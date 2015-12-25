Сломать палец, чтобы не жениться. Пять историй крутых новичков АПЛ

<p><em>Как показывают результаты последнего тура, английская Премьер-лига в этом сезоне получила весьма крутое пополнение в виде "Уотфорда", "Борнмута" и "Норвича". "Бомбардир" рассказывает об амбициях и успехах этих команд с помощью историй их лидеров. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Трой Дини. Тюрьма – лучший мотиватор</strong></span></p> <p>Неутомимый Трой Дини – настоящий символ "Уотфорда" и единственный игрок в команде из северного пригорода Лондона, помнящий времена до прихода семейства Поццо. Впрочем, когда итальянские бизнесмены купили "Уотфорд", Дини не было на его рабочем месте, так как он… сидел в тюрьме.</p> <p>Дини шел по наклонной до тех пор, пока не оказался за решеткой – он оставил школу, был отчислен из академии "Астон Виллы", напившись, устроил драку. Именно за нее получил десятимесячный срок заключения. Проблема Троя была в неумении управлять собственным гневом – за три года, предшествовавшие инциденту, который изменил его жизнь, он потерял дедушку, бабушку и отца – практически всех родных людей, которые были у футболиста с ямайскими корнями. Обида на жизнь и жизненные обстоятельства привела его к выпивке, а та, в свою очередь – к вспышкам гнева, дракам и тюремному заключению.</p> <p>Тюрьма изменила Троя – он вышел раньше срока по причине примерного поведения и работы с психологом, который научил его справляться с собственными демонами. Обретение внутренней гармонии и баланса не преминуло отразиться на футбольном поле – до тюремного заключения Дини забил 15 голов в 86-ти матчах, после – больше 70-ти в чуть больше чем 150-ти матчах. Тюрьма стала для Троя Дини лучшим из всех возможных мотиваторов.</p> <p><img alt="" src="https://media.today.ng/main/wp-content/uploads/2015/09/odion-ighalo.jpg" style="width: 720px; height: 488px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Одион Игало. Слава богу</strong></span></p> <p>Одион Джуд Игало, ставший идеальным партнером по линии атаки для Дини, нашел для себя мотивацию в другом – на футбольном поле он воздает хвалу Господу. Делает это очень качественно, так как именно нигерийский нападающий, видимо, станет лучшим бомбардиром в английской лиге (все профессиональные дивизионы) 2015 года – сейчас у него 28 голов за этот календарный отрезок, у Гарри Кейна из "Тоттенхэма" – 26.</p> <p>Нигериец не может произнести и трех предложений без упоминания бога, а его футбольная жизнь круто изменилась после того как игрок дал обет, по которому каждый свой гол он посвящает Господу. Игало не нервничает, не расстраивается своим локальным неудачам, он предельно хладнокровен и сосредоточен на выполнении своей работы – ему неведомы сомнения, не интересны мирские соблазны, он играет в футбол, ощущая себя орудием Господа на футбольном поле и, как видим, действительно нашел идеально работающий в последние годы алгоритм успеха.</p> <p>Впрочем, как и все выходцы из Африки, Игало при всей своей религиозности достаточно практичный человек, любящий деньги – летом он с трудом удержался от выгодного контракта с китайским клубом, но готов будет вернуться к интересным предложениям будущим летом. Все же ему нужно пополнять свою громадную коллекцию обуви – парень просто помешан на ботинках, которыми забиты все его шкафы.</p> <p><img alt="" src="http://static.guim.co.uk/sys-images/Football/Pix/pictures/2014/9/16/1410906943489/Cameron-Jerome-014.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кэмерон Джером. Карты, ставки, два гола</strong></span></p> <p>Игрок, который на выходных донельзя огорчил "Манчестер Юнайтед", организовав два гола в ворота "дьяволов", также имеет свою интересную историю. Камерон Джером, а речь идет именно об этом неустанном страннике по британским клубам средней руки ("Кардифф", "Бирмингем", "Сток Сити", "Кристал Пэлас", "Норвич") – поклонник "МЮ" с младых ногтей, потому для него победа "канареек" в последнем туре была особенной.</p> <p>В августе 2013 года Джером, будучи игроком "Сток Сити" был оштрафован на 50 тысяч фунтов и получил "последнее китайское предупреждение" от Футбольной Ассоциации Англии за игру в букмекерской конторе. Для футболистов "гончаров" такого рода обвинения в порядке вещей – не зря ведь именно за них долгое время играл знатный любитель ставок Мэтью Этерингтон и потерявший на ставках большие деньги Эйдур Гудьонсен. Шутили даже, что они отрабатывали на "Британии" свои долги, так как "Сток Сити" принадлежит семейству Коутс, владеющему знаменитой букмекерской конторой Bet365.</p> <p>В общем, для того, чтобы сменить обстановку и избавиться от игровой зависимости (Сток-он-Трент – нечто вроде Лас-Вегаса в Британии) Джером перебрался в сельскую местность – только вылетевший из АПЛ "Норвич", где его бомбардирские дела пошли на лад. Футболист, который не забивал больше десяти голов за сезон с момента как покинул родной "Кардифф" в 2006 году, стал лучшим бомбардиром "канареек" в Чемпионшипе и записал на свой счет два важнейших гола в плей-офф.</p> <p><img alt="" src="http://static.guim.co.uk/sys-images/Football/Pix/pictures/2015/3/16/1426546612200/Matt-Ritchie-Bournemouth-009.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мэтт Ритчи. Ученик ди Канио </strong></span></p> <p>Вингер "Борнмута" Мэтт Ритчи начинал свою карьеру как раз в Премьер-лиге. Но так уж сложилось, что для того, чтобы стать по-настоящему значимым игроком на этом уровне, Ритчи пришлось пройти все уровни английской футбольной пирамиды.</p> <p>Ритчи – воспитанник академии "Портсмута", считавшийся одним из главных талантов клуба с южного побережья Англии. Но его первые шаги в большом футболе пришлись на время больших трудностей и потому, появившись несколько раз на замену вместе Фредерика Пикьонна, Ритчи вынужден был кататься по арендам и, в конце концов, оказался в "Суиндоне".</p> <p>Там он встретился со знаменитым Паоло ди Канио, который поверил в футболиста и сделал его игроком основы, а Ритчи оправдал доверие, забив десять мячей в сезоне 2011/12. Конечно же, такая успешная игра молодого игрока не осталась без внимания клубов Чемпионшипа, но ди Канио не захотел продавать Мэтта, установив ценник в 2 миллиона фунтов. Когда Ритчи все же продали в "Борнмут" в январе 2013 года за 900 тысяч, одиозный итальянец устроил скандал, сказав, что не хочет работать в клубе, в котором ключевых игроков продают за его спиной и вскоре отправился в "Сандерленд".</p> <p><img alt="" src="http://images.dailystar.co.uk/dynamic/58/photos/335000/620x/43335.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Джон Радди. Сломать палец, чтобы не жениться</strong></span></p> <p>Сейчас в воротах "Норвича" играет Деклан Радд, но куда привычнее видеть там третьего голкипера сборной Англии Джона Радди. Радди – воспитанник "Кембридж Юнайтед" и уроженец городка Сент-Ивс, расположенного неподалеку от знаменитого университета города Кембриджа. Впрочем, его внешность и прозвище "Айсмэн" говорят о том, что Джон вряд ли когда-то мечтал о получении высшего образования.</p> <p>В "Кембридже" Джон вставал в рамку ворот уже в 18 лет, но успехи соперника "Оксфорда" по Университетскому дерби в то время были далекими от выдающихся, потому, побывав на просмотре в "МЮ", Радди подписал контракт с "Эвертоном" . Порекомендовал его Дэвиду Мойесу как будущего голкипера сборной Англии Рэй Клеменс – знаменитый в прошлом кипер "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".</p> <p>Радди разъезжал по арендам (девять различных клубов за пять лет!), не получая шанса за широкой спиной Тима Ховарда, пока его не приметил Пол Ламберт, менеджер "Норвича". На самом деле Ламберт дважды отказывался от подписания Радди, так как очень хотел удержать у себя Фрейзера Форстера, нынешнего голкипера "Саутгемптона", который играл в "Норвиче" на правах аренды из "Ньюкасла". Но когда с этим ничего не получилось, вспомнил о другом великане – Радди. Впоследствии об этом никто не пожалел.</p> <p>Интересно, что Радди пришлось перенести дату свадьбы со своей невестой Лаурой на 2 июня 2012 года, чтобы не отвлекаться во время Евро-2012, куда он неожиданно для себя был вызван Роем Ходжсоном. Но, к несчастью, Джон сломал безымянный палец, в шутку приведя эту причину как отговорку от проведения церемонии бракосочетания. Впрочем, от женитьбы "Айсмэн" все же не отвертелся.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/450845" target="_blank">Почему «Манчестер Юнайтед» не должен менять ван Гаала на Моуринью</a></strong></p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/450865" target="_blank">Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики «Ливерпуля»</a></strong></p>