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  • «Атлетико» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Атлетико» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 18:20
Атлетико
09.05.2026, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
62' Б. Иглесиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Y. Lago
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
(К) ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Iker Luque
ЦФ
29
Miguel Cubo
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-1-3
13
Облак
13
Руджери
20
Хименес
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
10
Баэна
7
Гризманн
11
Лукман
9
Серлот
3-2-2-1-2
13
Раду
20
Родригес
18
30
Мингеса
15
Нуньес
3
Алонсо
6
Мориба
19
Сведберг
28
Лопес
11
Дуран
7
Иглесиас
20
Хименес
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Хименес
11
Лукман
20
Молина
20
Молина
11
Лукман
10
Баэна
3
Варгас
3
Варгас
10
Баэна
7
Гризманн
23
Алмада
23
Алмада
7
Гризманн
Ле Норман
29
29
Ле Норман
15
Нуньес
5
Каррейра
5
Каррейра
15
Нуньес
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
11
Дуран
10
Аспас
10
Аспас
11
Дуран
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
19
Iker Luque
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
Точно не сыграют
Хулиан Альварес
ЦФ
Пабло Барриос
ЦП
Николас Гонсалес
ЛВ
Джонни Кардозо
ЦП
Джулиано Симеоне
ЛВ
Сельта
Точно не сыграют
Мигель Роман
ЦП
Хави Руэда
ПЗ
Карл Старфельт
ЦЗ
Матиас Весино
ЦП
Статистика матча Атлетико - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
11
13
Офсайды
2
5
Количество передач
561
469
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.13
xGP (предотвращенные голы)
1.44
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Сельты», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Сельта»

«Атлетико» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Атлетико
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