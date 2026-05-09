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  • «Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 18:20
Манчестер Сити
09.05.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Брентфорд
60' Ж. Доку 75' Э. Холанд 90+2' О. Мармуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Манчестер Сити
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
20
Бернарду Силва
(К) АП
10
Райан Шерки
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
22
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
2-2-3-3
1
Доннарумма
6
Гехи
15
Аке
27
Нуньес
14
Рейндерс
33
О'Райли
10
Шерки
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
42
Семеньо
4-1-3-2
1
Келлехер
33
Кайоде
20
Айер
22
Коллинс
2
Хики
8
Йенсен
7
Шаде
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Тиаго
23
Льюис-Поттер
14
Рейндерс
47
Фоден
47
Фоден
14
Рейндерс
11
Доку
22
Савиньо
22
Савиньо
11
Доку
10
Шерки
22
Мармуш
22
Мармуш
10
Шерки
2
Хики
27
Янельт
27
Янельт
2
Хики
6
Ярмолюк
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
11
Уаттара
11
Уаттара
24
Дамсгор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Кит Эндрюс
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Родри
ОП
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Брентфорд
Точно не сыграют
Фабиу Карвалью
АП
Рико Генри
ЛЗ
Антони Миламбо
АП
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
4
2
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
463
320
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.24
xGP (предотвращенные голы)
1.5
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брентфорда», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брентфорд»

«Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Манчестер Сити
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