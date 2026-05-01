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  • «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 13:20
КАМАЗ
01.05.2026, пятница, 14:30
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Спартак К
4' Д. Караев 64' М. Султонов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
45
Владислав Давыдов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Роман Защепкин
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
88
Фарук Гогич
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
90
Джордже Пантелич
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
КАМАЗ
53
Вячеслав Коробов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Антон Рощин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
54
Александр Устюгов
ПВ
Спартак К
15
Denis Terekhov
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-1-3-2
31
Анисимов
28
Семенов
19
Тананеев
45
Давыдов
3
Маругин
83
Лайкин
8
Шамкин
10
Защепкин
12
Ревазов
10
Караев
11
Абдуллаев
4-1-2-2-1
25
Саппа
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
35
Енин
2
Хубаев
88
Гогич
90
Пантелич
11
Назаренко
90
Калмыков
8
Шамкин
6
Калистратов
6
Калистратов
8
Шамкин
83
Лайкин
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
83
Лайкин
11
Абдуллаев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
11
Абдуллаев
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
12
Ревазов
28
Султонов
28
Султонов
12
Ревазов
88
Гогич
3
Бугриев
3
Бугриев
88
Гогич
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
88
Садов
88
Садов
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
35
Енин
13
Рубцов
13
Рубцов
35
Енин
Остались в запасе
КАМАЗ
Спартак К
53
Вячеслав Коробов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
15
Denis Terekhov
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Остались в запасе
15
Denis Terekhov
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча КАМАЗ - Спартак К
1
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Спартак» Кострома, 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К КАМАЗ
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