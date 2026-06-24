25.06.2026, четверг, 01:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Шотландия
Шотландия
4-4-1-1
1
Ганн
3
Робертсон
13
Хендри
16
Маккена
22
Паттерсон
23
МакЛин
7
МакГинн
4
Мактоминей
19
Фергюсон
17
Доук
20
Шенклэнд
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Данило
3
Габриэль
4
Маркиньос
6
Дуглас Сантос
5
Каземиро
8
Гимарайнс
26
Витор
20
Пакета
7
Винисиус
7
Кунья
3
Робертсон
6
Тирни
6
Тирни
3
Робертсон
22
Паттерсон
22
Ролстон
22
Ролстон
22
Паттерсон
17
Доук
11
Кристи
11
Кристи
17
Доук
7
МакГинн
16
Кертис
16
Кертис
7
МакГинн
20
Шенклэнд
10
Адамс
10
Адамс
20
Шенклэнд
6
Дуглас Сантос
6
Сандро
6
Сандро
6
Дуглас Сантос
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
7
Кунья
10
Неймар
10
Неймар
7
Кунья
20
Пакета
22
Мартинелли
22
Мартинелли
20
Пакета
26
Витор
9
Эндрик
9
Эндрик
26
Витор
Остались в запасе
Шотландия
Бразилия
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
20
Луис Энрике
ПВ
21
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
17
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Тайлер Флетчер
ЦП
18
Джордж Херст
ЦФ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
14
Бремер
ЦЗ
15
Лео Перейра
ЦЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Данило
ОП
2
Эдерсон
ЦП
20
Луис Энрике
ПВ
21
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шотландия - Бразилия
1
2
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
500
605
Сейвы
5
5
Точность передач %
90
93
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.04
4.33
xGP (предотвращенные голы)
1.23
1.23
Смотреть прямую трансляцию Шотландия против Бразилии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Бразилия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»