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  • «Бавария» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2026

«Бавария» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2026

6 мая, 20:50
Бавария
06.05.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 4 : 5
Завершен
ПСЖ
90+4' Г. Кейн
3' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
ПСЖ
80
Bilal Laurendon
ВР
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
27
Дро Фернандес
АП
24
Сенни Маюлу
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
44
Станишич
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-1-2-3-1
39
Сафонов
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
4
Та
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
4
Та
2
Упамекано
7
Карл
7
Карл
2
Упамекано
10
Мусиала
11
Джексон
11
Джексон
10
Мусиала
14
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Дуэ
8
Руис
4
Бералдо
4
Бералдо
8
Руис
25
Мендеш
24
Маюлу
24
Маюлу
25
Мендеш
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
Остались в запасе
Бавария
ПСЖ
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Венсан Компани
80
Bilal Laurendon
ВР
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
80
Bilal Laurendon
ВР
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
Точно не сыграют
Майкон Кардосо
ПВ
Серж Гнабри
ПВ
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
ПСЖ
Точно не сыграют
Люка Шевалье
ВР
Ашраф Хакими
ПЗ
Кентен Нджанту
ЛВ
Статистика матча Бавария - ПСЖ
2
3
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
573
301
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «ПСЖ», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «ПСЖ»

«Бавария» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Бавария
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