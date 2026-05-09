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  • «Севилья» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Севилья» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 16:05
Севилья
09.05.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
82' А. Кастрин 90+1' А. Адамс
56' Т. Долан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
36
Осо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
28
F. Gomez
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ПВ
19
Кике
ЦФ
30
Lluc Castell
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
8
Гудель
11
Варгас
21
Эджуке
16
Ромеро
11
Мопе
3-4-1-1-1
13
Дмитрович
20
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Санчес
11
Террац
20
Ромеро
8
Экспозито
24
Долан
9
Фернандес
17
Суасо
36
Осо
36
Осо
17
Суасо
22
Кармона
24
Санчес
24
Санчес
22
Кармона
6
Агум
97
Соу
97
Соу
6
Агум
11
Варгас
45
Адамс
45
Адамс
11
Варгас
16
Ромеро
4
Санчес
4
Санчес
16
Ромеро
20
Ромеро
12
Салинас
12
Салинас
20
Ромеро
22
Санчес
18
Пикель
18
Пикель
22
Санчес
8
Экспозито
10
Лосано
10
Лосано
8
Экспозито
11
Террац
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Террац
9
Фернандес
19
Кике
19
Кике
9
Фернандес
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
28
F. Gomez
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
30
Lluc Castell
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Севилья
Точно не сыграют
Ману Буэно
ЦП
Маркао
ЦЗ
Эспаньол
Точно не сыграют
Сириль Нгонг
ПВ
Хави Пуадо
ЛВ
Статистика матча Севилья - Эспаньол
5
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
17
Офсайды
4
0
Количество передач
428
230
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
58
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.79
-0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Эспаньола», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Эспаньол»

«Севилья» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Севилья
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