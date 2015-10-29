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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Определились все пары 1/4 финала Кубка России. Дайджест событий дня

В "ПСЖ" сватают очередную суперзвезду, а Леонид Слуцкий не собирается возглавлять "Челси". "Бомбардир" – о главных событиях уходящего дня.

Определились все четвертьфинальные пары Кубка России

Сегодня завершилась стадия 1/8 Кубка России. Главной неожиданностью стало домашнее поражение от "Локомотива" от "Амкара" (0:1). Также дома уступили "Крылья Советов" (0:1). Их обидчиком стало московское "Динамо". А вот "Краснодар" порадовал родную рублику, уверенно обыграв "Анжи" (3:1).

Таким образом, все команды узнали своих соперников по четвертьфиналам.

В рамках 1/4 финала сыграют «Зенит» – «Кубань», «Динамо» – «Амкар», «Краснодар» – «Терек» и ЦСКА – «Уфа».

Согласно предварительной информации, матчи запланированы на 5-е и 6-е декабря. Резервные дни – 28-е февраля и 2-е марта 2016 года.

Усманов заплатил премиальные игрокам сборной России

Бизнесмен Алишер Усманов выплатил часть премиальных игрокам сборной России за выход команды в финальную часть Евро-2016.

«Бремя снизилось – спасибо Алишеру Бурхановичу. Он помог нам закрыть долги, связанные с главным тренером, помог частично закрыть долги, связанные с премиями за выход на чемпионат Европы», – сообщил президент РФС Виталий Мутко.

Напомним, Евро-2016 пройдет во Франции. Своих соперников по группе сборная России узнает 12 декабря.

Иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах

28 октября был опубликован приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня должностей иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями и общероссийскими спортивными федерациями».

Согласно приказу, иностранцы не смогут занимать должность главного тренера в клубах, а могут только занимать аналогичную должность в сборных России по видам спорта. Иностранные граждане могут занимать должность старшего тренера или тренера-консультанта в клубах.

Жар-птица, инопланетянин и робот претендуют на звание талисмана ЧМ-2018

У оргкомитета «Россия-2018» есть десять персонажей, претендующих на звание талисмана ЧМ-2018. Это амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот.

В декабре 2015 года будет выбрано жюри, которое выделит из этих десяти персонажей трех. С марта по август 2016 года пройдет доработка дизайна талисманов, после чего стартует всенародное голосование. Талисман будет объявлен в сентябре 2016 года.

Кержаков получил приз лучшему бомбардиру в истории сборной России

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков получил приз лучшему бомбардиру в истории сборной России. Напомним, 32-летний футболист в 90 матчах за национальную команду забил 30 голов. Приз выполнен в виде пушки.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян во время церемонии пожелал Кержакову сыграть на Евро-2016.

«Также хотел бы пожелать Александру, чтобы его пушка продолжала стрелять!» — сказал Симонян.

Черданцев: "Если "Матч ТВ" не будут смотреть, то нужно менять людей"

Телекомментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился своими ожиданиями от запуска нового проекта, вещание которого начнется 1 ноября.

– Хочется верить, что «Матч ТВ» будет успешным. Здесь собралась очень сильная команда. Как продюсерская, так и творческая. Такого симбиоза в России еще не было. Плюс права. Что на «Плюсе», что на «России 2» работали очень сильные команды, но они были разрозненны. У ВГТРК была хорошая команда, но не было телеправ на многие соревнования, а у нас эти права были, и команда была сильная, но мы не вещали на всю страну. Только на определенную аудиторию. Сейчас это все объединилось в одно целое. Это беспрецедентная история для нашего телевидения. И если это не пойдет, если люди не будут это смотреть, то нужно менять людей.

«Если люди не будут смотреть «Матч ТВ», то нужно менять людей». Стогниенко и Черданцев – о новом телеканале

Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

"ПСЖ" рассматривает возможность приобретения Левандовски

Руководство французского «ПСЖ» нацелилось на нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

Сообщается, что парижане планируют купить 27-летнего поляка, в случае, если летом не удастся приобрести форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду или нападающего «Барселоны» Неймара.

При этом отмечается, что сроки контрактов португальца и бразильца истекают летом 2018 года, а Левандовски – летом 2019-го.

"Барселона" намерена заключить контракт с Месси до конца карьеры

Руководство «Барселоны» собирается заключить новый контракт с форвардом Лионелем Месси.

Каталонцы рассчитывают, что 28-летний аргентинец завершит карьеру в испанском клубе. Срок действующего контракта Месси с опцией выкупа в 250 миллионов евро истекает в 2018 году, но «Барселона» готова продлить соглашение на улучшенных условиях.

Также отмечается, что приоритетным вариантом для руководства сине-гранатовых является продление контракта с нападающим Неймаром. Соглашение с которым истекает уже в 2018 году.

Слуцкий: "У меня есть чем заняться, кроме "Челси"

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий опроверг слухи об интересе к нему со стороны «Челси».

«Знаете, если буду реагировать на все новости… Мне и так есть, на чем сосредоточить силы и внимание», – заявил Слуцкий.

Напомним, владелец «Челси» Роман Абрамович в скором времени может уволить главного тренера команды Жозе Моуринью. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Леонид Слуцкий находится в списке кандидатов на смену португальцу.

Россия. Кубок Россия Амкар-Пермь Динамо Краснодар Челси Кержаков Александр Месси Лионель Левандовски Роберт Неймар Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (4)
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BorisoW
1446152807
Третья тема полный дол......м....
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Antilimit
1446184474
Мутко идиот.С Боушем все и так ясно,а кто ж посмеет выкинуть Бекиевича или Веркаутерена?
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MichelWB
1446197704
Если Матч ТВ смотреть не будут, то значит те кто занимается организацией трансляций ни...на не понимают, что надо людям.
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зокий глаз
1446281042
Раз слуцкий отказывается от Челси, то и я то же не буду его тренировать!
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