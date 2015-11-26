Что ЦСКА нужно сделать для возвращения в плей-офф ЛЧ

ЦСКА на своем поле проиграл «Вольфсбургу» и лишился шансов на выход в 1/8 Лиги чемпионов. «Бомбардир» побывал на матче в Химках и подготовил пять советов, которые помогут армейцам в следующем году выступить куда успешнее.

Удлините скамейку запасных

Только крайне ленивый человек в последние годы не указал ЦСКА на то, что армейцам нужно срочно наращивать реальную боевую обойму. В этом матче позиционный кризис ударил по зоне диспетчера, где вместо Романа Еременко вышел человек-затычка Георгий Миланов. Болгарин объективно является игроком весьма средним, поэтому скоро стало понятно, что с обязанностями «десятки» он на лигочемпионском уровне не справляется. Это вынудило хозяев придумывать коллективного Еременко. Чаще других на этой позиции оказывался Алан Дзагоев, который проводил матч на бешеном кураже, но ему приходилось принимать мяч слишком глубоко, и пока он подходил к зоне убойных дистанций, его успевали плотно накрыть.

Чтобы как-то переиграть две практически безошибочные бразильские «башни» в центре обороны «волков», ЦСКА старался уповать и на скорость; и тогда на роль распаковщика опускался Сейду Думбия, но это вызывало некий диссонанс. Потому что в определенные моменты Сейду требовалось отдать мяч самому себе, центральному форварду, что, как вы понимаете, было проблематично. В этом матче мы получили очередное подтверждение, что армейцам необходимо приобрести двух-трех новичков в различные зоны. Особо остро необходим полузащитник созидательного характера.

Не бойтесь омолаживать центр обороны

В перерыве этой встречи произошла весьма любопытная замена. Сергей Игнашевич, как потом оказалось, пожаловался на боль в икроножной мышце, и его сменил Виктор Васин. Нам привычно считать его молодым защитником, но Виктору как-то незаметно исполнилось 27. Замена эта никоем образом не сказалась на качестве армейской обороны. Напротив, добавила ей немного динамики и подвижности. Васин практически не допускал позиционных ошибок. В обоих голах его вину можно рассмотреть только под микроскопом.

Оказывается, не так и страшно вместо Игнашевича выпустить кого-то помоложе и порезвее. До следующей осени у красно-синих есть время, чтобы адаптировать Виктора к матчам высокого уровня. А если нет должного доверия к Васину, то пора найти того, кого нестрашно будет поставить в пару к Березуцкому.

Отпустите Леонида Слуцкого в сборную

За эту осень команды Леонида Слуцкого – ЦСКА и сборная России – суммарно провели больше 20 игр. И показали в них весьма качественный результат. Но одному Богу известно, какой ценой этот успех дается Слуцкому, человеку явно эмоциональному и глубоко все проживающему и переживающему.

На пресс-конференции после матча Леонид Викторович был сам не свой. Обычно готовый к конструктивной беседе с журналистами даже после обидных поражений, главный тренер страны смотрел на всех собравшихся усталым и отрешенным взглядом, а на вопросы отвечал сухо и односложно. Слуцкий устал. О гипотетической его смене на соратника Гончаренко сказано уже всеми и не по одному разу. Евгению Гинеру нужно принять это волевое решение и зимой с должными почестями отпустить Слуцкого в сборную. Ведь через полгода такой нервотрепки мы можем получить измученного собственными переживаниями тренера, который не сможет в очередной раз непонятным образом выиграть чемпионат с 15 людьми в обойме. Но самое главное – Леониду Викторовичу может банально не хватить эмоций на Евро. И это уже будет проблема национального уровня.

Сыграйте хотя бы один матч в «автобус»

Сначала это было статистически интересно, затем забавно, но теперь это очень грустно. Игорь Акинфеев пропускает в 36 матчах Лиги чемпионов подряд. И как бы сам голкипер и его одноклубники от этого не открещивались, этот «рекорд» очень давит на Игоря.

В этом матче он 67 минут играл очень уверенно и солидно. Действительно, закрадывалась мысль, что сегодня этот кошмар для голкипера сборной кончится, и его поздравят с «сухарем» без капли иронии. Но затем Игорь все сам испортил, пропустив под рукой удар Андре Шюррле с острого угла. Глупый и необязательный гол. Явная ошибка вратаря. Нужно было видеть реакцию кипера. Бессильные от досады удары по газону, матерная тирада непонятно в чей адрес. Серия вновь продолжилась.

Поэтому партнерам по обороне пора что-то предпринимать. Если не в матче с ПСВ, то на следующий год в одной из игр ЦСКА должен выйти на поле с единственной целью – не пропустить. Хоть моуриньевский «автобус» поставить, но сыграть на «ноль» и прервать эту чертову серию. Ведь чем дольше она будет длиться, тем больше таких ошибок будет допускать 35-й номер ЦСКА.

Постройте в Ватутинках часовню

Будем честны, армейцам очень повезло в ответном матче со «Спортингом», когда арбитр не заметил гол рукой Думбия. Но после этого, кажется, пришло время расплаты. Весь групповой этап Фортуна смотрела куда угодно, но только не в сторону ЦСКА. Апофеозом этого стало то, что в решающем матче с «Вольфсбургом», чья оборона практически не давала спуску группе атаки хозяев, мяч дважды буквально самостоятельно принимал решение прилететь в руки вратаря «волков» Диего Бенальо. Один раз он это сделал рикошетом от крестовины. Швейцарец оба раза даже замирал на несколько секунд, не веря, что ему так свезло.

После таких эпизодов принято отправлять команду в церковь, но график ЦСКА вряд ли позволяет всей команде съездить к батюшке. Но решение есть. Можно построить небольшую часовенку прямо на территории базы клуба в Ватутинках. Дело это богоугодное, да и авось поможет. Хуже точно не станет.

ЦСКА – «Вольфсбург» – 0:2. Москвичи не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)