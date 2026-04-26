26.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-2-3
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
8
Брандт
7
Беллингем
9
Гирасси
40
Инасио
14
Байер
3-1-2-1-3
1
Атуболу
17
Кюблер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
43
Огбус
8
Эггештайн
32
Грифо
9
Хелер
31
Матанович
7
Шерхант
40
Инасио
24
Свенссон
24
Свенссон
40
Инасио
7
Беллингем
6
Озкан
6
Озкан
7
Беллингем
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
14
Байер
41
Альберт
41
Альберт
14
Байер
3
Линхарт
5
Юнг
5
Юнг
3
Линхарт
27
Хефлер
39
Тарнутцер
39
Тарнутцер
27
Хефлер
32
Грифо
19
Бесте
19
Бесте
32
Грифо
31
Матанович
26
Филипп
26
Филипп
31
Матанович
7
Шерхант
22
Ириэ
22
Ириэ
7
Шерхант
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
Точно не сыграют
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
19
10
Офсайды
0
2
Количество передач
548
358
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.37
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.59
-1.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Фрайбурга», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»