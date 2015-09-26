«Спартак» - «Зенит» - 2:2. Как это было

<p><em>На «Открытие Арене» «Спартак» и «Зенит» разыграли целое шоу, однако выявить сильнейшего так и не смогли (<a href="https:///online/80992" target="_blank">2:2</a>). О шедевральных выстрелах Халка и Попова, словах Дзюбы и неудачах Лодыгина – в отчете «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» – «Зенит» – 2:2</strong></span></p> <p>Дерби двух столиц, двух легендарных историй, наконец, двух футбольных идеологий – называйте, как хотите. Впрочем, в этот раз противостояние «Спартака» и «Зенита» приправлено без какого-то особого изыска. В отличие от тех же ЦСКА и «Локомотива», которые несколькими часами ранее в статусе лидеров подарили хоть и упорное, но малопродуктивное действо, что красно-белые, что сине-бело-голубые пребывают не в лучших кондициях. «Спартак» в прошлом туре опростоволосился в Краснодаре, уступив «Кубани» (<a href="https:///online/80980" target="_blank">3:0</a>). Кубковый же погром «Волги» (<a href="https:///online/87215" target="_blank">0:7</a>) разве что немного может компенсировать итог кубанского фиаско. У «Зенита» дела предстают так же не в радужном свете. Последний раз питерцы побеждали месяц назад, а за это время успели проиграть «Крыльям Советов» и дважды сыграть вничью. Хотя, что там: раненый зверь опасен вдвойне – тем интереснее.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7994858" width="720"></iframe></p> <p>Понятное дело, что в сложившейся ситуации терять ни тем, ни другим было особо нечего: надо и от лидеров не отстать, и в глазах болельщиков реабилитироваться. Этим, по всей видимости, и объясняется то, в каком резвом темпе пошла игра со стартовым свистком Сергея Иванова. «Зенит» с ходу попытался повалить соперника на лопатки, острыми выпадами держа оборону москвичей в постоянном напряжении. И пробей Эсекьель Гарай чуть точнее при подаче с углового от Халка, проблем у «Спартака» было бы до кучи. А получилось все наоборот. Проблемы решили найти «Зенит» гораздо быстрее. И вновь, как в матче с ЦСКА, о себе решила заявить связка Ломбертс – Лодыгин. Чем руководствовался страж ворот питерской команды, когда выскакивал со своего поста на перехват заброса откуда-то из глубины, одному Лодыгину и известно. Ломбертс же попытался мяч вынести, да не вынес. Неудавшимся выносом охотно воспользовался Зе Луиш, который с дальней дистанции пробил по пустым воротам – 1:0, на радость переполненным трибунам «Открытие Арене»! Меж тем на «Спартак» этот гол подействовал равносильно наркотику, «Зенит» же – деморализовал. На этой волне красно-белые попытались развить успех. И, плотно прижав питерцев к воротам, были к этому крайне близки. Если бы не спасение Лодыгина, который сполна реабилитировался за прошлый казус, «Зенит» мог оказаться в критическом состоянии. На деле: голкипер совершил сумасшедший сейв, парировав хлесткий удар под перекладину метров с десяти от Сальваторе Боккетти.</p> <p>Переждав московскую бурю в исполнении «Спартака», «Зенит» постепенно отодвинул игру от своих ворот. Теперь уже москвичам пришлось держаться под прессом атак питерской машины. И все бы хорошо, но у «Зенита» есть особое оружие, с которым порой бороться просто невозможно. Имя ему – Халк. Как умеет пробивать бразилец со штрафных ударов, все мы знаем, но всякий раз восхищаемся этими чудесами с еще большей силой. В этот раз Халк выстрелил так, что попросту прошил угол, в котором стоял Ребров. Винить голкипера в пропущенном голе язык никак не повернется. В девятку. Как из пушки. Такие не берутся – 1:1!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443296197_AD7D7049 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Забитый гол определенно прибавил питерцам сил и уверенности в действиях на чужой половине поля. Охотно орудовал «Зенит» у владений Реброва: то Халк, то Смольников устраивали забеги по флангу. Бразилец еще и успел поучаствовать в изящной многоходовке, элегантно расправиться с защитником и пробить, но голкипер «Спартака» действовал безукоризненно. Хотя казалось, что гол витает где-то в воздухе. И он случился. Это Артем Дзюба, обещавший огорчить свою бывшую команду, сдержал-таки слово, поспев на добивание после удара Мигеля Данни. Правда, радоваться «Зениту» и персонально Дзюбе так и не пришлось – судья усмотрел офсайд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443296180_AD7D7463 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>После 15-минутной передышки, «Спартак» вновь отметился активным началом тайма. Но большее удивление все же вызвало появление Александра Зотова, заменившего Романа Широкова. Испортить картины, впрочем, это не смогло, и «Спартак» с лихвой начал создавать моменты. Особенным образом стоит выделить Ивелина Попова, чьими стараниями и были организованы все атакующие потуги москвичей. И издалека пробивал болгарин, и с Зе Луишом грамотно обыгрывался, выводя того на выгодную позицию. В одной из таких атак «Спартак» вполне мог рассчитывать на одиннадцатиметровый. Но главный судья Сергей Иванов не заметил очевидной игры рукой в исполнении Ломбертса после удара все того же Зе Луиша. Убедить в неправильности принятого решения рефери москвичам так и не удалось, зато несколькими минутами позже об этом инциденте они наверняка позабыли. Ведь Ивелин Попов, одним касанием подработав мяч, другим – с 18-ти метров послав его за шиворот Лодыгину, вывел «Спартак» вперед. А что же «Зенит»? Ответы парней Сергея Семака были не менее дерзкими. Два шанса имел Артем Дзюба. Из одной ситуации россиянин, вывалившись на рандеву с Ребровым, выжить максимум не смог, а вот из другой – вполне. Трехходовка Шатов – Данни – Дзюба в штрафной площади москвичей была разыграна идеально. А закончилась она тем, что 22-й номер «Зенита» с близкого расстояния расстреливал ворота Реброва. Как и обещал, праздновать забитый мяч Дзюба не стал.</p> <p>2:2 – в дерби двух столиц «Спартак» и «Зенит» пришли к миру. Однако едва такой итог может порадовать хотя бы одну из сторон.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443296147_AD7D8040 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Артем Дзюба</strong></span></p> <p>Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как феноменально забивают Халк и Ивелин Попов. Такие голы доставляют истинное удовольствие – это факт. Кроме того, в руках бразильца и болгарина концентрировались бразды правления атак команд, и с возложенными на плечи обязанностями они справились на ура. Но все же роль Артема Дзюбы, обещавшего огорчить свою бывшую команду, сдержавшего обещание и сравнявшего счет в матче, оказалась определяющей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443296312_AD7D7224 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Неласковый дом</strong></span></p> <p>Совсем уж не ласкова «Открытие Арена» к своим хозяевам: в пяти домашних матчах в Тушино «Спартак» добыл всего две победы. Да и те над «Ростовом» и «Рубином». Что до других результатов, то тут вы найдете и ничью с «Уфой». Той «Уфой», которая целый час играла в меньшинстве, и в таком состоянии едва не довела дело до победы. Тут и крах в московском дерби с ЦСКА. Но это ничто по сравнению с поражением от вернувшегося в элиту «Анжи». Теперь вот «Зенит» чувствует себя на «Открытие Арене» весьма приемлемо, дожав и вырвав боевую ничью.</p> <p><a href="https:///articles?id=443600" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Зенит». Фоторепортаж</strong></a></p>