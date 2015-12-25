«Дайте мне пару бутс и Гвардиолу с подарочным бантиком». О чем мечтают английские тренеры

Что подарит Санта тем, кто вел себя в этом году хорошо, не очень хорошо и откровенно плохо? Давайте узнаем.

Зепп Блаттер: еще один шанс объяснить историю с пропавшими документами. "Вот правда: все документы были, но их съела собака. Нет, кошка. Вообще говоря, неважно кто их съел. Подождите, сейчас попробую еще раз".

Гус Хиддинк: немного характера для игроков, которых он унаследовал, и у которых его, кажется, нет. Неизвестно, что из этого выйдет, но попробовать стоит.

Сэм Эллардайс: слюну Кевина Нолана и черную кошку для ритуала вуду, а еще что-нибудь, чтобы обуздать энергию грозы. Ну, или пару носков.

Гари Невилл: "Мою старую работу на телевидении. В Испании сложнее, чем я думал".

Реми Гард: вратаря. И несколько защитников. Пару полузащитников. Три, пожалуй. О, ну и конечно несколько нападающих.

Арсен Венгер: грузовик с поролоном и специальный отдел в клубе, который будет заматывать игроков в него перед каждой игрой. Кризис травм в "Арсенале" противоречит логике, но если единственный путь спасти игроков от травм – это делать именно так, то выбора нет. В идеале – сделать для футболистов изолированные капсулы.

Роберто Мартинес: частный самолет, полный богатых американских инвесторов, которые совершенно случайно с детства за "Эвертон".

Мануэль Пеллегрини: соблазнительную вакансию для Пепа Гвардиолы. Что-нибудь забавное или приносящее духовное или финансовое вознаграждение. Что-нибудь с комфортным тренерским креслом. Да что угодно, лишь бы это отвлекло испанца от предложения шейхов.

Луи ван Гаал: DVD с лучшими моментами игр Аякса в сезоне-94/95. И кого-нибудь, кто будет гладить его по голове, приговаривая: "Ты был хорош. Просто прекрасен", пока голландец будет его смотреть.

Мишель Платини: еще один шанс объяснить историю с пропавшими документами. "Вот правда: это не была оплата. Блаттер просто вернул мне деньги. Зепп уехал на каникулы, а я кормил его рыбок, но они были очень привередливыми. Они ели только лучшие кусочки мяса. И это должно было быть мясо единорога. А это недешево. Как насчет этого?"

Юрген Клопп: "Хотя бы один достойный защитник. Ладно…половину достойного защитника. Четверть…знаете что? Просто принесите мне бутсы. Если хотите, чтобы работа была сделана нормально – сделайте ее сами.

Тони Пулис: любую, абсолютно любую одежду, которая не была куплена в клубном магазине "Вест Бромвича".

Стив Макларен: пару ножниц и скорейшее расставание с оставшимся клочком рыжих волос. Давай, Стив, мы верим, что ты можешь.

Роман Абрамович: Пепа Гвардиолу с синим подарочным бантиком.

Эд Вудворд, исполнительный директор "Манчестер Юнайтед": "Неважно, кто и что говорил тебе, Санта. Я не хочу Гвардиолу с красным подарочным бантиком. Мне хватает тех игрушек, что у меня есть".

Алан Пардью: спортивный костюм сборной Англии. Просто чтобы посмотреть, как он выглядит. Ничего особенного. Но хорошо быть готовым. Просто на всякий случай.

Рой Ходжсон: полет Гарета Бэйла в космос. Так, чтобы его затянуло в черную дыру и он ни в коем случае не успел вернуться к Евро-2016.

Жозе Моуринью: Победа "Стока" над "МЮ" на Boxing Day и билет первого класса в Манчестер на 27-е декабря. И чтобы никто не спрашивал, почему его хотят назначить в клуб, где предпочитают атакующую игру и развитие молодых футболистов.

Клаудио Раньери: Ничего. Совсем ничего. Никаких новых игроков, которые разрушат командный дух. Никаких травм, которые ухудшат командную форму. Клаудио Раньери хочет, чтобы все после Рождества оставалось также, как и до. Санта, можешь ехать дальше.

По материалам espnfc.com

Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики "Ливерпуля"

Что подарить на Новый год футбольному фанату? Советы "Бомбардира"