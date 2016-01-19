Без обязательств. Сложится ли у «Зенита» с Маурисио?

Только Маурисио подписал контракт с "Зенитом", как его начали прессовать, напомнив в интервью о разгроме, который "Терек" устроил питерцам в последнем матче. "Вы же понимаете, раньше я делал все для "Терека", и теперь буду делать то же для "Зенита", - Маурисио всерьез воспринял иронию. - Я хочу побеждать, стать чемпионом России, сыграть в Лиге чемпионов. Я хочу помогать". Почему бразилец согласился перейти в "Зенит", понятно. Зачем самому клубу 27-летний полузащитник?

Маурисио нетипичный бразилец. "Зенит" - лишь третий для него клуб. После нескольких сезонов в "Флуминенсе", он уехал в "Терек", где играл пять с лишним лет. О его желании сменить обстановку стало известно пару месяцев назад, когда в качестве потенциального работодателя объявился "Шальке". Как поделили бразильца, неизвестно, возможно, это происходило даже по линии "Газпрома".

По игровым характеристикам Маурисио не похож ни на одного хавбека "Зенита". Он несколько быстрее, чем Витсель, заметно техничнее, чем Юсупов, и куда конструктивнее Хави Гарсии. Дополнительные плюсы: годный дальний удар и стандарты. Перестраховщик Виллаш-Боаш, у которого есть полгода на триумф, вряд ли доверится Маурисио в Лиге чемпионов, зато будет выдавать ему время в чемпионате России.

Основной проблемой, из-за которой команда регулярно теряла очки по осени, была пассивная и малоэффективная игра в позиционном нападении. Часто "Зениту" не хватало классического диспетчера, способного задавать атаке нужные темп и направление. Фирменно тягучий Витсель, мобильный, но стандартно мыслящий Юсупов и Хави "Отобрал – отдал ближнему" Гарсия.

Маурисио хоть и не "десятка" (получил, кстати, восьмой номер), более самодостаточен и в большинстве случаев может обходиться без "передаточных звеньев". Встроив его в систему, "Зенит" снизит количество "лишних" передач, упрощающих игру для соперника. Бразилец не только способен задавать атакам скорость и оптимальное направление, но и неплохо владеет обостряющим пасом. 16 голевых передач в 162 матчах – не космический, но достойный результат с учетом его позиции и статуса грозненского клуба.

Тот же Хави Гарсия в 68 матчах за "Зенит" отдал лишь три острых последних паса в потенциально голевых атаках. Результативным стал лишь один из них. С первым пасом у испанца дела обстоят несколько лучше. Так, например, по количеству результативных стартапов (передач, с которых начались голевые комбинации) за последние полтора сезона он делит вторую строчку с Данни (по восемь штук), уступая только Витселю (12). При этом по числу потенциально голевых стартапов (13) испанец не входит даже в восьмерку лучших в команде. Для сравнения у Глушакова за те же полтора сезона – 10 результативных стартапов при 22 потенциально голевых, что в пересчете на полностью сыгранный матч лучше, чем у любого из зенитовцев. Так что и в этом смысле помощь Маурисио команде Виллаш-Боаша может быть очень кстати.

Разумеется, нельзя обойти стороной и личную результативность новичка. В среднем один забитый мяч в пяти матчах (опять же, с учетом того, что атакует "Терек" куда реже "Зенита") – даже для атакующего игрока такой результат можно было бы считать вполне пристойным. К примеру, небезызвестный Кокорин забивает примерно в каждом четвертом матче, что не мешает грезить о нем даже Арсену Венгеру, не говоря уже о Максиме Митрофанове. Что до Хави Гарсии, он опасен для соперника исключительно на стандартах, однако в игровых ситуациях никакой угрозы чужим воротам испанец не представляет. Показательно, что лидером "Зенита" по количеству ошибок, которые привели к потенциально голевым атакам соперника, является как раз Хави Гарсия (27). Именно "Терек" - одна из лучших команд по игре в обороне.

На то чтобы понять друг друга у Маурисио и "Зенита" есть полгода. Контракт заключен до лета с возможностью продления. Такой подход, по слухам, связан с возможным "обрусением". Бразилец уже сказал, что готов получить гражданство России. Пока сделка выглядит беспроигрышной лотерей, когда выиграть могут обе стороны. "Зенит" бесплатно получил универсального игрока на насыщенный остаток сезона. При этом без обязательств, подстраховавшись на случай "особого мнения" нового тренера. Маурисио в 27 лет получил шанс натворить что-нибудь серьезное.

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