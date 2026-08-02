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  • «Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 13:50
Арсенал
02.08.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
39' Д. Пенчиков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
19
Никита Глушков
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
21
Артур Галоян
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Илья Берковский
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Давид Давидян
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Торпедо
58
Данил Ладоха
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
3-1-2-3-1
42
Мелихов
45
Кармаев
24
Гоцук
4
Пенчиков
35
Енин
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
8
Шамкин
19
Глушков
11
Магомедов
4-1-3-2
25
Солдатенко
44
Корнюшин
4
Бородин
2
Бозов
99
Шевченко
5
Москвичев
33
Камара
17
Берковский
24
Погосов
79
Каштанов
21
Галоян
19
Глушков
44
Исаенко
44
Исаенко
19
Глушков
17
Горбунов
9
Давидян
9
Давидян
17
Горбунов
45
Кармаев
77
Плотников
77
Плотников
45
Кармаев
14
Брнович
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
14
Брнович
11
Магомедов
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Магомедов
2
Бозов
90
Роганович
90
Роганович
2
Бозов
24
Погосов
8
8
24
Погосов
5
Москвичев
27
Орехов
27
Орехов
5
Москвичев
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
21
Галоян
10
Цыпченко
10
Цыпченко
21
Галоян
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Торпедо
1
4
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
12

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Торпедо», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»

«Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Арсенал
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