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  • «Аль-Хиляль» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

«Аль-Хиляль» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

28 апреля, 19:50
Аль-Хиляль
28.04.2026, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Дамак
18' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дамак
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
(К) ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Дамак
72
Meshal Al Shahrani
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
99
Ариэлсон
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
4
Акчичек
24
Аль-Харби
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Бензема
3-3-2-1-1
22
15
Харкасс
3
Бедран
6
Абдулла
88
Аль-Сумайри
21
Аль-Анази
11
Мейте
23
Вада
2
Силла
1
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
4
Акчичек
78
Ладжами
78
Ладжами
4
Акчичек
24
Аль-Харби
17
Дариси
17
Дариси
24
Аль-Харби
9
Бензема
27
Мандаш
27
Мандаш
9
Бензема
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
38
Леонардо
29
Аль-Давсари
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
21
Аль-Анази
14
Окита
14
Окита
21
Аль-Анази
11
Мейте
99
Ариэлсон
99
Ариэлсон
11
Мейте
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Дамак
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
72
Meshal Al Shahrani
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
26
Рияд Шарахили
ОП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Остались в запасе
72
Meshal Al Shahrani
ВР
30
Naser Al Ghamdi
ВР
26
Рияд Шарахили
ОП
80
Яхья Наджи
ПВ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Хиляль - Дамак
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
13
4
Офсайды
2
1
Количество передач
546
347
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Дамака», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Дамак»

«Аль-Хиляль» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Хиляль
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