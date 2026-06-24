Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шотландия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Шотландия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

24 июня, 23:50
Шотландия
25.06.2026, четверг, 01:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
0 : 3
Завершен
Бразилия
7' Винисиус 45+3' Винисиус 60' М. Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Ангус Ганн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Бен Доук
ПВ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
26
Райан Витор
ПВ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Райан Кристи
АП
16
Финдли Кертис
ЛФ
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
5
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
20
Луис Энрике
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
21
Игор Тиаго
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
16
Маккена
22
Паттерсон
23
МакЛин
7
МакГинн
4
Мактоминей
19
Фергюсон
17
Доук
20
Шенклэнд
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Данило
3
Габриэль
4
Маркиньос
6
Дуглас Сантос
5
Каземиро
8
Гимарайнс
26
Витор
20
Пакета
7
Винисиус
7
Кунья
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
22
Паттерсон
22
Ролстон
22
Ролстон
22
Паттерсон
17
Доук
11
Кристи
11
Кристи
17
Доук
7
МакГинн
16
Кертис
16
Кертис
7
МакГинн
20
Шенклэнд
10
Адамс
10
Адамс
20
Шенклэнд
6
Дуглас Сантос
6
Сандро
6
Сандро
6
Дуглас Сантос
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
7
Кунья
10
Неймар
10
Неймар
7
Кунья
20
Пакета
22
Мартинелли
22
Мартинелли
20
Пакета
26
Витор
9
Эндрик
9
Эндрик
26
Витор
Остались в запасе
Шотландия
Бразилия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
20
Луис Энрике
ПВ
21
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
20
Луис Энрике
ПВ
21
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шотландия - Бразилия
1
2
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
500
605
Сейвы
5
5
Точность передач %
90
93
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.04
4.33
xGP (предотвращенные голы)
1.23
1.23

Смотреть прямую трансляцию Шотландия против Бразилии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Бразилия

Шотландия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Бразилия Шотландия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
17
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+