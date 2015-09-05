Как Леонид Слуцкий и сборная России обыграли Швецию

<p><em>Если говорить коротко: это было здорово. Впервые за долгое время игрой сборной России можно восхищаться, и «Бомбардир» по горячи следам рассказывает, почему шведская команда и даже великий Ибрагимович ничего не смогла нам противопоставить.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия – Швеция – 1:0</strong></span></p> <p>«Ибрагимович в старте» - одной только этой фразой можно было пугать российских болельщиков перед игрой со сборной Швеции. Да, скандинавы далеки от статуса топ-команды, но ведь и мы голландцев обыгрывали уже 7 лет назад. Так что наличие хотя бы одного по-настоящему мощного футболиста атаки у соперника для нашей национальной команды чревато определенными последствиями.</p> <p>Особенно если учитывать, что на подопечных Леонида Слуцкого давил внушительный груз ответственности - если не обыгрывать шведов сегодня, то завтра рассчитывать на попадание на Евро-2016, скорее всего, не придется. А в таких условиях сопернику становится вольготно: подловить на ошибке того, у кого нет другого выхода, кроме как любыми путями брать быка за рога, легче простого. Да тут еще и новый тренер, который принял команду не так давно – куда ни глянь, везде все буквально кричит о том, что сборной России будет как минимум очень.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441480501_AD7D2332 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Но пора бы уже привыкнуть к тому, что наша национальная команда полнится сюрпризами: можно биться об заклад, чего угодно ожидали болельщики обеих команд от старта поединка, но никак не смачного удара через себя от Артема Дзюбы. В общем-то россияне скандинавов не боялись абсолютно: тотальный перевес как по владению мячом, так и по опасным моментом никого из смотрящих игру удивлять не должен. Сработала ставка на Александра Кокорина в роли правого хавбека – фланговые атаки принесли нам сразу два опасных момента, когда сперва Олег Шатов, ворвавшись в штрафную Исакссона, пробил рядом с дальней штангой, а после Роман Широков пытался шведского вратаря пробить. Но, к сожалению, безуспешно.</p> <p>Однако игра смотрелась и без засчитанных забитых голов, ибо ноги россиян бежали непривычно быстро, а мяч после передач редко уходил чужим – чего, к слову, не скажешь о шведах. У них-то дела шли заметно хуже: даже Златан Ибрагимович, которым отчаянно восхищались все, ничего опасного у ворот Акинфеева в первой половине игры создать не сумел. Да и в обороне скандинавы не преуспели – скоростные забеги нашей сборной гостям зачастую приходилось останавливать при помощи фолов.</p> <p>Но, что удивительно, до откровенной грубости дело не доходило. А уж к 38-й минуте Мартин Ольссон окончательно свою зону отпустил: на правой бровке Широков каблуком бутсы запустил Смольникова в штрафную, откуда Игорь в подкате покатил мяч на Дзюбу. Тот выждал паузу и под штангу отправил его мимо голкипера – красота! И уже как-то не так обидно за незасчитанный гол Романа Широкова в начале встречи.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7950257" width="720"></iframe></p> <p>Видимо, именно на это и рассчитывал Леонид Слуцкий – после забитого мяча наша атакующая группа немного успокоилась, перейдя на выжидающую манеру. Но что более любопытно, шведы с этого момента не стали атаковать больше. Складывалось такое чувство, что россияне настолько измотали соперника своими выпадами, что те уже готовы были на все, лишь бы поскорее прозвучал заветный свисток Марка Клаттенбурга на перерыв.</p> <p>Уже после краткосрочного отдыха Эрик Хамрен приготовил для нас интересный сюрприз: вместо Ибрагимовича на поле выбежал Ола Тойвонен. А капитан команды и лучший футболист планеты (по его же собственному мнению) отправился досматривать игру на скамейку, закутавшись в грузный пуховик.</p> <p>И тут-то, казалось, в обороне можно наконец расслабиться – а вот и нет. Буквально сходу форвард «Сандерленда» зацепился за длинную передачу, влетел в штрафную, и спасибо мы должны сказать Игорю Акинфееву за самоотверженный прыжок в ноги.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441480568_AD7D2582 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p>Конечно же, во втором тайме наши откровенно подсели – не было уже ни опасных атак, ни мощных забегов, а на смену им пришли обрезы и фолы. Но другое дело, что и шведы, которые теперь уже смотрелись чуть лучше, в нападении не преуспели совершенно – очень уж хорошо действовали россияне в обороне.</p> <p>Возможно, слишком уж долго тянул Леонид Слуцкий с заменами - Артем Дзюба уже не мог играть на должном уровне к 50-й минуте матча и до ухода с поля запорол пару моментов, а перешедший затем на его позицию Александр Кокорин в ту же минуту едва не отправил мяч в ворота. Возможно, не в идеальной форме находятся наши сборники – в конце матча едва ли не весь состав у нас еле передвигался по полю.</p> <p>Возможно также, что все дело в том, что у шведов банально не самая яркая атакующая линия, но сейчас это неважно. 1:0, мы возвращаемся в борьбу за прямой выход на Евро, однако выводы делать рано – оценивать изменения в команде следует позднее.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441480614_AD7D2468 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игрок матча. Игорь Акинфеев</strong></span></p> <p>Восхитительно на всем протяжении поля действовал Игорь Смольников, здорово подключался к атакам Кокорин, Дзагоев носился, как заведенный, но все это не стоило бы ничего, пропусти мы в концовке матча. А мы не пропустили. По ходу матча Акинфеев не так уж часто вступал в борьбу, и казалось, что под занавес ему просто не хватит концентрации, но Игорь «Чудотворец» брал мяч за мячом, вселяя в товарищей по команде уверенность в победе, в очередной раз доказав незыблемость своих позиций в сборной.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441480662_AD7D3143 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Очарование матча. Командный дух</strong></span></p> <p>Давно уже в нашей национальной команде не было такой сплоченности. Вот уж не знаем, что там Леонид Слуцкий сказал ребятам, но было приятно видеть, как Роман Широков, уйдя с поля, стоит на кромке и подсказывает своим товарищам. А после победы вся скамейка запасных выходит на поле поздравлять героев встречи.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/66355" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441409" target="_blank">Онлайн событий дня</a></p>