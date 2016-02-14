Херр, Бутылка и другие Валентины современного футбола

Валентин Кожокару

Амплуа: вратарь

Возраст: 20 лет

Клуб: "Стяуа"

Валентина Кожокару постигла участь быть полным тезкой престарелой молдавской фолк-певицы. Даже гугл обижает его вниманием, предпочитая полуцыганские заводные мотивы. Его можно понять – голкипер еще совсем юный, играет редко. Зато успел засветиться в матче с "Рубином" в 2013-м году и даже выйти из него сухим. В Кожокару пока примечательна лишь одна деталь – мистический символизм. Практически каббала. Он родился в 1995-ом году, его рост 195 сантиметров, а на спине красуется тот самый номер. Страшно представить, что случится в его 95-ом матче за "Стяуа".

Энрико Валентини

Амплуа: латераль

Возраст: 26 лет

Клуб: "Карлсруэ"

Он наверняка мог бы подать в суд на фирменный магазин дубленок в Москве, но избрал более сложный путь к богатству – футбол. Итало-германский латераль рубится в низах немецкого футбола, которые не слабее (в плане посещаемости уж точно) наших верхов. Забивает редко, грубит тоже нечасто – грех с такой-то фамилией. Правда, недавно психанул и заработал красную карточку в игре с "Арминией".

Валентин Роберж

Амплуа: центральный защитник

Возраст: 28 лет

Клуб: "Сандерленд"

Обладатель чрезвычайно аристократичного имени и не очень-то аристократичной внешности известен широкой публике не более, чем двое предыдущих. Шанс прославиться был: в 2013-ом Роберж отправился в "Сандерленд" покорять Англию, но клуб заштормило, а сам футболист так и не смог проявить себя как следует. Предпосылки были – в "Маритиму" француз подавал большие надежды и был железобетонным, но стремление к высотам в итоге отбросило его на родину. В "Реймсе", правда, заиграть не удалось, и футболист вернулся в Англию. Практически миф об Икаре.

Валентин Нефедов

Амплуа: центральный защитник

Возраст: 33 года

Клуб: "Долгопрудный"

А вот и наш русский Валентин. Однако и он на действительно топовом уровне никогда не играл. Может, в больших клубах есть какое-то правило касательно Валентинов? Пожалуй, следует подать жалобу в ФИФА и остановить новый вид дискриминации.

Что же касается Нефедова, то он (что звучит сокрушающе ужасно) популярен в народе даже меньше, чем видеоблогер-однофамилец. Воспитанника "Торпедо" помотало по клубам первого и второго дивизиона, а также по аутсайдерам украинской лиги. Вскоре он наверняка завершит карьеру в уютном и славном "Долгопрудном".

Валентин Филатов

Амплуа: латераль

Возраст: 33 года

Клуб: "Динамо СПб"

Вот ему уже есть, чем похвастать. Например, игрой за "Зенит". Тот самый, где зажигали "птенцы Петржелы". Потом был спад, вызванный физической и психологической травмами (смерть родителей в автокатастрофе), который заметно повлиял на карьеру. В дальнейшем Филатов выступал преимущественно за аутсайдеров, а с возрастом переместился в клубы ФНЛ. Но мы-то помним его главное достижение. Да-да, гол Филатова в памятном матче "Спартак" – "Тосно" нанес непоправимый удар по Валерию Карпину. Символ любви побеждает символ веры.

Валентин Ронжье

Амплуа: опорный полузащитник

Возраст: 21 год

Клуб: "Нант"

Восходящая звезда "Нанта" в соцсетях пока активнее, нежели на футбольном поле. У Ронжье есть твиттер со скромным названием Maestropepito44. Там он преимущественно признается в любви клубу, товарищам по команде и звездам чемпионата Франции. Футболом юноша увлечен с детства. Раньше болел за "Лион", но когда пришло время выбирать, решил поступить в академию "Нанта". Ошибся или нет – узнаем в ближайшем будущем.

Валентин Вада

Амплуа: опорный полузащитник

Возраст: 19 лет

Клуб: "Бордо"

Ещe один талантливый юноша из Лиги 1, на сей раз, из "Бордо". Пусть фамилия аргентинца и звучит со всей грозностью антидопинговой организации, на поле он пока не столь страшен. Зато пользуется предоставленными шансами. Отыграв за семь матчей в сумме всего 46 минут, Вада успел отдать две голевых передачи. В "Бордо" ждут, что вырастет отличный диспетчер. Ему уже периодически дают право исполнять стандарты.

Валентино Лазаро

Амплуа: вингер

Возраст: 19 лет

Клуб: "Ред Булл" (Зальцбург)

Самый талантливый Валентин(о) сейчас играет в Австрии. Вингер с африканскими корнями шустрит на фланге "Ред Булла". Лазаро хвалят в прессе, выпускают в основе и привлекают в сборные различных возрастов, включая основную. Там в дебютном матче он отметился голевым пасом. Учитывая, как сейчас в Австрии работает система воспитания футбольной молодeжи, за будущее Валентино мы спокойны.

Валентин Эйссерик

Амплуа: атакующий полузащитник

Возраст: 23 года

Клуб: "Сент-Этьен"

Эйссерик не первый год является одним из самых интересных игроков чемпионата Франции. А ведь Валентинов там немало. Прекрасная техника, виденье поля, умение отдать пас – все эти журналистские описательные клише про него. Но в историю Эйссерик успел войти не лучшим образом. Он является автором одного из самых отвратительных фолов, что видывали футбольные поля. Сделал, по собственному признанию, он его не нарочно и очень сожалел о содеянном. Однако теплые слова не отменили дисквалификацию до конца сезона. Интересно, что через пару лет Валентин стал одноклубником пострадавшего Клемана, которого тогда поддержал и весь клуб, и парикмахер Обамеянга, и даже французская порноактриса.

Валентин Штокер

Амплуа: вингер

Возраст: 23 года

Клуб: "Герта"

Самый известный Валентин современного футбола. В конце концов, не так много Валентинов (если его фамилия не Серов и не Стрыкало) получают в свою честь группы "ВКонтакте". В "Базеле" Штокер подчас выдавал шедевры уровня Серова. Да и в "Герте" периодически заставляет болельщиков кричать, как на концертах Стрыкало. После такого гола даже вам будет тяжело удержаться.

Валентин Лавин

Амплуа: форвард

Возраст: 21 год

Клуб: "Лорьян"

На ком же еще заканчивать представление игроков сборной Дня святого Валентина, как не на человеке по фамилии Лавин? На английском она, к сожалению, пишется не Loving, а Lavigne, да к тому же с неподходящим ударением. Однако все вышесказанное никак не отменяет талантов подрастающего в "Лорьяне" бомбардира. Ещe на середине текста вы наверняка догадались представители какой страны будут лидировать в нашей команде. Французы знают толк в романтике и не стесняются называть детей Валентинами. А они, в свою очередь, не стесняются становиться футболистами и без особой любви относиться к соперникам.

Валентин Херр

Должность: главный тренер

Возраст: 58 лет

Клуб: без клуба

Руководить командой будет человек с самой неромантичной (хотя кому как) фамилией. С карьерой у Валентина все тоже сложилось не очень – с 80-х не может найти работу. Из известных клубов руководил только "Байером", который в начале 80-х в Бундеслиге только осваивался. После ухода из стана "аптекарей" карьера Херра забуксовала и уже через семь лет завершилась. Но наши сердца в этот прекрасный праздник на сутки лишились злой иронии и цинизма, потому мы с радостью пригласим его руководить нашей символической сборной.

Валентин Вылча

Должность: спортивный директор

Возраст: 42 года

Клуб: "Тимишоара"

Думали, на одном румыне все кончится? Не тут-то было. Романтики в Румынии не так много, как во Франции (хотя Шайа Лабаф со мной поспорит), но Валентинов хватает. Вот, например, Вылча. Не сказать, что был выдающимся футболистом, но сейчас является менеджером одного из наиболее именитых местных клубов. И харизма, и тренерский опыт при нем. А еще – горы оптимизма. В интернете можно нарыть его восторженные комментарии о румынской стоматологической клинике, где он объясняет чудотворные свойства улыбки в футболе. Похоже, в Румынии дантисты – спонсоры покруче, чем у нас нефтяники.

Валентин Ботелья

Должность: президент

Возраст: 65 года

Клуб: "Эркулес"

А возглавлять самый сердечный в мире клуб будет президент скромного, но боевитого испанского "Эркулеса". И фамилия у него харизматичная и символичная – Ботелья. Бутылка, если по-русски. Без нее, как известно, в некоторых случаях и любви не бывает.

Если серьeзно, то Ботелья – большой молодец. Имея прибыльный строительный бизнес, он ввязался в авантюру с футболом и за пять лет вывел "Эркулес" из Сегунды Б в Примеру. Попутно у города был выкуплен стадион, создана необходимая инфраструктура и привлечены звeзды вроде Трезеге и Дренте. Но еще лучше о Валентине, как о настоящем мужике и мудром президенте, говорит тот факт, что он выполнил давнее обещание – после выхода в Примеру пройти пешком из Ориуэла в монастырь Санта-Фас, а это, на секунду, 65 километров. Кого ж ещe назначать президентом нашего клуба, как не человека с большим и явно сильным сердцем?

Дрогба, Вагнер Лав и еще 5 игроков, вернувшихся из Китая в футбол