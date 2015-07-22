Не для бритья. Как мы уже перестали обсуждать настоящий футбол в РФПЛ

В российской Премьер-лиге прошел первый тур, подаривший много интересных матчей. Но почему-то говорить сейчас хочется совсем не о красивых голах и крутых спасениях. Красавица-нацистка, судейский скандал, обвинения в "договорняке", расизм… Ммм, мы так по этому скучали. "Бомбардир" рассказывает о громких скандалах и фэйлах, снова вышедших в российском футболе на первый план.



Фэйл №1. "Мисс Обаяние" - нацистка



Первый тур РФПЛ параллельно сопровождался финалом конкурса "Мисс РФПЛ". От каждого клуба Премьер-лиги, кроме "Терека", предоставлялась красивая девушка, среди которых выбиралась одна единственная "мисс". В итоге, главный приз достался представительнице "Анжи" Юлдуз Джумандыковой, что уже вызвало немало вопросов. Юлдуз участвовала в этом конкурсе в 2012 году, но тогда победить не смогла. Однако главный скандал разгорелся по поводу титула "Мисс обаяние", грамоту за который исполнительный директор Премьер-лиги Сергей Чебан торжественно вручил 21-летней болельщице ЦСКА Ольге Кузьковой. Уже затем вскрылись неожиданные подробности личной жизни Оли. В ее социальных сетях были обнаружены фотографии и посты нацистского и антисемитского характера. Кузькова в ответ на обнародование таких фактов сразу засуетилась, решившись поведать миру о том, что конкурс вообще куплен. Как бы там ни было на самом деле, но титул у Кузьковой торжественно отобрали. "Буду рад, если эта история поможет Ольге разобраться с взглядами на жизнь", - напоследок сказал Чебан.







Фэйл №2. Российские судьи облажались с пеной



В ведущих европейских лигах уже давно пользуются исчезающим спреем, позволяющим судьям лучше следить за исполнением штрафных ударов. Но в российской Премьер-лиге появление такой пены пока сопровождается большими проблемами. "Закупленная партия спрея оказалась не совсем удачной. Там где влажно и прохладно – все нормально, а где жарко – он наносит ощутимый вред газону. Сейчас спрей продолжают тестировать и, скорее всего, будут закупать другой. Этими делами занимается департамент судейства и инспектирования", - рассказал глава судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников.







Фэйл №3. Судейский скандал в Петербурге



Центральным матчем первого тура РФПЛ считалась встреча между "Зенитом" и "Динамо". Динамовцы приехали на игру с большими кадровыми проблемами, но вполне могли и победить, если бы не помешал арбитр Виталий Мешков. На 4-й минуте матча Мешков "проспал" момент, когда Хави Гарсия в собственной штрафной ударил по лицу защитника "Динамо" Томаша Губочана. Пенальти назначен не был, а Губочан вообще остался главным страдальцем этой встречи. В концовке первого тайма арбитр зафиксировал в штрафной площади "Динамо" неоднозначный фол на Артеме Дзюбе со стороны Томаша, показав словаку красную карточку. "Раз судья свистнул – значит пенальти был", - сказал Губочан, не ставший бросать всех собак на судью. Халк одиннадцатиметровый удар реализовал, а москвичи, оставшись в меньшинстве, не смогли удержать даже ничью. Арбитр Мешков получил за игру неудовлетворительную оценку.



События матча "Зенит" - "Динамо"







Фэйл №4. "Амкар" обвинили в сдаче матча



В концовке прошлого сезона ходили слухи, якобы "Краснодар" специально отдал очки "Амкару", чтобы помочь команде в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге. Пермяки в элите остались, а теперь проиграли краснодарской команде при очень странных обстоятельствах. Уже в первые минуты встречи показалось, что все в этом матче будет "в одни ворота". Форвард "Амкара" Александр Прудников к 15-й минуте матча умудрился заработать две желтые карточки и досрочно покинул поле. "Краснодар" долго и безуспешно атаковал, а в концовке игры составы неожиданно уравнялись – удаление заработал Газинский. Но вопросы вызывает еще и единственный забитый "Краснодаром" мяч. Защитник Сергей Петров пробил из-за пределов штрафной в ближний угол, а голкипер "Амкара" Роман Герус как будто потерял ворота. Как будто. "Перед началом сезона мы предупреждали, что за обвинение команды в договорных матчах – вы будете наказаны пожизненно", - гласит запись в официальной группе пермской команды в социальной сети "Вконтакте". Но мы никого не обвиняем, а просто констатируем факты.



События матча "Амкар" - "Краснодар"







Фэйл №5. Ольга Смородская ляпнула лишнее



Президент "Локомотива" Ольга Смородская, вдохновившись победой команды в Кубке России, решила поставить перед клубом самые максимальные задачи. "Цель "Локомотива" - победа в чемпионате России и достойное выступление на европейской арене", - сказала Смородская на встрече с руководством "Российских железных дорог". Эта запись появилась на официальном сайте "Локомотива", но позже в спешном порядке была удалена. Если "Локомотив" действительно собирается выигрывать чемпионат, то выступление команды в первом туре можно признать неудачным. В игре с "Мордовией" железнодорожники победили, однако за такой результат должны благодарить только фортуну.



События матча "Мордовия" - "Локомотив"







Фэйл №6. Расистский скандал в Москве



Не обошлось и без проблем с расизмом. На новом стадионе "Спартака" царит прекрасная атмосфера, но болельщики иногда умудряются сами испортить все впечатление от игры. Уханьем и расистскими выкриками спартаковская трибуна вывела из себя полузащитника "Уфы" Эмануэля Фримпонга, явно не привыкшего к такому в других лигах. Футболист сорвался, показал трибунам средний палец, за что незамедлительно удостоился от арбитра красной карточки. Позже Фримпонг извинился перед своей командой: "Хочу попросить у партнеров прощения за свой поступок". Однако не все из них хорошо приняли его извинения. "Если Фримпонг действительно показал фанатам средний палец, тогда ему его просто нужно отрезать", - с негодованием отреагировал защитник "Уфы" Николай Сафрониди.



События матча "Спартак" - "Уфа"



Чемпионат России вернулся, друзья! С чем мы вас и поздравляем.

