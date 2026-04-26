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  • «Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 15:50
Шинник
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
4' И. Порохов 12' В. Лысцов 24' И. Порохов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
50
Степан Глотов
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
20
Жорди Тур
ЦП
13
Данила Янов
АП
10
Камран Алиев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
84
Ярослав Гребенкин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Вадим Вшивков
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
95
Максим Улезко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
53
Котин
50
Лысцов
7
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
11
Порохов
88
Миронов
4-2-1-2-1
96
Кузнецов
44
Гурбан
15
Плиев
29
Мухин
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
20
Тур
13
Янов
50
Глотов
10
Алиев
15
Самойлов
27
Черный
27
Черный
15
Самойлов
53
Котин
2
Косогоров
2
Косогоров
53
Котин
50
Голубев
23
Нафиков
23
Нафиков
50
Голубев
88
Миронов
29
Никитин
29
Никитин
88
Миронов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
44
Гурбан
84
Гребенкин
84
Гребенкин
44
Гурбан
17
Анисимов
91
Вшивков
91
Вшивков
17
Анисимов
13
Янов
9
Алькальде
9
Алькальде
13
Янов
50
Глотов
11
Брагин
11
Брагин
50
Глотов
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
98
Ислам Имамов
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
95
Максим Улезко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
95
Максим Улезко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «СКА-Хабаровска», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«СКА-Хабаровск»

«Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Шинник
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