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Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «ПСЖ», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «ПСЖ»