Это – «Спарта». Как ЦСКА начал свой новый еврокубковый поход

<em>Вчера в Химках капли дождя не успевали долететь до поля. Испарялись на лету. Настолько жарко иногда было в матче ЦСКА и пражской «Спарты» (2:2), которым «армейцы» открыли еврокубковый сезон 2015/16. Корреспондент «Бомбардира» рассказывает о самых ярких красках этой встречи.</em><br /> <br /> <div>Основным лейтмотивом предматчевых минут стало обращение к болельщикам о недопустимости любых правонарушений. ЦСКА находится на жестком контроле УЕФА, имея в пассиве условное наказание, которое в любой момент может стать вполне реальным. Сначала о законопослушности трибуны попросил диктор по стадиону, а затем и кумир «красно-синих» Игорь Акинфеев обратился к торсиде с экрана стадиона. Стоит отметить, что на этом матче «армейские» болельщики вели себя образцово.</div> <div><br /> <img src="https:///images/upload/_MG_4478.JPG" width="630" height="420" alt="" /></div> <div><br /> Чего нельзя сказать об игроках в первые 12 минут. Они своими действиями очень походили на трибуны B и D, где стояли болельщики ЦСКА. Каждая из «боковушек» заряжала почему-то что-то свое, даже не помышляя о синхронности. Так и футболисты на поле были абсолютно разобщены и никак не могли составить единый рисунок игры. </div> <div><br /> Тем неожиданней был гол Алана Дзагоева, на который чехи ответили моментально своим взятием ворот. Предательский рикошет от пятки Сергея Игнашевича дезориентировал Акинфеева и продлил его печально известный рекорд. Счетчик матчей, когда капитан «армейцев» пропускает в Лиге чемпионов, дошел до отметки в 28 встреч подряд.</div> <div><br /> <img src="https:///images/upload/1111(93).jpg" width="630" height="418" alt="" /></div> <div><br /> Одним из худших в составе ЦСКА в этом матче был Ахмед Муса. Нигериец явно не попал в игру. Было два эпизода, когда Муса вытирал лицо от дождя именно в тот момент, когда к нему приходил мяч во время опасной атаки, которую он, таким образом, стопорил. Однако во втором голевом моменте Ахмед поучаствовал, успев отдать передачу на партнеров после загубленного выхода один на один. Также 18-й номер ЦСКА разогнал атаку в первом тайме, в ходе которой «армейцы» заработали пенальти. Однако Бибрас Натхо не смог переиграть голкипера гостей Бичика, напоминавшего издали Александра Филимонова. Любопытно, что прямо перед пробитием с точки, к своему вратарю подбежал Лукаш Ваха и что-то с уверенным лицом ему сказал. Надо полагать, куда будет бить Натхо. Уж больно уверенно вратарь «Спарты» отбил пенальти.</div> <div><br /> <img src="https:///images/upload/_MG_5548 1.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div><br /> На весьма сумбурную игру ЦСКА «Спарта» отвечала спортивной наглостью и задором. Особенно хороша была африканская диаспора «Спарты». И Кехинде Фатаи и Тьемоко Конате прекрасно сами разгоняли атаки или открывались под проникающие передачи в штрафную. «Армейцы» до самого конца матча так окончательно и не решили эту проблему. </div> <div><br /> Энергии чехам придавал в том числе и их главный тренер Зденек Щасны, который синхронно со своим штабом вскакивал со скамейки при каждом мало-мальски важном моменте, и делал это так резко, что за бокового арбитра, который частенько подвергался обструкции, было страшно. </div> <div><br /> <img src="https:///images/upload/_MG_5403 1.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div><br /> То ли под действием энергетики Щасны, то ли по какой другой причине, но еще одним союзником чехов в этом матче был главный арбитр из Испании. Он не принимал каких-то вопиюще спорных решений, но его манера судейства с достаточно высоким порогом разрешенных единоборств больше подходила «Спарте». Любопытно, что в промежуток с 82 по 89 минуты, когда на поле бушевали настоящие страсти, и из стыков высекались икры, желтую карточку получил только Понтус Вернблум…за разговоры. </div> <div><br /> <img src="https:///images/upload/_MG_4906 1.jpg" width="630" height="420" alt="" /></div> <div><br /> В концовке встречи ЦСКА не хватило запала на борьбу и понимания что же нужно делать в такой ситуации. Также не на руку пала вынужденная замена крайнего защитника в перерыве. В добавленное время первого тайма Фатаи в попытке пробить через себя попал по голове Кириллу Набабкину, и его увезли в больницу с подозрением на сотрясение. Георгий Щенников вошел в игру очень активно, но затем стал сильно передерживать мяч, что оказалось еще более пагубно для атакующего потенциала команды, чем вечное домоседство Набабкина.</div> <div><br /> В конечном итоге показалось, что игроки «Спарты» уходили с поля даже немного расстроенными, хотя счет первой встречи их полностью устраивает.<br /> <br /> <a href="https:///online/82420" target="_blank">ЦСКА - "Спарта". Текстовая трансляция матча<br /> </a><br /> <a href="https:///articles/?id=437076" target="_blank">"Не стоит отправлять на пенсию наших защитников". О чем говорили в ЦСКА после матча против "Спарты"</a></div>