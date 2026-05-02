Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Ньюкасл» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 15:50
Ньюкасл
02.05.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
12' В. Осула 24' Д. Берн 90+5' Х. Барнс
61' Д. Хиншелвуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
9
Йоанн Висса
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
16
Тонали
39
Гимарайнс
28
Уиллок
67
Майли
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Осула
2-1-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
21
Боскальи
8
Хиншелвуд
13
Гросс
20
Балеба
27
Виффер
24
Кадиоглу
11
Минте
22
Митома
18
Уэлбек
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
28
Уиллок
3
Холл
3
Холл
28
Уиллок
39
Гимарайнс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
39
Гимарайнс
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
27
Виффер
34
Велтман
34
Велтман
27
Виффер
8
Хиншелвуд
5
Данк
5
Данк
8
Хиншелвуд
Велтман
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
Велтман
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
20
Балеба
19
Костулас
19
Костулас
20
Балеба
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ньюкасл
Точно не сыграют
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Фабиан Шер
ЦЗ
Брайтон
Точно не сыграют
Диего Гомес
ЦП
Солли Мач
ПВ
Джеймс Милнер
ЦП
Стефанос Цимас
ЦФ
Адам Уэбстер
ЦЗ
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
3
4
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
12
Офсайды
1
1
Количество передач
237
506
Сейвы
3
4
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
3.16
1.53
xGP (предотвращенные голы)
1.21
1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Брайтона», 35-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Брайтон»

«Ньюкасл» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
2
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
3
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
17
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+