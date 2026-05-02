02.05.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
3-1-2-3-1
93
Тусеев
66
Гудков
21
Бердников
15
Кочиев
26
Байтуков
70
Левин
77
Самойлов
72
Комиссаров
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
17
Н'Диайе
4-1-2-1-1
1
Голубев
24
Кахидзе
17
Валиахметов
12
Ширяев
5
Мусалов
8
Кантария
17
Кокоев
7
Бобер
7
Шильцов
11
Магомедов
70
Левин
33
Агаев
33
Агаев
70
Левин
17
Н'Диайе
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
17
Н'Диайе
17
Кокоев
6
Родин
6
Родин
17
Кокоев
13
Титов
33
Гвенетадзе
33
Гвенетадзе
13
Титов
Гвенетадзе
53
Моисеев
53
Моисеев
Гвенетадзе
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
Остались в запасе
Челябинск
Нефтехимик
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Челябинск - Нефтехимик
3
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Нефтехимика», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»