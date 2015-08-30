Таблица летних трансферов Примеры. Аймен Абденнур перешел в «Валенсию»

"Бомбардир" представляет таблицу всех официальных летних переходов в клубах чемпионата Испании (будет обновляться по мере появления новых трансферов).

Атлетик (Бильбао)

Пришли: пз. Элустондо (свободный агент), з. Боведа (свободный агент), пз. Эрасо (Леганес), в. Кепа (Понферрадина, из аренды), з. Саборит (Мальорка, из аренды), пз. Моран (Леганес, из аренды), пз. Гуаррочена (Тенерифе, из аренды)

Ушли: з. Ираола (Нью-Йорк Сити, США), з. Абисуа (свободный агент), з. Бустинса (Леганес, в аренду), н. Токеро (Алавес), в. Аррисабалага (Вальядолид, в аренду)

Атлетико (Мадрид)

Пришли: н. Вьетто (Вильярреал), н. Джексон Мартинес (Порту, Португалия), пз. Торрес (Порту, Португалия, из аренды), з. Инсуа (Райо Вальекано, из аренды), з. Сильвио (Бенфика, Португалия) из аренды), пз. Рубен Перес (Гранада, из аренды), пз. Кадер (Нумансия, из аренды), пз. Томас (Альмерия, из аренды), пз. Ферейрра-Караско (Монако, Франция), з. Савич (Фиорентина, Италия), з.Фелипе Луис (Челси, Англия), п. Менса (Виктория Гимарайш, Португалия)

Ушли: з. Ансальди (Зенит, Россия, из аренды), пз. Кани (Вильярреал, из аренды), н. Манджукич (Ювентус, Италия), з. Миранда (Интер, Италия, в аренду), з. Алдервейрельд (Тоттенхэм, Англия), пз. Туран (Барселона), н. Баптистао (Вильяреал, в аренду), з. Инсуа (Штутгарт, Германия), пз. Марио Суарес (Фиорентина, Италия), п. Кристиан Родригес (Индепьенденте, Аргентина), п. Менса (Хетафе, аренда)

Барселона

Пришли: з. Видаль (Севилья), пз. Сонг (Вест Хэм, Англия, из аренды), пз. Туран (Атлетико)

Ушли: з. Монтойя (Интер, Италия, в аренду), пз. Хави (Аль Садд, Катар), пз. Деулофеу (Эвертон, Англия), пз. Суарес (Севилья, выкуп прав), пз. Афеллай (Сток Сити, Англия, свободный агент), н. Педро (Челси, Англия)

Бетис (Севилья)

Пришли: пз. Петрос (Коринтианс, Бразилия), пз. ван дер Варт (свободный агент), пз. Кадир (Лион, Франция), пз. Ноно (Зандхаузен, Германия, из аренды), пз. Портильо (Малага), пз. Родригес (Химнастик, из аренды), з. Пеццелья (Ривер Плейт, Аргентина), з. Амро Тарек (Эль Гоуна, Египет), з. Дигар (Ницца, свободный агент)

Ушли: з. Пиччини (Фиорентина, Италия, из аренды), з. Родас (Кордоба), пз. Седрик (Коламбус Крю, США), н. Чули (Альмерия)

Сельта (Виго)

Пришли: н. Васс (Эвиан, Франция), н. Аспас (Севилья), н. Гвидетти (свободный агент)

Ушли: в. Родригес (Валенсия), пз. Крон-Дели (свободный агент), пз. Оубинья (свободный агент), н. Шарлес (Малага), з. Льорка (Вальядолид), н. Мина (Валенсия), з. Льорка (Вальядолид)



Депортиво (Ла-Корунья)

Пришли: н. Риера (Уиган, Англия), з. Сеоане (Луго, конец аренды), з. Наварро (свободный агент), з. Аррибас (свободный агент), н. Фернандес (Луго, конец аренды), пз. Луис Альберто (Ливерпуль, Англия, в аренду), пз. Борхес (АИК, Швеция)

Ушли: пз. Саломау (Спортинг, из аренды), з. Канелья (Спортинг, из аренды), н. Перес (ПАОК, Греция), з. Хуанфран (Уотфорд, Англия), пз. Кавальеро (Бенфика, Португалия, из аренды), Хосе Родригес (Реал Кастилья, из аренды), пз. Куэнка (свободный агент), з. Сидней (Бенфика, Португалия, из аренды), пз. Вилк (свободный агент), н. Поштига (свободный агент)

Эйбар

Пришли: пз. Ортега (Аморебьета, из аренды), з. Арреги (Кадис, из аренды), н. Франко (Лагун Онак, из аренды), з. Луна (Астон Вилла, Англия), пз. Кеко (Альбасете), н. Тейлор (Сельта-Б), н. Энрих (Нумансия), пз. Гарсия (Лейя), пз. Эскаланте (Катания, Италия, аренда)

Ушли: з. Боведа (Атлетик), з. Навас (Реал Сосьедад), пз. Рафа (Ливерпуль, Англия, из аренды), пз. Боатенг (Райо Вальекано, из аренды), пз. Борха (Атлетико Калькута, Индия)

Эспаньол (Барселона)

Пришли: н. Перес (свободный агент), н. Бурги (Реал Мадрид, в аренду), н. Бифума (Альмерия, из аренды), в. Паррено (Расинг, из аренды)

Ушли: н. Серхио Гарсия (Аль-Райан, Катар), з. Колотто (свободный агент), з. Маттиони (свободный агент), пз. Васкес (Реал Мадрид), пз. Мануэль Лансарот (Астерас, Греция), н. Стуани (Миддлсбро, Англия)

Хетафе

Пришли: з. Кала (свободный агент), з. Веласкес (Атлетико, в аренду), пз. Медран (Реал Мадрид, в аренду), пз. Гомес (Вильяреал, в аренду), з. Суарес (свободный агент), в. Медьери (Олимиакос, Греция), пз. Гомес (Вильярреал, в аренду)

Ушли: з. Валера (свободный агент), н. Кастро (свободный агент), з. Эскудеро (Севилья), з. Налдо (Удинезе, Италия, из аренды), н. Баба (Севилья, из аренды), в. Кодина (АПОЭЛ, Кипр, из аренды)

Гранада

Пришли: пз. Эдгар (Альмерия), з. Кинг (Кан, Франция), н. Буонанотте (Кильмес, Аргентина, из аренды), пз. Мендес (Альмерия), н. Мачис (Гранада), з. Эрнандес (Эльденс), з. Руис (Месталья, в аренду), пз. Ибаньес (Валенсия, в аренду)

Ушли: пз. Рубен Перес (Атлетико, конец аренды), з. Мурильо (Интер, Италия), н. Альфредо Ортуньо (Лас-Пальмас), з. Кала (свободный агент)

Лас Пальмас

Пришли: н. Араухо (Бока Хуниорс, Аргентина), н. Ортуньо (Гранада), пз. Виера (Стандарт, Бельгия)

Ушли: в. Касто (Альмерия), н. Гусман (Вальядолид, свободный агент)

Леванте

Пришли: в. Рубен (свободный агент), з. Верса (свободный агент), н. Марти (Вальядолид, конец аренды), н. Гильяс (Порту, Португалия, в аренду), з. Феддаль (Парма, Италия)

Ушли: н. Диоп (свободный агент), пз. Иванщиц (свободный агент), з. Барраль (свободный агент), в. Мариньо (Вальядолид, в аренду), пз. Сиссоко (Шенхуа, Китай)

Малага

Пришли: пз. Эспиньо (Лудогорец, Болгария), н. Шарлес (Сельта), н. Амрабат (Галатасарай, Турция, выкуп прав), пз. Карлос (Брага, Португалия, в аренду), пз. Тигхадоуини (НАК, Голландия), н. Коп (Кальяри, Италия, в аренду), н. Санта Крус (Крус Асуль, Мексика, в аренду)

Ушли: пз. Портильо (Бетис, в аренду), пз. Луис Альберто (Ливерпуль, Англия, из аренды), н. Хуанми (Саутгемптон, Англия), н. Рескальдани (Пуэбла, в аренду), пз. Саму Кастильехо (Вильярреал), пз. Самуэль (Вильярреал), з. Санчес (свободный агент)

Райо Вальекано

Пришли: пз. Бангура (Гранада, из аренды), пз. Агирре (Леганес, из аренды), пз. Сиссе (Дижон, Франция, свободный агент), з. Дорадо (Вильярреал, свободный агент), пз. Бебе (Бенфика, Португалия, в аренду), з. Диего Льоренте (Реал Мадрид, в аренду)

Ушли: н. Буэно (Порту, Португалия), пз. Какута (Челси, Англия, из аренды), пз. Инсуа (Атлетико, из аренды), н. Баптистао (Атлетико, из аренды), н. Манушо (свободный агент), з. Морсильо (Альмерия), пз. Посуэло (свободный агент)

Реал Мадрид

Пришли: з. Данило (Порту, Португалия), пз. Васкес (Эспаньол), пз. Черышев (Вильярреал, из аренды), пз. Асенсио (Мальорка), пз. Каземиро (Порту, Португалия, из аренды), в. Касилья (Эспаньоль), з. Вальехо (Сарагоса)

Ушли: пз. Хедира (свободный агент), н. Эрнандес (Манчестер Юнайтед, Англия, из аренды), в. Касильяс (Порту), з. Вальехо (Сарагоса, аренда), пз. Ильярраменди (Реал Сосьедад), пз. Лукас Силва (Марсель, Франция, в аренду)

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Пришли: з. Рауль Навас (Эйбар, из аренды), пз. Эрвиас (Осасуна, из аренды), пз. Конча (Расинг), пз. Брума (Галатасарай, Турция, в аренду), з. Рейес (Порту, Португалия, в аренду), пз. Ильярраменди (Реал Мадрид)

Ушли: пз. Элустондо (Атлетик, из аренды), з. Эстрада (свободный агент), в. Субикараи (свободный агент)

Севилья

Пришли: пз. Коноплянка (свободный агент), пз. Крон-Дели (свободный агент), пз. Какута (Челси, Англия), з. Эскудеро (Хетафе), пз. Суарес (Барселона, выкуп прав), з. Рами (Милан, Италия), пз. Нзонзи (Сток Сити, Англия), н. Иммобиле (Боруссия Д, Германия, аренда), з. Мариано (Бордо, Франция), н. Льоренте (Ювентус, Италия)

Ушли: н. Бакка (Милан), з. Видаль (Барселона), з. Сисиньо (свободный агент), пз. Мбиа (Трабзонспор, Турция, свободный агент), пз. Деулофеу (Барселона, из аренды), пз. Троховски (свободный агент), н. Аспас (Сельта), з. Наварро (Депортиво), з. Фигейраш (Дженоа, Италия, в аренду), пз. Рабельо (Сантос, Мексика), в. Барбоса (Вильярреал), з. Аррибас (свободный агент)

Спортинг (Хихон)

Пришли: –

Ушли: пз. Алекс Серрано (Эспаньол Б), з. Иван Эрнандес (свободный агент)

Валенсия Пришли: н. Мина (Сельта), пз. Гомеш (Бенфика, Португалия, выкуп прав), н. Негредо (Манчестер Сити, Англия, выкуп прав), н. Родриго (Бенфика, Португалия, выкуп прав), з. Кансело (Бенфика, Португалия, выкуп прав), пз. Баккали (ПСВ, Голландия), в. Консело (Сельта, выкуп прав), в. Йоэль (Сельта, выкуп прав), п. Данило (Брага, Португалия, в аренду), в. Райан (Брюгге, Бельгия), з. Абденнур (Монако, Франция) Ушли: з. Гуардадо (ПСВ, Голландия, выкуп прав), з. Руис (Вильярреал, выкуп прав), н. Араухо (Крузейро, Бразилия, в аренду), пз. Ибаньес (Гранада, в аренду), з. Отаменди (Манчестер Сити, Англия)

Вильярреал

Пришли: з. Руис (Валенсия, выкуп прав), пз. Кани (Атлетико, из аренды), пз. Кастильехо (Малага), пз. Гарсия (Малага), в Ареола (ПСЖ, Франция, в аренду), пз. Саму Кастильехо (Малага), пз. Самуэль (Малага), в. Барбоса (Севилья), н. Сольдадо (Тоттенхэм, аренда)

Ушли: пз. Черышев (Реал Мадрид, из аренды), н. Кэмпбелл (Арсенал, Англия, из аренды), пз. Акиньо (Тигрес, Мексика), н. Уче (Тигрес, Мексика), пз. Дос Сантос (Лос-Анджелес Гэлакси, США), пз. Гомес (Хетафе, в аренду), н. Вьетто (Атлетико), пз. Гомес (Хетафе, в аренду)