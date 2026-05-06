06.05.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
44
Станишич
4
Та
2
Упамекано
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-1-2-3-1
39
Сафонов
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
4
Та
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
4
Та
2
Упамекано
7
Карл
7
Карл
2
Упамекано
10
Мусиала
11
Джексон
11
Джексон
10
Мусиала
14
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Дуэ
8
Руис
4
Бералдо
4
Бералдо
8
Руис
25
Мендеш
24
Маюлу
24
Маюлу
25
Мендеш
10
Дембеле
29
Барколя
29
Барколя
10
Дембеле
Остались в запасе
Бавария
ПСЖ
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Главный тренер
Венсан Компани
80
Bilal Laurendon
ВР
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
Остались в запасе
80
Bilal Laurendon
ВР
1
Ренато Марин
ВР
70
Arthur Vignaud
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
Точно не сыграют
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча Бавария - ПСЖ
2
3
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
573
301
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.06
xGP (предотвращенные голы)
0.22
0.22
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Бавария» против «ПСЖ», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»