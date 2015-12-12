Лучшие повара среди футболистов

Многие футболисты склонны к перевоплощениям. "Бомбардир" показывает поваров, которых мы потеряли, и то, что они умеют.

Завтрак

Завтрак для нас готовит хавбек "Арсенала" Джек Уилшир. Впрочем, далеко не всем нравится. Например, его брускетта не пришлась по нраву одноклубникам.

Но мы думаем, что кулинарные задатки у него точно есть. Почему? Да потому что надо же куда-то девать все то свободное от тренировок время, которое он получает из-за травм!

Второй завтрак

Что еще нужно футболисту, как не плотный перекус после тренировки? В этом нам поможет Марио Гомес. Чтобы забивать много голов, надо есть много еды, и желательно вкусной, а здоровый голеадор точно что-то об этом знает!

Перекусим еще раз

В конце концов, а почему нет? Тем более еда вполне здоровая. Заодно узнаете, кем бы были Ломбертс и Лодыгин, если бы с футболом не сложилось.

Обед

Автором обеда станет Маринато Гилерме. Теперь он в два раза лучше, как повар – может готовить и российские, и бразильские блюда. Говорит, ужасно любит пельмени и борщ. Глядишь, накормит Слуцкого пару раз, а там и до сборной недалеко.

Легкая дневная закуска

Здесь нам помогут Филипп Лам и Данте. Эти парни знают рецепт чемпионства, так что на кухне без них не обойтись, ведь такой опыт в любом деле пригодится!

Ланч

Даниэль Старридж радует свою маму и нас прекрасным рецептом. Хотя кого мы обманываем, что может быть прекрасного в брокколи?

Впрочем, мы уверены в том, что игрок сборной Англии хорош на кухне. Таких поворотливых в штрафной парней еще поискать, так что и среди тарелок и плошек он не затеряется. Ну а остальное – дело техники, которой у форварда хоть ложкой ешь.

Ужин

Лео даже в этот рейтинг пролез. Парашютик за спину голкиперу? Извольте. Гол головой? Пожалуйста. Отбивная из противников (где-то сейчас икнул один Криштиану)? Окей, годится. Да еще и в отличном соусе (его наверняка помогают делать Неймар с Суаресом, и получается он ужасно острым – прямо как атаки "Барсы").

Ответ Криштиану

Мясо на гриле? Слишком просто, но гарантированно вкусно. Жаль, за приготовление мяса не дают Золотой мяч – может, было бы больше шансов побороться, хотя и тут у Месси вроде бы получается лучше.

Напутствие для тех, кто обожает ночные рейды к чужим воротам (то есть к холодильнику)

Бонус

Игроки "Арсенала" тоже что-то готовят (скорее всего, обед из четырех блюд). Уберите их поскорее оттуда! На кухне столько острых предметов, что кто-нибудь еще обязательно травмируется.

Бонус номер 2



Пока конкуренты стараются на кухне, ребята из "Лестера" лопают пиццу (по непроверенной информации, еще и шампанским запивают! Брр, ужасная смесь). Им можно – лидеры АПЛ опережают всех преследователей минимум на 2 очка.

Бонус номер 3

Как едят сами футболисты

Разбег, удар, кот! Пушистые копии футболистов