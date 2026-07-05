Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бразилия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

Бразилия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

5 июля, 21:50
Бразилия
05.07.2026, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Норвегия
90+10' Неймар (П)
79' Э. Холанд 90' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
22
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Патрик Берг
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
18
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
10
Неймар
ЛВ
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
19
Эндрик
ЦФ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэль
13
Данило
5
Каземиро
8
Гимарайнс
7
Винисиус
22
Мартинелли
26
Витор
9
Кунья
4-2-2-2
1
Нюланд
26
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
8
Гимарайнс
23
Эдерсон
23
Эдерсон
8
Гимарайнс
26
Витор
18
Данило
18
Данило
26
Витор
22
Мартинелли
10
Неймар
10
Неймар
22
Мартинелли
9
Кунья
19
Эндрик
19
Эндрик
9
Кунья
5
Вольфе
4
Эстигард
4
Эстигард
5
Вольфе
26
Рюэрсон
14
Эушнес
14
Эушнес
26
Рюэрсон
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
Остались в запасе
Бразилия
Норвегия
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
2
Эдерсон
ЦП
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
2
Эдерсон
ЦП
11
Рафинья
ПВ
21
Луис Энрике
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Бразилия - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
6
Офсайды
1
1
Количество передач
331
681
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76

Смотреть прямую трансляцию Бразилия против Норвегии, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бразилия – Норвегия

Бразилия – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Норвегия Бразилия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Все новости
Все новости
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
17:46
10
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
16:16
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
12:57
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
09:48
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
Вчера, 15:52
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
Вчера, 14:27
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
Вчера, 09:43
21
УЕФА может выйти из ФИФА
Вчера, 00:41
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Трамп отреагировал на скандальный план Инфантино
31 июля
1
Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»
31 июля
9
В Госдуме отреагировали на разногласия ФИФА и УЕФА
31 июля
1
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ
31 июля
2
Комментатор Моссаковский назвал странной позицию РФС в споре УЕФА и ФИФА
31 июля
6
УЕФА создал проект альтернативного ЧМ
31 июля
12
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+