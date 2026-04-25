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  • «Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 17:50
Болонья
25.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Рома
7' Д. Мален 45+1' Н. Эль-Айнауи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Равалья
5
Хелланд
26
Лукуми
14
Хеггем
33
Миранда
17
Мариу
19
Фергюсон
19
Фройлер
11
Роу
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
61
Писилли
18
Соуле
14
Мален
5
Хелланд
41
Витик
41
Витик
5
Хелланд
17
Мариу
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
17
Мариу
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
33
Миранда
20
Цортеа
20
Цортеа
33
Миранда
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
22
Эрмосо
87
Гиларди
87
Гиларди
22
Эрмосо
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
61
Писилли
24
Зиолковски
24
Зиолковски
61
Писилли
18
Соуле
47
Ваз
47
Ваз
18
Соуле
14
Мален
21
Дибала
21
Дибала
14
Мален
Остались в запасе
Болонья
Рома
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Николо Казале
ЦЗ
Тейс Даллинга
ЦФ
Лукаш Скорупски
ВР
Федерико Бернардески
ПВ
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Куадио Коне
ЦП
Лоренцо Пеллегрини
АП
Статистика матча Болонья - Рома
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
522
342
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.13
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Рома», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Рома»

«Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Болонья
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