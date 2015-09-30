Пять причин. Почему «Зенит» обыграл «Гент»

<p><em>За последнее время один известный шоумэн от российского футбола полностью дискредитировал анализ игры через цифры. Но ведь считать можно не только ТТД. «Бомбардир» посмотрел матч «Зенит» - «Гент» (<a href="https:///online/86991" target="_blank"><strong>2:1</strong></a>) глазами профессионального математика и выявил 5 причин победы сине-бело-голубых.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» играл быстрее</strong></span></p> <p>Петербуржцы после матча открыто признали, что намерено отдали инициативу сопернику. Это вылилось в то, что процент владения мячом оказался <strong>41.6</strong> на <strong>58.4</strong> в пользу бельгийцев. Поэтому, и касаний мяча «буффало» сделали значительно больше. <strong>705</strong> раз игроки прикасались к мячу и отдали <strong>583</strong> передачи. Эти же показатели у «Зенита» равны <strong>486</strong> и <strong>347</strong>, соответсвенно. Однако такое позиционное преимущество некоим образом «Генту» не помогло. А все из-за того, что лидером по касаниям у бельгийцев является центральный полузащитник Свен Кумс (<strong>99</strong>), а у «Зенита» - Халк (<strong>63</strong>). Получается, хозяева быстрее доставляли мяч в атаку, тогда как гостям приходилось «жевать жвачку» в центре поля.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443593835_25.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хозяева больше полагались на индивидуальное мастерство</strong></span></p> <p>Класс игроков «Зенита» объективно выше, поэтому нет ничего удивительного в том, что они чаще пытались пойти в обводку (<strong>13</strong> против <strong>7</strong>). Правда, в итоге удачных элементов дриблинга у соперников получилось равное количество (<strong>5-5</strong>). Но такой процент брака (<strong>61,6%</strong>) у хозяев объясняется тем, что очень часто брал на себя инициативу Халк, у которого только каждая третья попытка дриблинга была успешна. Но эти успехи были у игрока атаки. Так же, как и у Данни и Шатова. А вот единственным представителем нападения у «Гента», кому удался удачный дриблинг, стал Лоран Депаутр. Остальные успехи принадлежат защитникам и центральным полузащитникам. И это подтверждает тезис первой части. «Генту» пришлось слишком много играть вдали от ворот Кержакова.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Команда Виллаш-Боаша чаще била</strong></span></p> <p>Да, как не банально это прозвучит, но без ударов - нет голов. И пусть бельгийцы намного больше возились с мячом, чаще воротам соперника угрожал «Зенит» (<strong>11-6</strong>). И при этом лишь один удар «Гента» попал в створ ворот. Он и привел к голу. КПД неплохой, но для победы недостаточно. Остальные <strong>5</strong> ударов либо прошли мимо (<strong>3</strong>), либо были заблокированы игроками «Зенита» (<strong>2</strong>). Правда, и сами петербуржцы попали в створ всего четырежды, но у них наблюдалось большее разнообразие векторов атак. К примеру, именно они смогли нанести единственный удар из вратарской площади. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443594504_27.jpg" style="height:450px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» был сильнее в воздухе</strong></span></p> <p>Вот что да, то да. Воздушные дуэли остались за сине-бело-голубыми (<strong>12-7</strong>). Разрыв не такой уж и большой, но при этом «Зенит» трижды угрожал воротам Селса ударом головой, тогда как «буффало» даже и помыслить об этом не могли. Хозяева выиграли и соревнование по количеству угловых (<strong>8-2</strong>), что весьма логично. Контратаки чаще заканчиваются угловым для команды, чем позиционное наступление.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хозяева оборонялись всей командой</strong></span></p> <p>Только Артем Дзюба не имеет успехов на ниве отборов или перехватов мяча. Но и задачи у него на поле были другими. А вот остальные игроки команды Виллаш-Боаша очень активно участвовали в обороне ворот Кержакова-младшего. Тот же Данни чаще всех в «Зените» шел в отбор (<strong>5</strong>), правда, лишь с 40-процентным КПД. Еще одна неудача на счету Халка, и единожды был обыгран Анюков. В остальных <strong>16</strong> случаях «враг не прошел». Больше у «Зенита» и перехватов (<strong>19-13</strong>). И, что важно, лидер по этому показателю у хозяев – Хави Гарсия (<strong>5</strong>). Он игрок центра поля, и когда испанец отбирал мяч, перед ним была вся ширь чужой половины. А вот у «Гента» больше всего перехватов совершил правый защитник Рафинья (<strong>5</strong>). Ему атаку развивать было намного сложнее и дольше. Опять же возвращаемся к вопросу темпа игры и времени на доставку мяча в атаку.</p> <p><em>По данным </em><em>whoscored.</em><em>com</em></p> <p><a href="https:///articles?id=443887" target="_blank"><strong>Как «Зенит» одержал вторую победу в Лиге чемпионов</strong></a></p>