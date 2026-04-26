26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
53
Котин
50
Лысцов
7
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
11
Порохов
88
Миронов
4-2-1-2-1
96
Кузнецов
44
Гурбан
15
Плиев
29
Мухин
91
Носков
17
Анисимов
38
Алейников
20
Тур
13
Янов
50
Глотов
10
Алиев
15
Самойлов
27
Черный
27
Черный
15
Самойлов
53
Котин
2
Косогоров
2
Косогоров
53
Котин
50
Голубев
23
Нафиков
23
Нафиков
50
Голубев
88
Миронов
29
Никитин
29
Никитин
88
Миронов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
44
Гурбан
84
Гребенкин
84
Гребенкин
44
Гурбан
17
Анисимов
91
Вшивков
91
Вшивков
17
Анисимов
13
Янов
9
Алькальде
9
Алькальде
13
Янов
50
Глотов
11
Брагин
11
Брагин
50
Глотов
Остались в запасе
Шинник
СКА-Хабаровск
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
98
Ислам Имамов
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
95
Максим Улезко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Роман Прищепов
ЦП
95
Максим Улезко
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «СКА-Хабаровска», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»