«Краснодар» - «Спартак» - 0:1, «Зенит» разгромил «Урал», «Рубин» проиграл «Амкару». Онлайн событий дня

<em>Тремя матчами продолжится 2-й тур чемпионата России в это воскресенье. Весь день «Бомбардир» в режиме реального времени будет рассказывать о главных событиях в туре и вокруг него. <br /> <br /> </em><strong>22:00 Матч завершен! Было много движения, много событий и много нервов. Аленичев одержал первую победу у руля "Спартака". <br /> <br /> И чтобы немного успокоиться перед сном, ловите лучший кадр из трансляции в Краснодаре. Добра вам и только искренних эмоций. Оставайтесь с "Бомбардиром" - дальше еще интереснее. Спокойной ночи<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/r3FwGtyZvpI.jpg" width="600" height="354" alt="" /><br /> <br /> 20:50 </strong>Закончились 45 минут в Краснодаре. Жарко, душно, но команды показывают качественный техничный футбол. Стеночки и забегания<strong><br /> <br /> 20:16 </strong>Первый пошел! Юрий Мовсисян забил и реабилитировался за провальный матч с "Уфой"<strong><br /> <br /> 19:43 </strong>Кстати, не забывайте, что у нас можно заказать себе классную трансляцию матча. А также - почитать текстовый онлайн.<br /> <br /> <strong><a href="https:///news/?id=436814" target="_blank">Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"</a><br /> <br /> 19:37 </strong>Вот этот добрый дяденька сегодня будет комментировать матч <strong><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/10948863_398721136986086_2141395356_n.jpg" width="500" height="500" alt="" /><br /> <br /> 19:32 </strong>Что бы вы слушали перед этой игрой на месте футболистов "Краснодара"? Вариант "Ели мясо мужики" не называть - он не смешной<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/10732031_785178671580815_1175805834_n.jpg" width="500" height="500" alt="" /><strong><br /> <br /> 19:28 </strong>Таинственный Борхес Монтейро - это всего лишь Ромуло. РФПЛ, видимо, развлекается<strong><br /> <br /> 19:24 </strong>РФПЛ дает нам составы на матч. Давайте изучим<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянныйол.png" width="400" height="494" alt="" /><strong><br /> <br /> 19:13 </strong>Еще один игрок, который прошел через оба клуба - это бразилец Ари. Он тут дал небольшое интервью клубному каналу "Краснодара"<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/leRnL75kKRU" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <strong><br /> <br /> 19:03 </strong>Вот что происходит в Краснодаре #прямосейчас, за час до игры. Роман Широков беседует с игроками "Краснодара" как со своими<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянппоный.png" width="580" height="431" alt="" /><strong><br /> <br /> 19:01</strong> А у нас впереди жара. "Краснодар" - "Спартак" - центральный матч тура. Первый серьезный экзамен для Дмитрия Аленичева<em><br /> <br /> </em><strong>18:59 </strong>С "Рубином" совсем беда. Два подряд тура проигрывают казанцы и оседают на дне турнирной таблицы. Сказочке конец? <strong><br /> <br /> 18:12 </strong>"Рубин" развеселил сам себя. Автогол забивают казанцы. Антигерой - Квирквелия<strong><br /> <br /> 17:52 </strong>Как-то пока совсем не весело в Казани. Не то что голов - просто моментов не видели мы по сути. Но надеемся, что второй тайм будет намного лучше<strong><br /> <br /> 16:57 </strong>Все веселье и информация об этой игре будут доступны в <a href="https:///online/80929" target="_blank">нашем текстовом онлайне</a>. Там же, кстати, можно будет заказать себе видеотрансляцию в отличном качестве<strong><br /> <br /> 16:37 </strong>В честь своего новичка клубный канал "Рубина" сделал шикарную подборку лучших игр Динияра. Так много крутого Билялетдинова вы еще не видели<strong><br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FV-oeqZ8RKE" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> 16:34 </strong>"Рубин" и "Амкар" встречались между собой 24 раза. 10 побед у казанцев против 4 у пермяков. Разница голов: 31:17. Последний раз Амкар" выигрывал у "Рубина" почти три года назад. <strong><br /> <br /> 16:24</strong> Самый интересный игрок этого матча пока в запасе. Динияр Билялетдинов перешел в клуб, где главным тренером работает его отец. Казалось, что такое могло произойти только в "Динамо", но нет<strong><br /> <br /> 16:22 </strong><strong> <div style="display: inline !important;">«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Котуньо, Набиуллин, Оздоев, Камболов, Эдуардо, Карадениз, Канунников, Портнягин.</div> </strong><strong> <div> </div> <div>«Амкар»: Герус, Белоруков, Черенчиков, Бутко, Узочукву, Занев, Огуде, Гол, Идову, Йовивич, Салугин.</div> <br /> 15:49 </strong>Пока на новом стадионе "Рубина" проходит ЧМ по водным видам спорта (нет, серьезно, мы не шутим), казанцы возвращаются на "Центральный". А это значит, что мы снова увидем на телекартинке красивые виды<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымяненый.png" width="580" height="434" alt="" /><strong><br /> <br /> 15:32 </strong>"Зенит" разгромил "Урал", но осталось ощущение, что екатеринбуржцы такого счета не заслужили. Вот и Виктор Гончаренко в интервью то же самое говорит. <strong><br /> <br /> 15:09 </strong>Ну что? Хет-трик Халка увидим сегодня?<strong><br /> <br /> 14:40 </strong>Халк на днях отпраздновал день рождения, а сегодня отпраздновал гол. Неудержим "Зенит" пока что <strong><br /> <br /> 14:21 </strong>Первый тайм в Екатеринбурге завершился. "Зенит" впереди, но надо отдать должное "Уралу" - хорошо действует. Сможет прибавить, как думаете?<strong><br /> <br /> 13:55 </strong>Дзюююба! Первый гол за питерцев забил Артем. Классный удар с носка получился. 1:0, смотрим дальше<strong><br /> <br /> 13:43 </strong>Матч уже начался, а вы еще не в нашем <a href="https:///online/80925" target="_blank"><strong>текстовом онлайне?</strong></a> Скорее туда - там уже весело. Но после матча возвращайтесь на эту ветку - продолжим<strong><br /> <br /> 13:23</strong> Президент "Урала" Григорий Иванов поймал в подтрибунном помещении бывшего игрока клуба Олега Шатова. По фото сразу и не скажешь, о чем разговор<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Без.png" width="580" height="443" alt="" /><br /> <br /> <strong>13:09</strong> Напоминаем, что посмотреть матч можно у нас на сайте. <a href="https:///online/80925" target="_blank"><strong>Прямо вот тут</strong></a><br /> <br /> <strong>12:55</strong> <strong>"Урал" </strong>состав:<strong> </strong>Жевнов, Хозин, Мартынович, Фонтанелло, Сапета, Бурмистров, Ерохин, Емельянов, Кулаков, Дорожкин, Лунгу<br /> <br /> <strong>12:41</strong> "Зенит" назвал стартовый состав: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Смольников, Юсупов, Нету, Витсель, Дзюба, Шатов, Халк.<strong><br /> <br /> 12:27 </strong>"Зенит" сообщает, что погода в Екатеринбурге встретила их негостреприимно. Мрачный кадр со стадиона<strong><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянны.png" width="580" height="434" alt="" /><br /> <br /> 12:19 </strong>Статистика совсем не в пользу "Урала". 4 матча - 4 победы "Зенита. Соотношение мячей: 3:9<strong><br /> <br /> 11:44 </strong>Кстати, официальный сайт "Зенита" сообщил, что на матче ожидается аншлаг. Распроданы все 10 000 мест, которые вмещает стадион. Это, конечно, совсем мало, но зато команды поиграют в атмосфере полных трибун. Точно лучше, чем смотреть на унылые пустующие кресла 40-тысячника.<strong><br /> <br /> 11:41 </strong>Минутка цифр. За право стать названием стадиона "СКБ-Банк" заплатил "Уралу" 25 млн рублей. Тогда как сама реконструкция арены к старту сезона обошлась в 5 78 млн. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный3(4).png" width="580" height="418" alt="" /><strong><br /> <br /> 11:20 </strong>И сразу же раскрываем интригу насчет необычного места. Из-за подготовки к чемпионату мира-2018 и не очень хорошего состояния стадион "Центральный" для "Урала" закрыт. Поэтому домашние матчи "шмели" пока проведут на бывшем стадионе "Уралмаш", который сейчас называется "СКБ-Банк Арена" по договоренности с владельцем организации, который, к тому же, является главным спонсором "Урала". Стадион маленький, но обещает быть уютным. Да и газон там, кажется, неплохой, а это самое важное. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный(90).png" width="580" height="403" alt="" /><strong><br /> <br /> 11:03</strong> Добрый день, дорогие друзья! <a href="https://" target="_blank">"Бомбардир"</a> сегодня вместе с вами будет внимательно следить за всем, что происходит в туре. Нас ждет много интересного. "Урал" примет "Зенит" в необычном месте. "Спартак" отправится в гости к своему самому страшному обидчику последних лет, а в "Рубине" сегодня может состояться семейный дебют вида "отец-сын". Оставайтесь с нами, мы начинаем!