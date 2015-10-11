Виктор Онопко: «Слуцкий преобразил сборную после Капелло»

<p><em>Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко после товарищеского матча с «Мордовией», в котором армейцы уступили 1:3, рассказал «Бомбардиру» о ситуации в команде, а также охарактеризовал работу Леонида Слуцкого в сборной России. </em></p> <p><strong>- Виктор Савельевич, какие тренировочные задачи стоят перед теми футболистами, которые остались в расположении ЦСКА во время паузы в чемпионате? Восстановление после тяжелого отрезка сезона?</strong></p> <p>- Нет, дело не в восстановлении, все-таки с нами осталось мало игроков основного состава – Набабкин, Васин, Фернандес, Панченко. Даже Чепчугова сегодня не было, он приболел. Важнейшая задача – не дать этим футболистам потерять игровой тонус и функциональное состояние. У игроков сборных нет такой проблемы, и тем, кто остался, тоже нужно активно тренироваться и играть во время паузы – для этого и нужны такие матчи, как сегодняшний. Кроме того, практика нужна и дублерам.</p> <p><strong>- Какова ситуация с травмированными игроками? Кто уже набирает форму, кто еще лечится?</strong></p> <p>- Еременко не поехал на матчи сборной, он восстанавливается и тренируется индивидуально. Бибрас Натхо вчера выписался из больницы, его состояние намного лучше, чем было, но с такой <a href="http://rutube.ru/video/ddf4e9d12e0a3376ab3c0683eacaa6c0/" target="_blank">серьезной травмой</a> нужно как минимум две недели, прежде чем он сможет приступить к тренировкам.</p> <p><strong>- А как себя чувствует Амир Натхо? Каковы его перспективы в ЦСКА, когда мы сможем увидеть его в обойме первой команды?</strong></p> <p>- Его состояние тоже улучшилось, хотя он по-прежнему чувствует небольшой дискомфорт, занимается индивидуально с физиотерапевтами как в клинике, так и на футбольном поле и в тренажерном зале. Что касается перспектив, можно сказать, что Амир обладает несколькими очень сильными качествами, его прогресс будет зависеть от него самого. Пока он играет за дубль.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444573598_4_16.jpg" style="height:471px; width:720px" /></p> <p><strong>- Ваш предыдущий матч с «Мордовией» (<a href="https:///online/80982" target="_blank">6:4</a>) запомнится всем надолго. Сегодня были какие-то разговоры, шутки на эту тему?</strong></p> <p>- Да, мы, конечно, вспомнили тот матч, когда пропустили третий гол, но сюжет, к сожалению, не повторился.</p> <p><strong>- В следующем туре чемпионата ЦСКА играет против «Урала». Присутствие в вашем тренерском штабе Виктора Гончаренко каким-то образом облегчит подготовку к этому матчу?</strong></p> <p>- Нельзя сказать, что из-за этого нам будет легче играть, но, безусловно, Виктор Михайлович хорошо знает екатеринбургскую команду, наверняка будет активно участвовать в теоретических занятиях, расскажет об индивидуальных характеристиках каждого футболиста «<a href="https:///teams/ure" target="_blank">Урала</a>».</p> <p><strong> - Не могу не спросить вас о сборной России. После не самого яркого матча в Молдавии активно обсуждается вопрос, есть ли разница между сборной Капелло и сборной Слуцкого. Как вы считаете, Леонид Викторович привнес много нового в игру национальной команды?</strong></p> <p>- Конечно, уже в первом матче со Швецией было видно, что это другая команда. Думаю, это мог бы заметить даже человек, не разбирающийся в футболе. И сам ажиотаж вокруг той игры, полный стадион говорят о том, как изменилась атмосфера вокруг сборной.</p> <p>У Слуцкого три игры – и три победы, мне кажется, что это главное. Кроме того, сборная действительно играет в неплохой футбол. Я не могу сказать, что в Молдавии был неудачный матч. На протяжении всей игры ситуация была под нашим контролем. Да, Кокорин мог забить быстрый гол, и все могло пойти проще, но два мяча в итоге были забиты – и команда победила. Что касается действий тренера, он тоже контролировал ход матча, вовремя вносил коррективы, делал замены. Я не могу сравнивать Капелло и Слуцкого в личном плане, но на поле видно, что команда действительно заиграла по-другому. И самое важное – это задача, стоящая сегодня перед сборной. Я уверен, что в понедельник она будет решена.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444573659__I2V4599_0.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong>- А если сравнивать игру сборной и <a href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a> – как вам кажется, Леонид Викторович ставит двум своим командам разный футбол, или отличаются только фамилии игроков?</strong></p> <p>- У Леонида Викторович есть определенные игровые принципы – скорее всего, он пытается опираться на них как в сборной, так и в ЦСКА. Единственная сложность в том, что тренер сборной имеет гораздо меньше времени для подготовки команды, пусть даже в ней собраны футболисты самого высокого уровня, которые способны быстро перестраиваться. Эта проблема стоит особенно остро, когда тренер только начинает работать. Но, как я сказал, даже в игре со Швецией уже была видна тренерская рука. И, наверное, с каждым новым матчем рисунок, который хочет видеть Слуцкий, будет все более и более четко вырисовываться.</p> <p><strong>- Сергей Игнашевич <a href="https:///news/444945" target="_blank">побил ваш рекорд</a> по числу голов, забитых защитником за сборную России. Что скажете ему по этому поводу, когда Сергей вернется в расположение клуба?</strong></p> <p>- Я особенно не слежу за такими рекордами. Я, в первую очередь, поздравлю Сергея, если сборная выйдет на чемпионат Европы.</p>