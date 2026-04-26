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  • «Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 17:20
Боруссия Д
26.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
8' М. Байер 14' С. Гирасси 31' Р. Бенсебаини 87' Ф. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
39
Роувен Тарнутцер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
4-1-2-3
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
8
Брандт
7
Беллингем
9
Гирасси
40
Инасио
14
Байер
3-1-2-1-3
1
Атуболу
17
Кюблер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
43
Огбус
8
Эггештайн
32
Грифо
9
Хелер
31
Матанович
7
Шерхант
40
Инасио
24
Свенссон
24
Свенссон
40
Инасио
7
Беллингем
6
Озкан
6
Озкан
7
Беллингем
8
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Брандт
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
14
Байер
41
Альберт
41
Альберт
14
Байер
3
Линхарт
5
Юнг
5
Юнг
3
Линхарт
27
Хефлер
39
Тарнутцер
39
Тарнутцер
27
Хефлер
32
Грифо
19
Бесте
19
Бесте
32
Грифо
31
Матанович
26
Филипп
26
Филипп
31
Матанович
7
Шерхант
22
Ириэ
22
Ириэ
7
Шерхант
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Лука Реджани
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
Точно не сыграют
Никлас Зюле
ЦЗ
Карим Адейеми
ЛВ
Эмре Джан
ОП
Феликс Нмеча
АП
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Жорди Макенго
ЛЗ
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
19
10
Офсайды
0
2
Количество передач
548
358
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.37
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.59
-1.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Фрайбурга», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург»

«Боруссия» Дортмунд – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Боруссия Д
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