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  • Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>Виталий Мутко <a href="https:///news/449175" target="_blank">пообещал</a> натурализовать одного из футболистов РФПЛ к Евро-2016. Совсем скоро «Спартак» сыграет с «Краснодаром», за который выступают целых три претендента из нашего рейтинга. «Бомбардир» предлагает решить, кто же достоин играть за Россию.</em></p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/448902">Роналду или Месси: кто станет обладателем «Золотого мяча»? Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/445527">Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира» </a></strong></p> <p><strong>Мы предлагаем вам сделать свой выбор и отметить игроков, которые заслуживают чести выступать за сборную России. Ставьте стрелочку вверх рядом с достойным кандидатом. Количество голосов неограниченно.</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-20-2015-7-03-14-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>

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Комментарии (60)
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Dimsonspb
1448011891
Никого
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Pablo Aimar
1448017638
никого(
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кошмарик
1448021025
месси с роналду надо натурализовать.. у них полно родни в российской глубинке..
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Marizza
1448037517
НИКОГО!!! Иначе что это будет за хрень И вообще мне не нравятся все эти разговоры
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aleksander
1448039756
Можно было добавить пункт "ни кого из выше перечисленных" хватает своей талантливой молодежи, которой не дают времени и шанса поиграть... очень обидно...
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Медвепут великий
1448076021
Хоть и жопоноги, но они свои, родные. С этими жопоногами, ты жил в соседних дворах, ходил в в одну школу(где учил историю страны), гонял мяч зимой в -20, .И понимание жизненных ценностей, принципов и т.д. примерно схожее. Переживать за какого-нибудь условного чунга-чангу, который и снег то видел 2 раза в жизни не охота. Ведь мы не просто смотрим футбол. МЫ БОЛЕЕМ!!!!
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russell-9
1448202239
Натурализация спортсменов - это стыд и срам для нашей страны.
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Fju-2
1448203168
Мбенгуе в сборной не плохо бы смотрелся. Был бы единственным светлым пятном в команде.
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Рулон Обоев
1448205137
Робсона и Маркао
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vladik12
1448206304
Никого не надо.
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