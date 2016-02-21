Катрин Хуммельс – красавица-жена капитана дортмундской «Боруссии»

Пару часто можно увидеть вместе.

Но если Катрин появляется на публике одна, то к ней прикованы взгляды тысяч мужчин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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