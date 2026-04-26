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  • «Вильярреал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Вильярреал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 20:50
Вильярреал
26.04.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
2' Ж. Морено (П) 29' Н. Пепе
73' Б. Иглесиас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
3
Алекс Фримен
ПАЗ
12
Ренату Вейга
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Жерар Морено
(К) ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Y. Lago
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
7
Борха Иглесиас
(К) ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
29
Hugo Lopez
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
28
Фер Лопес
ПВ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
2-3-1-1-3
1
Тенас
23
Педраса
16
Марин
12
Вейга
18
Гуйе
3
Фримен
14
Комесанья
10
Молейро
7
Морено
19
Пепе
9
Микаутадзе
3-2-3-2
13
Раду
18
30
Мингеса
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
5
Сотело
6
Мориба
23
Альварес
11
Дуран
7
Иглесиас
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
10
Молейро
18
Парти
18
Парти
10
Молейро
19
Пепе
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Пепе
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
23
Альварес
15
Нуньес
15
Нуньес
23
Альварес
11
Дуран
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Дуран
5
Сотело
28
Лопес
28
Лопес
5
Сотело
7
Иглесиас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
7
Иглесиас
3
Алонсо
10
Аспас
10
Аспас
3
Алонсо
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Хуан Фойт
ЦЗ
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Виллиот Сведберг
ЦП
Матиас Весино
ЦП
Статистика матча Вильярреал - Сельта
3
6
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
16
Офсайды
1
2
Количество передач
484
544
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
2.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Сельты», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Сельта»

«Вильярреал» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Вильярреал
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