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  • «Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 21:20
Алавес
13.05.2026, среда, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
45+1' И. Диабате
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Анхель Перес
ПВ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
20
Дани Ольмо
АП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
16
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
3-2-3-2
1
Сивера
33
Парада
16
Коски
14
Теналья
18
Гуриди
8
Бланко
21
Реббах
4
Суарес
7
Перес
11
Мартинес
8
Диабате
4-2-3-1
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
3
Кортес
3
Бальде
6
Касадо
22
Берналь
19
Барджи
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Левандовски
33
Парада
23
Бенавидес
23
Бенавидес
33
Парада
4
Суарес
19
Ибаньес
19
Ибаньес
4
Суарес
5
Кубарси
12
Эспарт
12
Эспарт
5
Кубарси
3
Бальде
2
Канселу
2
Канселу
3
Бальде
22
Берналь
16
Маркес
16
Маркес
22
Берналь
6
Касадо
8
Педри
8
Педри
6
Касадо
19
Барджи
9
Торрес
9
Торрес
19
Барджи
Остались в запасе
Алавес
Барселона
1
Рауль Фернандес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Жоан Гарсия
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
Точно не сыграют
Лукас Бойе
ЦФ
Факундо Гарсес
ЦЗ
Барселона
Точно не сыграют
Ламин Ямаль
ПВ
Рафинья
ПВ
Фермин Лопес
ЦП
Френки де Йонг
ЦП
Статистика матча Алавес - Барселона
1
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
8
Офсайды
3
0
Количество передач
189
676
Сейвы
0
3
Точность передач %
59
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Барселоны», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона»

«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Алавес
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