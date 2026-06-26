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  • Норвегия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Норвегия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

26 июня, 20:50
Норвегия
26.06.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа I, 3 тур
1 : 4
Завершен
Франция
21' Т. Осгор
7' У. Дембеле 20' У. Дембеле 32' У. Дембеле 90+4' Д. Дуэ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
6
Патрик Берг
ОП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Франция
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
9
Райан Шерки
АП
18
Магнес Аклиуш
АП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
3-2-3-2
13
Селвик
15
Бьоркан
4
Эстигард
24
Фальшенер
7
Эушнес
6
Берг
21
Шельдеруп
19
Осгор
22
Бобб
11
Ларсен
18
Торстведт
4-1-1-3-1
16
Меньян
5
Кунде
4
Упамекано
17
Лакруа
19
Эрнандес
8
Чуамени
8
Коне
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
24
Фальшенер
15
Лангас
15
Лангас
24
Фальшенер
15
Бьоркан
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьоркан
18
Торстведт
2
Торсбю
2
Торсбю
18
Торстведт
21
Шельдеруп
20
Нуса
20
Нуса
21
Шельдеруп
22
Бобб
10
Хеуге
10
Хеуге
22
Бобб
4
Упамекано
15
Конате
15
Конате
4
Упамекано
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
11
Олисе
9
Шерки
9
Шерки
11
Олисе
7
Дембеле
12
Барколя
12
Барколя
7
Дембеле
10
Мбаппе
22
Матета
22
Матета
10
Мбаппе
Остались в запасе
Норвегия
Франция
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
18
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Норвегия - Франция
1
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
420
557
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию Норвегия против Франции, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Франция

Норвегия – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Франция Норвегия
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