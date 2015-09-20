Как ЦСКА и «Мордовия» забили 10 голов в самом крутом матче РФПЛ

<p><em>Столичный ЦСКА в тяжелейшем матче девятого тура Премьер-лиги саранской «Мордовией» вырвал победу над хозяевами поля, уступая сопернику по ходу противостояния с разницей в три мяча.</em></p> <p>1:0 – Луценко, 1.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980494" width="720"></iframe></p> <p>2:0 – Рыков, 12.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980501" width="720"></iframe></p> <p>3:0 – Мухаметшин, 14.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980506" width="720"></iframe></p> <p>3:1 – Панченко, 49.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980574" width="720"></iframe></p> <p>3:2 – Тошич, 56.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980589" width="720"></iframe></p> <p>3:3 – Думбия, 59.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980591" width="720"></iframe></p> <p>4:3 – Луценко, 67.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980611" width="720"></iframe></p> <p>4:4 – Муса, 84.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980623" width="720"></iframe></p> <p>4:5 – Муса, 86.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980627" width="720"></iframe></p> <p>4:6 – Думбия, 88.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980633" width="720"></iframe></p>