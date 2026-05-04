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  • «Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

«Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

4 мая, 20:50
Севилья
04.05.2026, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
50' А. Санчес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
4
Йон Горротксатеги
ОП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
36
Осо
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
17
Суасо
5
Кастрин
4
Салас
22
Кармона
6
Агум
8
Гудель
21
Эджуке
11
Варгас
16
Ромеро
11
Мопе
4-1-2-3
1
Ремиро
2
Арамбуру
6
Мартин
15
Чалета-Цар
17
Гомес
4
Горротксатеги
8
Турриэнтес
18
Солер
10
Оярсабаль
15
Марин
7
Барренечеа
21
Эджуке
36
Осо
36
Осо
21
Эджуке
8
Гудель
3
Менди
3
Менди
8
Гудель
11
Варгас
24
Санчес
24
Санчес
11
Варгас
16
Ромеро
4
Санчес
4
Санчес
16
Ромеро
11
Мопе
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Мопе
8
Турриэнтес
21
Эррера
21
Эррера
8
Турриэнтес
7
Барренечеа
24
Сучич
24
Сучич
7
Барренечеа
15
Марин
14
Кубо
14
Кубо
15
Марин
4
Горротксатеги
9
Оскарссон
9
Оскарссон
4
Горротксатеги
2
Арамбуру
20
Уэсли
20
Уэсли
2
Арамбуру
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Арсен Захарян
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Севилья
Точно не сыграют
Маркао
ЦЗ
Джибриль Соу
ЦП
Ману Буэно
ЦП
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Хон Каррикабуру
ЦФ
Альваро Одриосола
ПЗ
Иньяки Руперес
ПЗ
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
3
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
11
Офсайды
3
0
Количество передач
344
479
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Реала Сосьедад», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал Сосьедад»

«Севилья» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Севилья
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