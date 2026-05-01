01.05.2026, пятница, 14:30
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-1-3-2
31
Анисимов
28
Семенов
19
Тананеев
45
Давыдов
3
Маругин
83
Лайкин
8
Шамкин
10
Защепкин
12
Ревазов
10
Караев
11
Абдуллаев
4-1-2-2-1
25
Саппа
5
Жилмостных
4
Супранович
2
Тарасов
18
Игнатьев
35
Енин
2
Хубаев
88
Гогич
90
Пантелич
11
Назаренко
90
Калмыков
8
Шамкин
6
Калистратов
6
Калистратов
8
Шамкин
83
Лайкин
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
83
Лайкин
11
Абдуллаев
53
Дерюгин
53
Дерюгин
11
Абдуллаев
10
Караев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Караев
12
Ревазов
28
Султонов
28
Султонов
12
Ревазов
88
Гогич
3
Бугриев
3
Бугриев
88
Гогич
5
Жилмостных
78
Киселев
78
Киселев
5
Жилмостных
88
Садов
88
Садов
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
35
Енин
13
Рубцов
13
Рубцов
35
Енин
Остались в запасе
КАМАЗ
Спартак К
53
Вячеслав Коробов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
15
Denis Terekhov
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
53
Вячеслав Коробов
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
7
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
Остались в запасе
15
Denis Terekhov
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
9
Александр Чупаев
ЦФ
69
Денис Боков
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча КАМАЗ - Спартак К
1
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Спартак» Кострома, 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»