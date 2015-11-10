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  • Месси готовится к матчу с «Реалом». На агента Щенникова совершено покушение. Дайджест событий дня

Месси готовится к матчу с «Реалом». На агента Щенникова совершено покушение. Дайджест событий дня

<p><em>Нападающий «Атлетика» интересен «Ювентусу». Виейра может стать главным тренером «Манчестер Сити». «Рубин» возглавит иностранец. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Венгер готов покинуть Англию</strong></span></p> <p>Главный тренер "<a href="https:///teams/ars" target="_blank">Арсенала</a>" <a href="https:///coaches/52" target="_blank"><strong>Арсен Венгер</strong></a> признался, что в случае ухода из лондонского клуба он продолжит тренерскую карьеру в другом чемпионате.</p> <p>"Если меня завтра поблагодарят за работу и скажут "до свидания", то я могу пообещать, что буду искать новую работу для себя. Но точно могу сказать, что делать это буду не в Англии", – заявил Венгер.</p> <p>Отметим, что 66-летний француз возглавляет "Арсенал" с 1996 года.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Виейра станет главным тренером «Манчестер Сити» в случае отказа Гвардиолы</strong></span></p> <p>Наставник молодежной команды <a href="https:///teams/mct" target="_blank">"Манчестер Сити"</a> <a href="https:///player/5437" target="_blank"><strong>Патрик Виейра</strong></a>, который с первого января возглавит <a href="https:///teams/ney" target="_blank">"Нью-Йорк Сити"</a>, может в будущем занять пост главного тренера основной команды "горожан".</p> <p>Виейра станет следующим наставником "Ман Сити" после <a href="https:///coaches/140" target="_blank"><strong>Мануэля Пеллегрини</strong></a>, если нынешний тренер <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///coaches/435" target="_blank"><strong>Хосеп Гвардиола</strong></a> откажется от этой должности. Француз тренирует молодежку "горожан" два с половиной года. Отметим, что "Нью-Йорк Сити" является франшизой, которая принадлежит владельцам "Манчестер Сити".</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месси спешит восстановиться к «класико» против «Реала»</strong></span></p> <p>Травмированный нападающий <a href="https:///teams/bar#news" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a> форсирует восстановление, чтобы иметь возможность сыграть в матче 12-го тура Примеры против <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a>.</p> <p>Сообщается, что аргентинец добился значительного прогресса и интенсивно занимался на клубной базе в понедельник, причем тренировка включала в себя и работу с мячом. Месси произвел хорошее впечатление на медицинский персонал клуба, и теперь его ждет завершающая часть восстановительного процесса.</p> <p>Матч "Реал" – "Барселона" состоится 21 ноября. Подопечные Луиса Энрике лидируют в Примере, опережая идущий вторым "Реал" на три очка.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www1.pictures.zimbio.com/gi/Torino+FC+v+Athletic+Club+7ad866DPLLsl.jpg" style="width: 720px; height: 496px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>В «Ювентусе» заинтересованы форвардом «Атлетика»</strong></span></p> <p>Нападающий "<a href="https:///teams/atb" target="_blank">Атлетика</a>" <a href="https:///player/32237" target="_blank"><strong>Иньяки Уильямс</strong></a> находится под пристальным наблюдением представителей "<a href="https:///teams/juv" target="_blank">Ювентуса</a>". Уже ближайшим летом итальянцы готовы сделать предложение по 21-летнему форварду. При этом известно, что сам Уильямс в данный момент не хочет покидать "Атлетик".</p> <p>Как ранее сообщалось, в контракте Уильямса с "Атлетиком" прописана сумма отступных, которая составляет 20 миллионов евро. В текущем сезоне Уильямс провел в составе "Атлетика" в рамках Примеры шесть матчей, забив в них четыре гола и отдав один голевой пас.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Главным тренером «Рубина» будет иностранец</strong></span></p> <p>В 2016 году главным тренером <a href="https:///teams/rub" target="_blank">"Рубина"</a> станет иностранный специалист. </p> <p>Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что зимой в казанский клуб вернется нынешний наставник <a href="https:///teams/ros" target="_blank">"Ростова"</a> <a href="https:///coaches/45" target="_blank"><strong>Курбан Бердыев</strong></a>. Теперь же сообщается, что мэр Казани и президент "Рубина" Ильсур Метшин не рассматривает его кандидатуру.</p> <p>Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов также <a href="https:///news/448216" target="_blank">опроверг</a> сведения об уходе Бердыева.</p> <p><a href="https:///articles/448221" target="_blank"><strong>Антисборная 15-го тура РФПЛ. Габулов, Паршивлюк, Рязанцев и другие</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Инфантино хочет увеличить количество сборных на чемпионатах мира</strong></span></p> <p>Кандидат на пост президента ФИФА Джанни Инфантино озвучил некоторые пункты своей предвыборной программы.</p> <p>Нынешний генсек УЕФА намерен увеличить количество сборных в финальной части чемпионатов мира до 40. На сегодняшний день их число составляет 32.</p> <p>Отметим, что Инфантино, чья программа в большинстве своем повторяет тезисы главы УЕФА Мишеля Платини, намерен снять свою кандидатуру в случае, если француза все-таки допустят к президентским выборам.</p> <p>Выборы президента ФИФА пройдут 26-го февраля следующего года в Швейцарии.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Гендиректор «Спартака» озвучил задачу на текущий сезон</strong></span></p> <p>Генеральный директор <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> Сергей Родионов после заседания попечительского совета клуба рассказал о целях клуба на сезон-2015/16.</p> <p>"У нас состоялся конструктивный разговор. Причем, замечу, это было не экстренное собрание попечительского совета, а плановое мероприятие. Задача не меняется, она прежняя – попасть в четверку", – говорит Родионов.</p> <p>После 15-го тура Премьер-лиги "Спартак" находится на шестой строчке таблицы, набрав 23 очка.</p> <p><strong><a href="https:///articles/447544" target="_blank">Кого должен продать "Спартак"? Выбор читателей "Бомбардира"</a></strong></p>

Испания. Примера Испания Барселона Рубин Спартак Манчестер Сити Месси Лионель Виейра Патрик Щенников Георгий Уильямс Иньяки Бердыев Курбан Венгер Арсен Пеллегрини Мануэль Гвардиола Хосеп
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Дима1960
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Меси здоровья.
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