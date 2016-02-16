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Почему «Зенит» пройдет «Бенфику»

Первый матч в гостях

В последние годы "Зенит" начинал еврокубки в февральском Петербурге. Подавалось это как очевидное преимущество нашей команды. В 2012-м ожидалась скованность "Бенфики" от морозов. А в 2014-м оптимисты ставили на спад "Боруссии", которая задубеет при отрицательной температуре.

Вышло иначе. "Бенфика" едва не увезла результативную ничью (спас Широков, "нашедший щелочку"), а хулиганы Клоппа отправили Спаллетти в отставку. Матч в Дортмунде был тренировкой, а в Лиссабоне "Зенит" схватился за преимущество и просчитался. "Бенфика" на драйве прошла дальше.

Лихая осень 2015-го позволяет "Зениту" сыграть по своим правилам. Чуть осторожнее на "Эштадиу Да Луж" (но с обязательным голом) и более раскованно на "Петровском", когда команда окончательно разогреется после отпуска.

"Зенит" и в таких условиях может попасть в психологическую ловушку, как в прошлогодних играх с "Севильей". Однако то, что "Бенфика" будет действовать либо слишком оборонительно, либо чересчур остро (в зависимости от счета первого матча) – подспорье для Виллаша-Боаша.

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У Виллаша-Боаша – больше вариантов

"Зенит" зимой тратился умеренно, и все равно укрепил состав круче конкурентов. Кокорин прибыл в нападение, Жирков – на фланг защиты-полузащиты. Маурисио как подмена Хави Гарсии. Практическое укрепление поможет Боашу не только в словесных баталиях с РФС.

Возьмем, к примеру, домашний матч Лиги чемпионов с "Гентом", который "Зенит" нервно обыграл 2:1. В запасе были Кришито, Юсупов, Рязанцев, Долгов, Нету, Евсеев и временно отстраненный Лодыгин. Один вариант на край обороны, в центр защиты, две сомнительные возможности немного освежить центр и вообще никакого маневра для атаки. Долгова - демо-версию Дзюбы,  не будем брать в счет.

И в том матче, когда бельгийцы на 56-й минуте сравняли, Боашу оставалось ждать усилий от измотанной основы. Теперь у португальца появилась скамейка. Да, по-прежнему не заменить Халка или Шатова. Зато Кокорин может всех шокировать и внести разнообразие в атаки "Зенита".

"Зенит" раскрепощен

В годы, когда "Зенит" попадал в плей-офф, его жгли комплексы и скандалы. Спаллетти не был уверен в конкретном курсе. Суматошный футбол в еврокубках – главная  претензия  к итальянцу, который совладал с неспешным ритмом РФПЛ, но так и не сварганил мощную силу для еврокубкового применения.

При Боаше команда прошла последнюю стадию обновления, которая готовилась еще при Лучано. Ключевые иностранцы стали таковыми и на поле, а все недовольные были проданы. "Зенит" европеизировался ментально, но стал мускулистым и свободным, как его вожак Халк. "Зенит" нашел вакцину от русских футбольных болезней – мнительности и скованности.

Атмосфера здоровой уверенности, созданная Боашем, не даст "Зениту" зажаться и начать дико паниковать. Российская команда – не очевидный фаворит, но боязни перед внезапной потерей концентрации и всех футбольных навыков нет вообще.

"Бенфика" – идеальный соперник

Боаш в Лиге чемпионов поставил на контригру. Только в проигранном матче с "Гентом" питерцы на процент больше владели мячом. В остальных играх "Зенит" занимался выманиванием. И те же бельгийцы на "Петровском" 58% времени держали мяч, а "Лион" и "Валенсия" по этому показателю и вовсе уничтожили сине-бело-голубых. Это и есть главная фишка лигочемпионского "Зенита" –зазвать чужаков на свою половину и несколькими передачами создать преимущество.

"Бенфика" наверняка примет такое предложение. Главный тренер Руи Витория обожает контроль и унижение. В пяти играх до матча с "Порту" лиссабонцы наколотили 24 мяча, а по воротам Касильяса в главной зарубе португальского сезона ударили 15 раз. И с владением был порядок – 56% на 44%. А выиграл "Порту" (2:1), использовав классические ходы контратак с оперативным удушением центральной зоны.Отличный пример для "Зенита". Дать противнику высвободить энергию, не боясь пропустить, а дальше – работать по осеннему сценарию.

Жонас, Гайтан, Митроглу, Пицци – игроки известные, но сейчас это не топ-звезды. "Бенфика" с Витселем, Гараем, Матичем и забивным Кардосо была страшнее. Особенно на фоне "Зенита" с Лазовичем и Быстровым.

Онлайн-трансляция матча "Бенфика" - "Зенит"

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Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Зенит Митроглу Костас Кокорин Александр Халк Жонатас Виллаш-Боаш Андре Витория Руй
Комментарии (9)
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jeremi.10
1455604782
"Кокорин может всех шокировать" - это уж точно)
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Zenit & MU
1455609660
Я думаю Зенит должен побеждать, состав оптимальный, энергии полно, главное в начале наколотить, а потом грамотно обороняться и действовать на контратаках! Победы Зениту!
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nemolod
1455611387
Из истории выступлений наших клубов зимне-весенний успех был только ,когда команды имели солидную физподготовку и крепкую командную игру! Сегодня Зениту предстоит очень серьезный экзамен по этим параметрам! Зная,насколько сильны в это время года португальские и испанские команды, будет очень хорошим результатом ничья,особенно результативная! Бенфика дома будет мощно атаковать плюс поддержка трибун-так что нынешний заголовок о гостевой победе не соответствует реальности!
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Вомбат
1455613144
Конечно все адекватные болельщики из России желают победы Зениту, но текст данной статьи не адекватный: "Зенит" и в таких условиях может попасть в психологическую ловушку, как в прошлогодних играх с "Севильей"... Атмосфера здоровой уверенности, созданная Боашем, не даст "Зениту" зажаться". Если автор сам не знает, может Зенит попасть в психологическую яму или не может, зачем он об этом пишет?
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Igorello97
1455629003
Я, не верю в Зенит.
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pik54
1455650369
шансы Зенита 50/50
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