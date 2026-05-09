09.05.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2-2-3-3
1
Доннарумма
6
Гехи
15
Аке
27
Нуньес
14
Рейндерс
33
О'Райли
10
Шерки
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
42
Семеньо
4-1-3-2
1
Келлехер
33
Кайоде
20
Айер
22
Коллинс
2
Хики
8
Йенсен
7
Шаде
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Тиаго
23
Льюис-Поттер
14
Рейндерс
47
Фоден
47
Фоден
14
Рейндерс
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
10
Шерки
22
Мармуш
22
Мармуш
10
Шерки
2
Хики
27
Янельт
27
Янельт
2
Хики
6
Ярмолюк
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
11
Уаттара
11
Уаттара
24
Дамсгор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Брентфорд
Точно не сыграют
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
4
2
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
463
320
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.24
xGP (предотвращенные голы)
1.5
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брентфорда», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брентфорд»
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Источник: «Бомбардир»