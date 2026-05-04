04.05.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
8
Гудель
21
Эджуке
11
Варгас
16
Ромеро
11
Мопе
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
10
Оярсабаль
15
Марин
7
Барренечеа
21
Эджуке
36
Осо
36
Осо
21
Эджуке
8
Гудель
3
Менди
3
Менди
8
Гудель
11
Варгас
24
Санчес
24
Санчес
11
Варгас
16
Ромеро
4
Санчес
4
Санчес
16
Ромеро
11
Мопе
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Мопе
8
Турриэнтес
21
Эррера
21
Эррера
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
24
Сучич
24
Сучич
7
Барренечеа
15
Марин
14
Кубо
14
Кубо
15
Марин
4
Горротксатеги
9
Оскарссон
9
Оскарссон
4
Горротксатеги
2
Арамбуру
20
Уэсли
20
Уэсли
2
Арамбуру
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Севилья
Точно не сыграют
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
3
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
11
Офсайды
3
0
Количество передач
344
479
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала Сосьедад», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»