26.04.2026, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
2-3-1-1-3
1
Тенас
23
Педраса
16
Марин
12
Вейга
18
Гуйе
3
Фримен
14
Комесанья
10
Молейро
7
Морено
19
Пепе
9
Микаутадзе
3-2-3-2
13
Раду
18
30
Мингеса
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
5
Сотело
6
Мориба
23
Альварес
11
Дуран
7
Иглесиас
23
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
23
Педраса
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
10
Молейро
18
Парти
18
Парти
10
Молейро
19
Пепе
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Пепе
9
Микаутадзе
7
Перес
7
Перес
9
Микаутадзе
23
Альварес
15
Нуньес
15
Нуньес
23
Альварес
11
Дуран
9
Хутгла
9
Хутгла
11
Дуран
5
Сотело
28
Лопес
28
Лопес
5
Сотело
7
Иглесиас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
7
Иглесиас
3
Алонсо
10
Аспас
10
Аспас
3
Алонсо
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
29
Hugo Lopez
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
6
Ману Фернандес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
28
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вильярреал
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Вильярреал - Сельта
3
6
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
16
Офсайды
1
2
Количество передач
484
544
Сейвы
2
2
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.72
2.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Сельты», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»