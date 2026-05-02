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  • «Челябинск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Челябинск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 13:50
Челябинск
02.05.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
7' Т. Комиссаров 56' Р. Гаджимурадов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
13
Денис Титов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Гиорги Кантария
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
33
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-1-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
21
Бердников
15
Кочиев
26
Байтуков
70
Левин
77
Самойлов
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
17
Н'Диайе
4-1-2-1-1
1
Голубев
24
Кахидзе
17
Валиахметов
12
Ширяев
5
Мусалов
8
Кантария
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
11
Магомедов
70
Левин
33
Агаев
33
Агаев
70
Левин
17
Н'Диайе
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
17
Н'Диайе
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
13
Титов
33
Гвенетадзе
33
Гвенетадзе
13
Титов
Гвенетадзе
53
Моисеев
53
Моисеев
Гвенетадзе
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
Челябинск
Нефтехимик
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Челябинск - Нефтехимик
3
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Нефтехимика», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Нефтехимик»

«Челябинск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Челябинск
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