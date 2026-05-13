13.05.2026, среда, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
3-2-3-2
1
Сивера
33
Парада
16
Коски
14
Теналья
18
Гуриди
8
Бланко
21
Реббах
4
Суарес
7
Перес
11
Мартинес
8
Диабате
4-2-3-1
13
Щесны
23
Кунде
5
Кубарси
3
Кортес
3
Бальде
6
Касадо
22
Берналь
19
Барджи
20
Ольмо
9
Рэшфорд
9
Левандовски
33
Парада
23
Бенавидес
23
Бенавидес
33
Парада
4
Суарес
19
Ибаньес
19
Ибаньес
4
Суарес
5
Кубарси
12
Эспарт
12
Эспарт
5
Кубарси
3
Бальде
2
Канселу
2
Канселу
3
Бальде
22
Берналь
16
Маркес
16
Маркес
22
Берналь
6
Касадо
8
Педри
8
Педри
6
Касадо
19
Барджи
9
Торрес
9
Торрес
19
Барджи
Остались в запасе
Алавес
Барселона
1
Рауль Фернандес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Жоан Гарсия
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
31
Эдер Аллер
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
16
Гави
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Алавес
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Алавес - Барселона
1
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
8
Офсайды
3
0
Количество передач
189
676
Сейвы
0
3
Точность передач %
59
89
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Барселоны», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»