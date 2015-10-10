Уэльс, Италия и Бельгия вышли на Евро-2016. Ионова не будет в «Спартаке». Дайджест событий дня

<p><em>Шишкин заменил в сборной России Смольникова. «Барселоне» нужен полузащитник «МЮ» Эррера. Голландцы с трудом обыграли сборную Казахстана. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Смольников выбыл из строя на три недели</strong></span></p> <p>Защитник <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> <a href="https:///player/6986" target="_blank"><strong>Игорь Смольников</strong></a>, получивший травму приводящей мышцы в ходе отборочного матча Евро-2016 с командой Молдавии (2:1), выбыл из строя минимум на три недели. Об этом рассказал Александр Соловьев, генеральный директор клиники "Основа", специализирующейся на спортивной травматологии и хирургии,</p> <p>"Приводящая мышца лечится так же, как любой надрыв. Но все зависит от степени повреждения. Если тренер говорит, что этот момент уже беспокоил футболиста, значит, это рецидив старой травмы. Приводящие мышцы играют очень большую роль, и на них идет большая нагрузка. Ведь игрок разворачивается, стартует, останавливается. Если у Смольникова надрыв приводящей мышцы, в любом случае две-три недели будет восстанавливаться. Мышце нужно зажить. При такой травме человек может бегать, но не будет способен выполнять серьезные упражнения в общей группе. Хотя, дай бог, чтобы Смольников как можно быстрее восстановился", — сказал Соловьев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Первым приобретением Клоппа в «Ливерпуле» может стать Берарди</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/sas" target="_blank">"Сассуоло"</a> <a href="https:///player/29402" target="_blank"><strong>Доменико Берарди</strong></a> может стать первым приобретением нового главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Специалист выражал желание, чтобы 21-летний итальянец играл в его команде еще во время работы в дортмундской "Боруссии", но сделка сорвалась, поскольку половиной прав на Берарди тогда владел "Ювентус".</p> <p>Летом "Сассуоло" полностью выкупил нападающего у туринского клуба за 10 миллионов евро, но "Юве" может вернуть игрока по окончании сезона.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дзюба осенью забил десять мячей в десяти матчах</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> и сборной России <a href="https:///player/207" target="_blank"><strong>Артем Дзюба</strong></a> резко прибавил в результативности. В десяти осенних матчах (в Кубке России, Лиге чемпионов, Премьер-лиге и за сборную) Артем забил десять мячей. То есть, средняя результативность форварда составила один гол за игру. Кроме того, Дзюба сделал три голевых паса.</p> <p>Отметим, что нападающий забивал в трех последних матчах чемпионата России, а также в трех последних матчах квалификации Евро-2016.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гюндоган хочет перейти в «Барселону»</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/brd" target="_blank">"Боруссии"</a> <a href="https:///player/14867" target="_blank"><strong>Илкай Гюндоган</strong></a> выразил желание продолжить карьеру в "Барселоне". Хавбек недавно продлил контракт с дортмундцами до 2017 года, но с оговоркой, что может уйти, в случае, если в клуб поступит интересующее его предложение.</p> <p>Каталонцы уже давно выявили желание приобрести игрока, но клубы должны договориться о сумме компенсации.</p> <p><a href="https:///articles/444969" target="_blank"><strong>Тест: Как хорошо вы понимаете Александра Бубнова</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Отец Ионова: «Интерес к сыну со стороны «Спартака» - полная чушь»</strong></span></p> <p>Сергей Ионов, отец и официальный представитель полузащитника <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a> <a href="https:///player/5043" target="_blank"><strong>Алексея Ионова</strong></a> прокомментировал информацию о возможном переходе его сына в "Спартак".</p> <p><strong>- Алексей переходит в "Спартак"?</strong></p> <p>- Нет, под этим нет абсолютно ничего. Дело в том, что есть определенный круг лиц, который специально делает вброс информации, чтобы потом поиметь дивиденды. Если есть какой-то конкретный интерес к Алексею, звонят мне – и разговариваем. Но сейчас сделан конкретный вброс, который не имеет ничего общего с действительностью.</p> <p><strong>- Вы агент Алексея?</strong></p> <p>- С 30 апреля нет института агентов. По регламенту представителем может быть родственник, я Алексея веду с пяти лет.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игнашевич стал самым результативным защитником в истории сборной России</strong></span></p> <p>Защитник ЦСКА <a href="https:///player/150" target="_blank"><strong>Сергей Игнашевич</strong></a>, забив гол в ворота команды Молдавии (2:1), стал самым результативным защитником в истории сборной России. 36-летний футболист отличился в восьмой раз и обошел Виктора Онопко, на счету которого семь результативных ударов.</p> <p>В ближайшем будущем Игнашевич может обойти Онопко и по количеству матчей в составе национальной команды (111 против 113).</p> <p><a href="https:///articles/444938" target="_blank"><strong>Егор Еремеев: «Чтобы перейти в «Арсенал», Кокорин свои моменты, как с Молдавией, должен забивать»</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444508016__MG_981 1.jpg" style="height:450px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Шишкин вызван в сборную России вместо Смольникова</strong></span></p> <p>Сегодня в составе сборной России, ведущей подготовку к заключительному матчу отборочного этапа Евро-2016 против сборной Черногории, произошло изменение. Защитника "Зенита" Игоря Смольникова, получившего травму, в заявке заменил оборонец московского "Локомотива" <a href="https:///player/209" target="_blank"><strong>Роман Шишкин</strong></a>.</p> <p>Национальная команда уже вернулась в Москву и в 18:00 ей предстоит восстановительная тренировка на базе ФК "Динамо" в Новогорске, в которой, вероятнее всего, уже примет участие Шишкин.</p> <p><a href="https:///articles/444989" target="_blank"><strong>Роман Шишкин: «О вызове в сборную узнал от Димы Тарасова, который прислал СМС»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Кубань» расплатилась с «Локомотивом» за трансфер Ткачева</strong></span></p> <p>Краснодарская <a href="https:///teams/kbn" target="_blank">"Кубань"</a> полностью рассчиталась с московским "Локомотивом" за переход полузащитника <a href="https:///player/15678" target="_blank"><strong>Сергея Ткачева</strong></a>, выплатив недостающую сумму трансфера.</p> <p>"За Ткачева мы расплатились", - проинформировал губернатор Краснодарского края, член попечительского совета "Кубани" Николай Долуда.</p> <p>Напомним, в конце сентября палатой по разрешению споров РФС на краснодарский клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до тех пор, пока "Кубань" не исполнит свои обязательства перед "Локомотивом" по трансферу игрока.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» планирует подписать Эрреру зимой</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> <a href="https:///player/15562" target="_blank"><strong>Андер Эррера</strong></a> может продолжить свою карьеру в "Барселоне". Каталонцы намерены усилить свой состав одним хавбеком, специализирующемуся на атакующих действиях, в ближайшее зимнее трансферное окно, и испанский полузащитник "красных дьяволов" является одним из приоритетных вариантов, сообщает источник.</p> <p>Эррера в этом сезоне английской Премьер-лиги сыграл за "МЮ" в четырех матчах и забил один гол.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мората выбыл примерно на месяц</strong></span></p> <p>Нападающий сборной Испании и туринского <a href="https:///teams/juv" target="_blank">"Ювентуса"</a> <a href="https:///player/21393" target="_blank"><strong>Альваро Мората</strong></a> пропустит около месяца, сообщает источник. Футболист получил растяжение в матче против Люксембурга в рамках отборочного раунда Евро-2016 в составе своей национальной команды и не смог закончить игру.</p> <p>Отмечается, что форвард сегодня вернется из расположения сборной в Турин, где его ждет медицинское обследование, но очень маловероятно, что его результаты будут значительно отличаться от предварительного прогноза.</p> <p>В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" в семи матчах и забил три мяча.</p> <p><a href="https:///articles/444942" target="_blank"><strong>Спящий режим. Что происходит со сборной Италии</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия – в финальной части чемпионата Европы-2016</strong></span></p> <p>Сборная Италии на выезде уверенно разобралась с Азербайджаном в отборочном матче к ЧЕ-2016, добившись путевки в финальную часть турнира. Голландцы с трудом справились с крепкой командой Казахстана.</p> <p> Хорваты с легкостью с родных стенах разобрались со сборной Болгарии, а норвежцы – с командой Мальты.</p> <p><a href="https:///news/444988" target="_blank"><strong>Группа А</strong></a></p> <p><a href="https:///news/445003" target="_blank"><strong>Группа В</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///news/444990" target="_blank">Группа Н</a></strong></p>