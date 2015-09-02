Шаг к пятерке. Как клубы РФПЛ провели трансферное лето

<p><em>Это лето клубы РФПЛ провели суперэкономно: потратив на всех чуть меньше 18 миллионов евро. Тем не менее, точечные кампании команды провели, и "Бомбардир" оценивает эффективность селекции.</em></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/zen" target="_blank">ЗЕНИТ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка: "3"</strong></span></p> <p>Самая скупая кампания "Зенита" за последнее время. Юсупов и Дзюба фактически стали игроками команды зимой, но были заявлены только летом. Новый лимит вынудил "Зенит" практически забыть о прошлых барских временах и попрощаться со своим лучшим форвардом последнего сезона. Клуб безуспешно гнался за Кокориным, окончательно расстался с ветеранами и заскучавшей молодежью. Боаш или другой тренер получили не особо вариативный состав на три турнира. Стоит помнить, что сорвались трансферы Витселя и Кришито, которых мотивировать будет все труднее. Если зимой бельгийца и итальянца получится продать, клуб обязательно урвет парочку русских игроков и, возможно, раскошелится на Моутинью.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441210084_Зенит.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/csk" target="_blank">ЦСКА</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка: "4"</strong></span></p> <p>Опять скромно, точечно и без сюрпризов. Да, сделка с "Ромой" – образец, как нужно извлекать для себя выгоду, но ничего в этом неожиданного не было: Думбия сам просился назад, а армейцы перелопатили весь трансферный рынок, так и не найдя более крутой кандидатуры на место забивного форварда. В остальном красно-синие действовали довольно вяло: отправили молодежь в ближнее зарубежье (довольно эффективная практика, как показал пример Караваева) и вернули Васина, которому рано или поздно предстоит подменить кого-то из тройки вечных защитников. Зимой армейцам пора бы избавиться от так и не заигравшего Панченко и подыскать недорого опорника на замену Вернблуму.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441210065_ЦСКА.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/kra" target="_blank">КРАСНОДАР</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка: "5"</strong></span></p> <p>"Быки" круто вышли из сложной ситуации, которую сварганили в УЕФА, распространив и на "Краснодар" санкции финансового fair play. Защитник и опорный хав Страндберг, еще желающий играть в футбол Торбинский, а также Каборе, которому, наверное, не пришлось менять место прописки. А главной звездой обновленного "Краснодара" стал Федор Смолов – образец того, как надо нашим футболистам перезапускать карьеру. Потери же у "быков" минимальны: Широков собирался вернуться в "Спартак" после ухода Якина, а у Измайлова причина приостановления карьеры особая и уважительная. Зимой краснодарцы смогут уже кого-нибудь приобрести, но вряд ли Сергей Галицкий начнет бросаться деньгами: обойма и так неплоха, да и скоро моторчик команды Жоаозиньо вылечится.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441210053_Краснодар.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/din" target="_blank">ДИНАМО</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "3"</strong></span></p> <p>Фух, ну вы сами посмотрите на эту табличку, и все станет понятно. Много уже написали и о перезапуске "Динамо", и об амбициях Кобелева. Логически же оценить трансферную кампанию москвичей трудно. В этом клубе привыкли тратить много и продавать мало. Поэтому первый опыт адекватных сделок уже хорошо. Единственная проблема – Александр Кокорин, который, похоже, в бело-голубой форме играть не хочет, но придется как минимум до зимы, а то и вовсе до лета, когда закончится контракт.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441210041_Динамо.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/rub" target="_blank">РУБИН</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "3"</strong></span></p> <p>Большая текучка кадров в Казани связана с главным тренером, которого только де-юре мы называем главным – отставка Билялетдинова почти решенный вопрос. Мвилла, Мавинга, Ливайя, Азмун – хорошие футболисты для стартового состава, но наставник предпочел более молодых и знакомых, жалуясь потом, что запаса практически нет. Уругвайские надежды Лемос и Котуньо – неплохие находки в голодное время, но расставание с Навасом – удар по всей защите, привыкшей к испанскому дядьке. Новому главному тренеру нужно потерпеть до января и еще попытаться оживить Девича, а также довести до больших заруб Шейдаева. Ну, и Билялетдинову младшему придется тяжко и грустно: мало вероятности, что ему будут стабильно давать 70 минут в основе.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441210025_Рубин.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/spa" target="_blank">СПАРТАК</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "4"</strong></span></p> <p>Красно-белые окончательно избавились от кучи ненужных игроков, при этом вернув из аренды подходящих футболистов, забракованных при Якине. Аленичев еще начинает строить свой дом, сохраняя старый фундамент. Из совсем новых футболистов только Гранат, Попов и Зе Луиш. И, как видим, уже не делается ставка на сплошную молодежь: Кротов потрудится у Колыванова, а другие юные футболисты могут быть заявлены за "Спартак-2" в ФНЛ. В следующее трансферное окно не стоит ждать водопада сделок, но летом Аленичев обязательно поищет и центрального защитника, и крепкого опорника.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441210002_Спартак.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/lom" target="_blank">ЛОКОМОТИВ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "4-"</strong></span></p> <p>У железнодорожников ситуация похожа. Вы вообще в курсе, что зарплату получал Обинна? И зачем так долго верили в Павлюченко – тоже загадка века. А так, состав "Локо" понятен, пусть и перенасыщен в некоторых линиях. Если приход Ндинги и Коломейцева можно объяснить желанием постоянно проводить ротацию в полузащите, то к чему покупка Коченкова? Клуб хотел перестраховаться на случай ухода Гильерме, но в итоге будет солить вратарей. Если не забыли, еще Абаев потихоньку долечивает травму.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209983_Локомотив.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/mor" target="_blank">МОРДОВИЯ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "3+"</strong></span></p> <p>Главная фамилия в списке "ушли" идет первой. Но "Мордовия" совсем не развалилась, и Гордееву все же наскребли средний состав. Вернулся Джало, перехватили Фибеля, взяли в аренду Махмудова, пристроили торпедовцев Стевановича и Рыкова. Пожалуй, лишь вратарская позиция вызывает тревогу у Витька: почти во всех играх Ревишвили играет ненадежно. И тут Коченкову пора задать вопрос: лучше сидеть на лавке в "Локомотиве" или играть в Саранске?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209968_Мордовия.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/ter" target="_blank">ТЕРЕК</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "3"</strong></span></p> <p>У грозненцев могут возникнуть сложности с нападающими. Аилтона и Бокилу продали, но Грозав, Митришев и Садаев – футболисты немного другого уровня мастерства. Есть главное открытие апреля РФПЛ Мбенг, но Рахимов на старте этого сезона ему не особо доверяет. В целом, "Терек" не пошел на тектонические движения, сохранив привычный состав, где только за Мирзовым интересно отдельно понаблюдать – Иванова, Рыбуся, Уциева и остальную компанию знаем прекрасно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209951_Терек.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/kbn" target="_blank">КУБАНЬ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "2"</strong></span></p> <p>Итоги трансферных дел "Кубани" лучше всего демонстрирует турнирная таблица. Понятно, что состав все равно неплохой сохранился, а Аршавин с Павлюченко, по замыслу, должны мотивировать всех своим авторитетом. Но…все пошло не так! У Хохлова так и не появилось команды, пусть она и старается в главных матчах. Без Попова, Соснина, Ещенко, Шуньича команда стала просто разбалансированной. Тяжело будет Беленову и Бальде доигрывать до ближайшей зимы в новой компании, которая начнет сражаться за спасительное 12-е место.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209911_Кубань.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/amk" target="_blank">АМКАР</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "4-"</strong></span></p> <p>У пермяков возникли очередные сложности с регистрацией футболистов, но как-то выкрутились и опять обновили полсостава. Сираков закончил с футболом, Батов и Коломейцев пошли на повышение, а остальные ушедшие победной весной играли не так часто. Команда Гаджиева интересно поработала в трансферных недрах, подписав и Узучакву, и Джикию, и Анене. Согласитесь, только одни фамилии уже интригуют.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209892_Амкар.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/ufa" target="_blank">УФА</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "4"</strong></span></p> <p>Уфимцы удержали молодую звезду Зинченко, не стали выгонять Фримпонга за слабый футбол и жест в первом туре. Но и сумели укрепить обойму, избавившись от дремавших в прошлом году игроков. Игбоун постоянно обостряет с фланга, Пурье и Кротов ужесточат конкуренцию в нападении, а Осипов, Фомин, Кацалапов тоже расширят возможности выбора для Колыванова, которому усиления пока не помогли – за семь туров только одна победа. Однако за две недели перерыва притирка должна пройти.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209870_Уфа.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/ure" target="_blank">УРАЛ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "4-"</strong></span></p> <p>В Екатеринбурге только-только началась спокойная жизнь, как вдруг матч с "Тереком". Да-да, он тоже многое значит. Останутся ли в команде белорусы Мартынович и Жевнов? В каком настроении будут другие футболисты? Если не брать ожидаемую потерю Смолова, ничего страшного не произошло – состав тот же. Все теперь в "Урале" зависит от совершенно иных факторов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209858_Урал.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/ros" target="_blank">РОСТОВ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "5-"</strong></span></p> <p>Ростовчане потеряли много важных и крутых игроков, но когда это останавливало Бердыева творить чудеса? Могилевец, Навас, Азмун, Нобоа – вот ключевые приобретения, при том, что клубу долго не позволяли заявлять футболистов. И переход Ротенберга младшего объяснять не стоит. Состав у "Ростова" сбитый, стабильный, крепкий. Можете еще придумать прилагательные. Если ограничения по трансферам снимут, ростовчане еще обязательно укрепятся – к Бердыеву бегут с удовольствием.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209842_Ростов.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/krs" target="_blank">КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "4"</strong></span></p> <p>Веркаутерен в первых турах пробовал играть составом ФНЛ, но потом понял, что это гиблое дело. Подписание Молло – главный трансфер этого лета. Человек приехал и сразу отдал три голевые на поле действующего чемпиона. Ждем супернадежного Родича, снова зажигающего в Самаре Яковлева и крепкой команды, которой вагон новых футболистов оказался бы не вреден.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209822_КС.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/anj" target="_blank">АНЖИ</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Оценка "3-"</strong></span></p> <p>А вот та самая команда, чей состав сильно перенасыщен атакующими футболистами. Семину, наверное, дали задание сделать привлекательную и дерзкую банду, но увидели мы в первых турах размякшую командочку. Да, много она не реализовала в атаке, но огромное количество ошибок в защите – просчет селекционеров, которые не смогли подписать пару хороших столбов в оборону и жесткого хава. Придется Семину фантазировать и усердно заниматься обороной, оставляя в запасе несколько футболистов, которым просто не хватило места.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441209788_Анжи.jpg" style="width:720px" /></p>