальная параллель с АПЛ напрашивается. Гранды в той же традиции раскидываются очками, а мускулистый тихоня их подбирает.

Еще важно превращение "Ростова" в топ-клуб. Через год с небольшим у него будет шикарная чаша, где должны играть в еврокубках и биться за них постоянно, а не мучиться в стыках с "Тосно". Только большая победа поможет дончанам удержать Бердыева и уйти от прошлого тухлого середняка.

Поболеем за сказку.

"Урал" попадет в Лигу Европы

Любопытно, как в УЕФА заплачут над матчами в Екатеринбурге. Часовой пояс, холодина, открытый 10-тысячный стадиончик. Главное, что "Урал" заслуживает этой всеевропейской головной боли.

У Вадима Скрипченко получилось даже круче, чем у Бердыева. После шумихи с участием "Терека", Гончаренко, президента Иванова и букмекеров команда затмила гадкую историю. Участие Гончаренко в этом уральском восстании против грандов тоже мощное.

Но куда интереснее феномен Скрипченко – тренера, работавшего главным только в "Минске". И у него внезапно не прибавилось десяток футболистов со скиллом в FIFA за 85. Те же Асеведо, Фонтанелло, Манучарян, Фидлер, Данцев, Лунгу, Кулаков после 18 туров в 4-х очках от еврокубковго места.

Возможен откат к "Амкару" и "Крыльям" (особенно с учетом ухода Ерохина), но опять хочется верить в неординарное и сенсационное.

"Спартак" будет предсказуем

Или хотя бы не придется о нем писать каждую неделю. Правда, популярность этой команды заставляет искать интересное в скучном, гениальное – во временных явлениях и случайных событиях.

Хочется лишь какой-то логики в жизни этой команды. После одного матча мы считаем "Спартак" возрожденным, после следующего – бездарным. Задача Аленичева весной – отучить нас от этой рефлексии. Пусть главный тренер продолжает настраивать игру, а Леонид Федун попробует помолчать.

Не так важен результат. Если "Спартак" упадет ниже пятого места – Аленичев тренер уровня тульского "Арсенала". Если выше – команда летом не поменяет тренера, что уже будет супердостижением. С диагнозом клуба все понятно, но именно у этой команды еще есть возможность окончательно определиться с ее уровнем.

Тест: хорошо ли вы помните легионеров "Спартака"?

Роман Широков найдет себя

"Зенит", "Краснодар", "Спартак", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА. "Это музыка не будет вечной", - наверняка подумал 34-летний талантливый игрок, у которого осталось очень мало времени на самореализацию. Пара сезонов, Евро и неясная возможность сыграть на домашнем чемпионате мира.

Продолжать метаться и ругаться бесконечно невозможно. Поэтому возвращение в ЦСКА (по словам Гинера, без претензий на огромную зарплату) – единственное и логичное решение. Хочется видеть Романа крутым и нужным, как было в "Краснодаре" и давным-давно в Петербурге. Эта стабильность очень по душе сборной, что докажет Фабио Капелло, который потерялся в Бразилии без плеймейкера.

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Без странных матчей

Под "странными" будем понимать не только договорные. Чем не странно открытие года в Саранске между "Крыльями" и "Ростовом"? Да, в Самаре вновь облажались с газоном, с которым обещают разобраться со времен видео Сергея Игнашевича.

Тем более, не хотелось бы строить конспирологические пирамиды, считать голы, очки, желтые карточки и подозревать команды в мутных делах. Как в прошлогоднем матче "Уфа" - "Зенит", где апогей сюра заключался в том, что уфимцы играли на "Петровском" в статусе хозяина.

Но российский футбол на то и российский, что у него всегда припасены козыри безумия вроде матча дубля тульского "Арсенала" и ЦСКА на тренировочном поле "Локомотива". Придумать что-то более эксцентричное тяжело, однако нет сомнений в изобретательности русского футбольного духа.

Будут хет-трики

Два гола за игру – максимум для одного игрока в РФПЛ этого сезона. Последний хет-трик сделал Саломон Рондон в марте прошлого года (венесуэлец, что характерно, оформил и предпоследний хет-трик).

Боязнь лупить по воротам – вредная черт и иностранцев, и российских футболистов. Можно себя похвалить за умение обороняться, но как только против этих тактически грамотных ребят играют смело – мы вспоминаем, что самому надежному защитнику в России уже давно за 30.

Российскому чемпионату нужны драйв, здоровое безумие, как в игре "Мордовия" - ЦСКА, и голы, голы, голы.

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