16.06.2026, вторник, 22:00
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
2
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
3-2-1-3-1
16
Менди
3
Кулибали
19
Ниахате
25
Диуф
5
Гуйе
26
Гуйе
8
Камара
15
Дьятта
11
Джексон
10
Мане
18
Сарр
20
Дуэ
24
Шерки
24
Шерки
20
Дуэ
7
Дембеле
12
Барколя
12
Барколя
7
Дембеле
8
Камара
21
Диарра
21
Диарра
8
Камара
5
Гуйе
6
Сисс
6
Сисс
5
Гуйе
26
Гуйе
13
Ндиайе
13
Ндиайе
26
Гуйе
18
Сарр
20
Мбайе
20
Мбайе
18
Сарр
11
Джексон
9
Дьенг
9
Дьенг
11
Джексон
Остались в запасе
Франция
Сенегал
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
23
Диав Мори
ВР
1
Йехван Диуф
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
14
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Ассане Диао
ЛВ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Папе Тиав
Статистика матча Франция - Сенегал
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
9
Офсайды
1
3
Количество передач
575
502
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.94
-0.94
Смотреть прямую трансляцию Франция против Сенегала, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Сенегал
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»