02.08.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
42
Мелихов
45
Кармаев
24
Гоцук
4
Пенчиков
35
Енин
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
8
Шамкин
19
Глушков
11
Магомедов
4-1-3-2
25
Солдатенко
44
Корнюшин
4
Бородин
2
Бозов
99
Шевченко
5
Москвичев
33
Камара
17
Берковский
24
Погосов
79
Каштанов
21
Галоян
19
Глушков
44
Исаенко
44
Исаенко
19
Глушков
17
Горбунов
9
Давидян
9
Давидян
17
Горбунов
45
Кармаев
77
Плотников
77
Плотников
45
Кармаев
14
Брнович
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
14
Брнович
11
Магомедов
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Магомедов
2
Бозов
90
Роганович
90
Роганович
2
Бозов
24
Погосов
8
8
24
Погосов
5
Москвичев
27
Орехов
27
Орехов
5
Москвичев
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
21
Галоян
10
Цыпченко
10
Цыпченко
21
Галоян
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
71
A. Efremov
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Торпедо
1
4
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Торпедо», 4-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»