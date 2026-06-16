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  • Франция – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026

Франция – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026

16 июня, 20:50
Франция
16.06.2026, вторник, 22:00
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Сенегал
66' К. Мбаппе 82' Б. Барколя 90+6' К. Мбаппе
90+5' И. Мбайе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Папе Тиав
Франция
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
17
Папе Сарр
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
2
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
16
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
25
Диуф
5
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
15
Дьятта
11
Джексон
10
Мане
18
Сарр
20
Дуэ
24
Шерки
24
Шерки
20
Дуэ
7
Дембеле
12
Барколя
12
Барколя
7
Дембеле
8
Камара
21
Диарра
21
Диарра
8
Камара
5
Гуйе
6
Сисс
6
Сисс
5
Гуйе
26
Гуйе
13
Ндиайе
13
Ндиайе
26
Гуйе
18
Сарр
20
Мбайе
20
Мбайе
18
Сарр
11
Джексон
9
Дьенг
9
Дьенг
11
Джексон
Остались в запасе
Франция
Сенегал
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча Франция - Сенегал
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
9
Офсайды
1
3
Количество передач
575
502
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.94
-0.94

Смотреть прямую трансляцию Франция против Сенегала, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Сенегал

Франция – Сенегал: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Сенегал Франция
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