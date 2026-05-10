Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Уфа» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 08:50
Уфа
10.05.2026, воскресенье, 10:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
72' Д. Ортис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
96
Алексей Барановский
АП
23
Данил Ахатов
АП
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Максим Кайнов
ОП
18
Илья Родионов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Уфа
1
Иван Ломаев
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
2-2-3-3
31
Беленов
77
Агапов
5
Кутин
79
Троянов
11
Якуев
15
Хабалов
23
Ахатов
7
Перченок
70
Ортис
96
Барановский
8
Исаев
4-2-3-1
13
Чагров
24
Коротков
15
Данилкин
34
Храмцов
17
Покидышев
6
Макаров
13
Кайнов
7
Сафронов
18
Родионов
73
Азнауров
9
Алиев
8
Исаев
22
Хомуха
22
Хомуха
8
Исаев
23
Ахатов
88
Агеян
88
Агеян
23
Ахатов
11
Якуев
17
Минатулаев
17
Минатулаев
11
Якуев
34
Храмцов
17
Шильников
17
Шильников
34
Храмцов
6
Макаров
5
Трошечкин
5
Трошечкин
6
Макаров
73
Азнауров
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
73
Азнауров
18
Родионов
7
Хохлачев
7
Хохлачев
18
Родионов
Остались в запасе
Уфа
Ротор
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Уфа - Ротор
2
4
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Ротора», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 10:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«Ротор»

«Уфа» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Уфа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
9
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
5
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+