Кого стоит натурализовать сборной России? Рейтинг читателей «Бомбардира»

<p><em>Виталий Мутко <a href="https:///news/449175" target="_blank">пообещал</a> натурализовать одного из футболистов РФПЛ к Евро-2016. Совсем скоро «Спартак» сыграет с «Краснодаром», за который выступают целых три претендента из нашего рейтинга. «Бомбардир» предлагает решить, кто же достоин играть за Россию.</em></p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/448902">Роналду или Месси: кто станет обладателем «Золотого мяча»? Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/445527">Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира» </a></strong></p> <p><strong>Мы предлагаем вам сделать свой выбор и отметить игроков, которые заслуживают чести выступать за сборную России. Ставьте стрелочку вверх рядом с достойным кандидатом. Количество голосов неограниченно.</strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-20-2015-7-03-14-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>