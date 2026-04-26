Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Фрайбурга», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург»