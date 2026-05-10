10.05.2026, воскресенье, 10:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
2-2-3-3
31
Беленов
77
Агапов
5
Кутин
79
Троянов
11
Якуев
15
Хабалов
23
Ахатов
7
Перченок
70
Ортис
96
Барановский
8
Исаев
4-2-3-1
13
Чагров
24
Коротков
15
Данилкин
34
Храмцов
17
Покидышев
6
Макаров
13
Кайнов
7
Сафронов
18
Родионов
73
Азнауров
9
Алиев
8
Исаев
22
Хомуха
22
Хомуха
8
Исаев
23
Ахатов
88
Агеян
88
Агеян
23
Ахатов
11
Якуев
17
Минатулаев
17
Минатулаев
11
Якуев
34
Храмцов
17
Шильников
17
Шильников
34
Храмцов
6
Макаров
5
Трошечкин
5
Трошечкин
6
Макаров
73
Азнауров
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
73
Азнауров
18
Родионов
7
Хохлачев
7
Хохлачев
18
Родионов
Остались в запасе
Уфа
Ротор
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Уфа - Ротор
2
4
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Ротора», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 10:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»