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  • Как ЦСКА и «Мордовия» забили 10 голов в самом крутом матче РФПЛ

Как ЦСКА и «Мордовия» забили 10 голов в самом крутом матче РФПЛ

<p><em>Столичный ЦСКА в тяжелейшем матче девятого тура Премьер-лиги саранской «Мордовией» вырвал победу над хозяевами поля, уступая сопернику по ходу противостояния с разницей в три мяча.</em></p> <p>1:0 – Луценко, 1.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980494" width="720"></iframe></p> <p>2:0 – Рыков, 12.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980501" width="720"></iframe></p> <p>3:0 – Мухаметшин, 14.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980506" width="720"></iframe></p> <p>3:1 – Панченко, 49.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980574" width="720"></iframe></p> <p>3:2 – Тошич, 56.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980589" width="720"></iframe></p> <p>3:3 – Думбия, 59.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980591" width="720"></iframe></p> <p>4:3 – Луценко, 67.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980611" width="720"></iframe></p> <p>4:4 – Муса, 84.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980623" width="720"></iframe></p> <p>4:5 – Муса, 86.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980627" width="720"></iframe></p> <p>4:6 – Думбия, 88.<iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7980633" width="720"></iframe></p>

Россия. Премьер-лига ЦСКА Мордовия Луценко Евгений Тошич Зоран Панченко Кирилл Рыков Владимир Думбия Сейду
Комментарии (30)
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краббб
1442751659
)))самим та не смешно так прославлять цска,только полный баран верит,что они чисто выиграли матч,ну и гинер,обдино за наш чемпионат
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CSKA №1
1442752665
ЦСКА вперед!!!
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Эд1970
1442753067
ЦСКА красавцы вытащить матч с 0-3 не каждой под силу.Все дело в том что в первом тайме был просто не донастрой на соперника и ещо весь первый там Саранску просто везло потому что все отскоки и передачи доставались хозяевам,С такой игрой Мордовия могла быть и выше в таблице.
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Сармат Ростов
1442754089
Коням респект. Переломили игру под себя. При таком раскладе после первого тайма не всякий выиграет!
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DemSerg
1442757787
Все по делу. Только везение (а иначе первые 2 гола и глупое удаление Марио и не назвать) спасло Саранск от закономерного деклассирования.
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kostjan 58
1442758093
четыре от Мордовии.что в лиге делать будем.
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Slavyan87
1442758443
Главное наивные болелы довольны "супер матчем". Пофиг, что весь этот цирк проплачен.
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Сармат Ростов
1442760243
Результат-на табло. А что вчера свинкам помешало? :-)))
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Cobracska
1442765228
Красавцы Цска!!!
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roman230582
1442783538
Круто, не припоминаю таких результатов в РПЛ
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