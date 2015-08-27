Таблица летних трансферов РФПЛ. Павел Погребняк стал игроком «Динамо»

"Бомбардир" представляет таблицу всех состоявшихся летних трансферов с участием клубов РФПЛ.

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: пз. Юсупов (свободный агент), н. Дзюба (свободный агент), в. М. Кержаков (Анжи), пз. Ткачук (Крылья Советов)

Ушли: пз. Тимощук (Кайрат, Казахстан, свободный агент), н. Аршавин (Кубань, свободный агент), пз. Могилевец (Ростов, в аренду), з. Терентьев (Ростов), пз. Скопинцев (РБ Лейпциг, Германия), н. Шейдаев (Рубин, в аренду), н. Рондон (Вест Бромвич, Англия), з. Чистяков (Мика, Армения, в аренду), н. Джорджевич (Понферрадина, Испания), з. Родич (Крылья Советов), з. Ходжаниязов (Орхус, Дания), пз. Серенков (Зноймо, Чехия), н. Гасилин (Шальке, Германия, в аренду), з. Ансальди (Дженоа, Италия, в аренду)

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Васин (Мордовия, из аренды), н. Думбия (Рома, Италия, в аренду), пз. А. Натхо (Барселона Б, Испания)

Ушли: пз. Олисе (свободный агент), з. Караваев ("Баумит", Чехия, в аренду), н. Базелюк (СКА-Энергия, в аренду), в. Ревякин (Торпедо Армавир), з. Тен (Томь, в аренду), пз. Георгиевский (Кубань), н. Страндберг (Урал, в аренду), пз. Мартусевич (Явор, Сербия, в аренду), н. Алиев (Яро, Финляндия, в аренду)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Страндберг (свободный агент), пз. Торбинский (свободный агент), н. Смолов (свободный агент), пз. Каборе (Кубань, в аренду)

Ушли: пз. Р. Аджинджал (завершил карьеру), пз. Измайлов (Порту, Португалия, из аренды), пз. Широков (Спартак, из аренды), н. Бурмистров (Урал, в аренду), з. Мартынович (Урал, в аренду), пз. Померко (Крылья Советов), пз. Шипицын (свободный агент), пз. Ланин (Балтика, в аренду)

Динамо (Москва)

Пришли: т. Кобелев (свободный агент), пз. Соснин (свободный агент), н. Соломатин (Амкар, из аренды), з. Дьяков (Ростов, свободный агент), н. Погребняк (Рединг, Англия)

Ушли: т. Черчесов (свободный агент), з. Гранат (свободный агент), пз. Юсупов (свободный агент), н. Кураньи (свободный агент), н. Смолов (свободный агент), н. Панюков (свободный агент), з. Шильденфельд (свободный агент), пз. Вальбуэна (Лион, Франция), пз. Джуджак (Бурсаспор, Турция), в. Березовский (завершил карьеру), з. Дуглас (Трабзонспор, Турция) , в. Фролов (Кубань), з. Ротенберг (Ростов, в аренду), пз. Ванкер (Рома, Италия),

Рубин (Казань)

Пришли: пз. Оздоев (Локомотив, выкуп прав), н. Девич (Аль-Райан, Катар, из аренды), н. Муллин (Сокол, из аренды), н. Азмун (Ростов, из аренды), з. Котуньо (Данубио, Уругвай, выкуп прав), з. Маурисио Лемос (Дефенсор Спортинг, Уругвай, в аренду), пз. Батов (Амкар), пз. Шарипов (Томь), н. Шейдаев (Зенит, в аренду)

Ушли: з. Бурлак (Крылья Советов, в аренду), з. Навас (Ростов, свободный агент), з. Жестоков (Газовик, в аренду), н. Давыдов (КАМАЗ, в аренду), пз. Кулик (Кубань, в аренду), н. Азмун (Ростов, в аренду), з. Кобахидзе (Мордовия, в аренду), пз. Мвилла (Сандерленд, в аренду), н. Муллин (Смолов, в аренду), пз. Вакасо (Лас-Пальмас, Испания, в аренду), з. Мавинга (Труа, Франция, в аренду), пз. Ливайя (Эмполи, Италия, в аренду)

Спартак (Москва)

Пришли: т. Аленичев (Арсенал Тула), з. Гранат (свободный агент), з. Боккетти (Милан, Италия, из аренды), пз. К. Комбаров (Торпедо, из аренды), пз. Попов (Кубань), пз. Широков (Краснодар, из аренды), пз. Зотов (Арсенал Тула, из аренды), н. Зе Луиш (Брага, Португалия)

Ушли: т. Якин (свободный агент), пз. Чельстрем (Грассхоппер, Швейцария, свободный агент), н. Дзюба (Зенит, свободный агент), н. Барриос (Палмейрас, Бразилия), з. Инсаурральде (Ягуарес Чьяпас, Мексика), з. Жоао Карлос (свободный агент), пз. Хурадо (Уотфорд, Англия), п. Эберт (Райо Вальекано, Испания), в. Песьяков (Анжи, в аренду), н. Кротов (Уфа), з. Степанов (Торпедо Армавир), пз. Кариока (Атлетико Минейро, Бразилия), пз. Билялетдинов (Рубин, свободный агент), пз. Яковлев (Крылья Советов, в аренду)

Локомотив (Москва)

Пришли: т. Черевченко, пз. Григорьев (Ростов, из аренды), в. Коченков (Мордовия), пз. Коломейцев (Амкар, свободный агент), пз. Ндинга (Монако, Франция, в аренду)

Ушли: пз. Оздоев (Рубин, выкуп прав), н. Обинна (свободный агент), н. Павлюченко (свободный агент), з. Серасхов (Сокол, в аренду), пз. Ткачев (Кубань), пз. Тигорев (свободный агент), з. Беляев (Шинник, свободный агент), в. Лобанцев (Крылья Советов, в аренду), н. Чуканов (Тюмень, в аренду)

Мордовия (Саранск)

Пришли: т. Гордеев (свободный агент), з. Рыков (свободный агент), в. Ревишвили (Тосно, свободный агент), пз. Стеванович (Торпедо, свободный агент), з. Тишкин (свободный агент), пз. Щипицин (Краснодар), пз. Джало (Бенфика, Португалия, в аренду), з. Кобахидзе (Рубин, в аренду), з. Фибель (Свободный агент), пз. Махмудов (Крылья Советов, в аренду)

Ушли: т. Семин (свободный агент), з. Васин (ЦСКА, из аренды), пз. Яковлев (Спартак, из аренды), в. Коченков (Локомотив), пз. Бай (свободный агент), пз. Эбесилио (Металлург, Украина, из аренды), пз. Рустем Мухаметшин (свободный агент), пз. Доналд (Црвена Звезда, Сербия, в аренду), н. Маркин (Тюмень, в аренду)

Терек (Грозный)

Пришли: н. Грозав (Динамо Б, Румыния, из аренды), н. Митришев (Анжи, из аренды), н. Садаев (Лех, Польша, из аренды), з. Григалашвили (Самтредиа, Грузия), вр. Кобазев (Крылья советов, из аренды), пз. Мирзов (Торпедо)

Ушли: з. Тейку (Черноморец, из аренды), н. Щепович (Олимпиакос, из аренды), н. Бокила (Гуанчжоу Эвергранд, Китай), н. Аилтон (Аль-Хилаль, Саудовская Аравия, свободный агент)

Кубань (Краснодар)

Пришли: т. Хохлов (свободный агент), пз. Буэно (Насьональ, Уругвай, из аренды), пз. Ткачев (Локомотив), н. Аршавин (Зенит), н. Павлюченко (свободный агент), пз. Георгиевский (ЦСКА), пз. Кулик (Рубин, в аренду), в. Фролов (Динамо), з. Лобкарев (Торпедо Армавир)

Ушли: пз. Соснин (свободный агент), пз. Попов (Спартак), з. Ещенко (Анжи, из аренды), в. Помазан (Анжи, из аренды), н. Угу Алмейда (свободный агент), пз. Каборе (Краснодар, в аренду), з. Шуньич (Штутгарт, Германия), н. Буэно (Униан Мадейра, Португалия, в аренду)

Амкар (Пермь)

Пришли: з. Збожень (Белхатув, Польша, из аренды), з. Зайцев (Тосно), пз. Узучакву (Мидтьюлланд, Дания), з. Джикия (Химик), з. Бутко (Шахтер, в аренду), пз. Йовичич (выкуп прав), н. Салугин (Торпедо), з. Комолов (Белхатув, Польша), н. Анене (Работнички, Македония)

Ушли: з. Бутко (Шахтер, Украина, из аренды), з. Сираков (свободный агент), пз. Киреев (Ростов, из аренды), н. Соломатин (Динамо, из аренды), н. Симоновски (свободный агент), н. Пикущак (свободный агент), пз. Батов (Рубин), пз. Коломейцев (Локомотив, свободный агент), н. Якубко (МФК, Словакия, свободный агент), пз. Дзахов (свободный агент), з. Никитин (свободный агент),

Уфа (Уфа)

Пришли: пз. Васильев (Тюмень, из аренды), пз. Безлихотнов (Балтика, из аренды), з. Осипов (Арсенал Тула, из аренды), з. Кацалапов (Торпедо), пз. Фомин (Торпедо), в. Нарубин (Тосно), з. Никитин (Амкар), н. Игбоун (Мидтъюлланд), з. Никитин (свободный агент), н. Пурье (Копенгаген, Дания, в аренду), н. Кротов (Спартак)

Ушли: в. Веремко (Крылья Советов, из аренды), з. Тишкин (свободный агент), пз. Акахоси (свободный агент), з. Тумасян (Урал, из аренды), з. Степанец (свободный агент), н. Голубов (Томь, в аренду), пз. Безлихонтов (СКА-Энергия, в аренду)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: т. Гончаренко (свободный агент), н. Бурмистров (Краснодар, в аренду), з. Мартынович (Краснодар, в аренду), в. Жевнов (свободный агент), з. Князев (Торпедо), пз. Кулаков (Металлист, Украина), н. Страндберг (ЦСКА, в аренду)

Ушли: т. Тарханов (свободный агент), н. Смолов (Динамо, из аренды), з. Тумасян (свободный агент), в. Кот (свободный агент), н. Нуров (Томь, в аренду), пз. Бочков (свободный агент), з. Меркулов (Байкал, в аренду)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Васильев (Арсенал Тула, из аренды), пз. Фатуллаев (Тосно, из аренды), пз. Киреев (Амкар, из аренды), з. Терентьев (Зенит-2, свободный агент), пз. Могилевец (Зенит, в аренду), з. Навас (свободный агент), н. Азмун (Рубин, в аренду), пз. Нобоа (ПАОК, Греция), з. Форбс (свободный агент), з. Ротенберг (Динамо, в аренду)

Ушли: в. Плетикоса (свободный агент), з. Гранат (Динамо, из аренды), Торбинский (свободный агент), н. Дзюба (Спартак, из аренды), н. Азмун (Рубин, из аренды), пз. Григорьев (Локомотив, из аренды), з. Кулу (Кайзер Чифс, ЮАР), з. Дьяков (свободный агент), в. Амельченко (Факел, свободный агент), з. Абазов (Факел, аренда), пз. Платика (Шинник)

Крылья Советов (Самара)

Пришли: з. Бурлак (Рубин, аренда), пз. Померко (Краснодар), н. Садик (Тун, Швейцария), в. Лобанцев (Крылья Советов, в аренду), пз. Жуниор (Академия Ивуар, Кот-д'Ивуар), пз. Молло (Сент-Этьен, Франция, в аренду), з. Бато (Мехелен, Бельгия), з. Родич (Зенит), пз. Яковлев (Спартак, в аренду)

Ушли: в. Веремко (свободный агент), з. Телес (свободный агент), пз. Ткачук (Зенит, свободный агент), н. Сипатов (свободный агент), н. Делькин (Газовик, свободный агент), пз. Пестрячев (свободный агент), в. Муха (Слован, Словакия, свободный агент), пз. Елисеев (Волгарь), в. Кобозев (Терек, из аренды), пз. Махмудов (Мордовия, в аренду)

Анжи (Махачкала)

Пришли: з. Ещенко (Кубань, из аренды), т. Семин (свободный агент), в. Помазан (Кубань, из аренды), пз. Хадарцев (Тосно), пз. Мкртчян (Тобол), з. Лазич (Црвена Звезда, Сербия), з. Жиров (Волгарь, свободный агент), пз. Эбесилио (Металлург, Украина, свободный агент), н. Угу Алмейда (свободный агент), пз. Лукман (Динамо Киев, в аренду), пз. Маевский (Завиша, Польша), в. Песьяков (Спартак)

Ушли: т. Ташуев (свободный агент), в. М. Кержаков (Зенит), з. Тен (ЦСКА, из аренды), з. Мирошниченко (свободный агент), пз. Концедалов (свободный агент), пз. Андреев (свободный агент), н. Митришев (Терек, из аренды), н. Асильдаров (свободный агент), з. Эвертон (Спортинг, Португалия, выкуп прав), з. Аравин (Тосно), пз. Чиркин (Тосно), пз. Комков (Тосно), пз. Муххаммад (свободный агент)



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