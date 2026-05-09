09.05.2026, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-1-3
13
Облак
13
Руджери
20
Хименес
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
10
Баэна
7
Гризманн
11
Лукман
9
Серлот
3-2-2-1-2
13
Раду
20
Родригес
18
30
Мингеса
15
Нуньес
3
Алонсо
6
Мориба
19
Сведберг
28
Лопес
11
Дуран
7
Иглесиас
20
Хименес
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Хименес
11
Лукман
20
Молина
20
Молина
11
Лукман
10
Баэна
3
Варгас
3
Варгас
10
Баэна
7
Гризманн
23
Алмада
23
Алмада
7
Гризманн
Ле Норман
29
29
Ле Норман
15
Нуньес
5
Каррейра
5
Каррейра
15
Нуньес
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Хутгла
9
Хутгла
7
Иглесиас
11
Дуран
10
Аспас
10
Аспас
11
Дуран
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
19
Iker Luque
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Сельта
1
2
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
11
13
Офсайды
2
5
Количество передач
561
469
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.13
xGP (предотвращенные голы)
1.44
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Сельты», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»