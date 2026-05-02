02.05.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
16
Тонали
39
Гимарайнс
28
Уиллок
67
Майли
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Осула
2-1-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
21
Боскальи
8
Хиншелвуд
13
Гросс
20
Балеба
27
Виффер
24
Кадиоглу
11
Минте
22
Митома
18
Уэлбек
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
28
Уиллок
3
Холл
3
Холл
28
Уиллок
39
Гимарайнс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
39
Гимарайнс
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
27
Виффер
34
Велтман
34
Велтман
27
Виффер
8
Хиншелвуд
5
Данк
5
Данк
8
Хиншелвуд
Велтман
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
Велтман
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
20
Балеба
19
Костулас
19
Костулас
20
Балеба
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ньюкасл
Точно не сыграют
Брайтон
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
3
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
237
506
Сейвы
3
4
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
3.16
1.53
xGP (предотвращенные голы)
1.21
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Брайтона», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»