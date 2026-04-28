28.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
5 : 4
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
4-2-3-1
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
4
Та
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
14
Диас
9
Кейн
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
8
Руис
8
Руис
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
19
Дэвис
27
Лаймер
27
Лаймер
19
Дэвис
10
Мусиала
27
Горецка
27
Горецка
10
Мусиала
45
Павлович
11
Джексон
11
Джексон
45
Павлович
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Бавария
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
371
504
Сейвы
2
0
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
3.06
xGP (предотвращенные голы)
-2.35
-2.35
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Баварии», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»