05.07.2026, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бразилия
Бразилия
Норвегия
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
22
Мартинелли
26
Витор
9
Кунья
4-2-2-2
1
Нюланд
26
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
8
Гимарайнс
23
Эдерсон
23
Эдерсон
8
Гимарайнс
26
Витор
18
Данило
18
Данило
26
Витор
22
Мартинелли
10
Неймар
10
Неймар
22
Мартинелли
9
Кунья
19
Эндрик
19
Эндрик
9
Кунья
5
Вольфе
4
Эстигард
4
Эстигард
5
Вольфе
26
Рюэрсон
14
Эушнес
14
Эушнес
26
Рюэрсон
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
Остались в запасе
Бразилия
Норвегия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
2
Эдерсон
ЦП
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
2
Эдерсон
ЦП
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Бразилия - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
6
Офсайды
1
1
Количество передач
331
681
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Смотреть прямую трансляцию Бразилия против Норвегии, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия – Норвегия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»