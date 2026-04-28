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  • «ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

«ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

28 апреля, 20:50
ПСЖ
28.04.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
5 : 4
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Бавария
24' Х. Кварацхелия 33' Ж. Невеш 45+4' У. Дембеле (П) 56' Х. Кварацхелия 58' У. Дембеле
17' Г. Кейн (П) 41' М. Олисе 65' Д. Упамекано 68' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
51
Пачо
5
Маркиньос
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
4-2-3-1
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
4
Та
19
Дэвис
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
10
Мусиала
14
Диас
9
Кейн
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
8
Руис
8
Руис
33
Заир-Эмери
7
Кварацхелия
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кварацхелия
14
Дуэ
29
Барколя
29
Барколя
14
Дуэ
19
Дэвис
27
Лаймер
27
Лаймер
19
Дэвис
10
Мусиала
27
Горецка
27
Горецка
10
Мусиала
45
Павлович
11
Джексон
11
Джексон
45
Павлович
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
43
Filip Pavić
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Бавария
Точно не сыграют
Том Бишоф
АП
Майкон Кардосо
ПВ
Серж Гнабри
ПВ
Леннарт Карл
АП
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Статистика матча ПСЖ - Бавария
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
10
Офсайды
2
1
Количество передач
371
504
Сейвы
2
0
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
3.06
xGP (предотвращенные голы)
-2.35
-2.35

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Баварии», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария»

«ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов
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