09.05.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
8
Гудель
11
Варгас
21
Эджуке
16
Ромеро
11
Мопе
3-4-1-1-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Санчес
11
Террац
20
Ромеро
8
Экспозито
24
Долан
9
Фернандес
17
Суасо
36
Осо
36
Осо
17
Суасо
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
6
Агум
97
Соу
97
Соу
6
Агум
11
Варгас
45
Адамс
45
Адамс
11
Варгас
16
Ромеро
4
Санчес
4
Санчес
16
Ромеро
20
Ромеро
12
Салинас
12
Салинас
20
Ромеро
22
Санчес
18
Пикель
18
Пикель
22
Санчес
8
Экспозито
10
Лосано
10
Лосано
8
Экспозито
11
Террац
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Террац
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Севилья
Точно не сыграют
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Севилья - Эспаньол
5
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
17
Офсайды
4
0
Количество передач
428
230
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
58
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Эспаньола», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»