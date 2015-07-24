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  • Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».

Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».

О потенциальном новичке "Локомотива" из Бундеслиги, сумасшедшем предложении "Ливерпуля" по Ройсу и нежелании Хави Мартинеса играть за "Баварию" - в новом трансферном выпуске от "Бомбардира".

Россия

Левый защитник "Герты" Ронни покидает клуб. Главным претендентом на него считается московский "Локомотив". "Железнодорожники" попытаются оформить трансфер бразильца в ближайшие дни.

"Спартак" провели новый раунд переговоров о трансфере Олега Иванова. О его итогах в прессе пока ничего не сообщается. Ранее "красно-белые" уже делали предложение "Тереку", но требования грозненцев "спартаковцы" посчитали завышенными.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Италия

Левый защитник "Атлетико" Гильерме Сикейра стал одним из трансферных приоритетов "Ювентуса". Туринцы подняли предложение до 12 млн евро. В прошедшем сезоне Сикейра отыграл за мадридцев всего один матч: он больше известен по своим выступлениям за "Гранаду".

Голкипер "Арсенала" Войцех Щесны перейдет в "Рому". Эту информацию подтвердил лично Арсен Венгер. При этом француз подчеркнул: речь идет об арендном соглашении.

Полузащитник "Шальке" Юлиан Дракслер согласился перейти в "Ювентус". Однако сделка может не состояться из-за разногласий клубов.
Немцы хотят за него 30 млн евро, "Юве" же не готов раскошелиться более чем на 20.

Экс-хавбек "Милана" Салли Мунтари, в июле ставший свободным агентом, получил роскошное предложение из Арабских Эмиратов. "Аль-Иттихад" готов заплатить опорнику за два сезона 10 млн евро. 

Талантливый голкипер "Аталанты" Марко Спортьелло близок к переходу в "Аякс". В амстердамском клубе рассчитывают, что главный "наследник Буффона" успешно заменит в воротах покидающего "Аякс" Яспера Силессена.

Таблица летних трансферов Серии А



Англия

Форвард "Боруссии" Марко Ройс близок к переходу в "Ливерпуль". Англичане предложили за него 46 млн фунтов. Руководство дортмундцев уже одобрило потенциальную сделку, слово за самим Ройсом.

Таблица летних трансферов АПЛ

Германия

"Арсенал" предпринял вторую попытку заполучить форварда "Реала" Карима Бензему. И снова неудачно. "Бензема останется в "Реале", информация – 1000 %" - заявил агент игрока. Теперь "Арсенал" сосредоточится на покупке Роберта Левандовского. За форварда "Баварии" "канониры" готовы заплатить 50 млн фунтов.

Опорник "Баварии" Хави Мартинес попросил руководство выставить его на трансфер. Связано это с тем, что ряды мюнхенского клуба пополнил Артуро Видаль. Главными претендентами на Мартинеса считаются "Барселона" и "Реал".

Таблица летних трансферов Бундеслиги

Франция

"Я мечтаю играть в МЛС. Футбол в Штатах развивается просто космическими темпами" - заявил Златан Ибрагимович. Но перед тем, как уехать в Америку, форвард "ПСЖ" поиграет за "Милан", с которым в ближайшие дни подпишет контракт.

Таблица летних трансферов Лиги 1

Весь мир Ливерпуль Спартак ПСЖ Боруссия Д Бензема Карим Ибрагимович Златан Иванов Олег Ройс Марко
Комментарии (16)
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Serjinho
1437765005
об убогих трансферах рпл лучше не писать вместе с топом европейских трансферов
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FootballFun1985
1437766434
Вообще-то Сикейра далеко не один матч сыграл, а 25. И это только в чемпионате.
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Flomaster
1437766552
бомбарГНИЛЬ
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dimagas1
1437768366
Про Левандовски насмешили конечно))))
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Darya
1437769922
Уже читала не одно опровержение о Ройсе в ЛФК. Бред это. Ройс не хочет покидать Боруссию, а ЛФК уже купили достаточно игроков в атаку.
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Молотобоец1895
1437774591
Ройс только в МЮ!!! Боруссия распродается((
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JI e x a
1437781534
Если Роберта забрать, думаю, с таким составом можно и в ЛЧ шороху навести, не говоря уже за чемп. Но вряд ли он, конечно, пойдет в Арс....
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Levadia
1437799672
Хэррис намекал на приобретение нападающего,так что если приобретут Левандовски,то не удивлюсь.
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Maslenok
1437804631
Пожалуйста,исправьте ""Арсенал" предпринял вторую попытку заполучить форварда "Реала" Карима Бензему",на Карима БенземА.
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Павлюченко 13
1437842243
Ронни Локомотиву не нужен, Иванову нет смысла менять Терек на Спартак, равные клубы. Буду рад возвращению Ибры в Милан!
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