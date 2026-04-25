25.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
3-2-2-1-2
1
Равалья
5
Хелланд
26
Лукуми
14
Хеггем
33
Миранда
17
Мариу
19
Фергюсон
19
Фройлер
11
Роу
9
Кастро
7
Орсолини
3-2-3-1-1
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
22
Эрмосо
43
Уэсли
2
Челик
21
Эль-Айнауи
4
Кристанте
61
Писилли
18
Соуле
14
Мален
5
Хелланд
41
Витик
41
Витик
5
Хелланд
17
Мариу
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
17
Мариу
7
Орсолини
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Орсолини
33
Миранда
20
Цортеа
20
Цортеа
33
Миранда
9
Кастро
21
Одгор
21
Одгор
9
Кастро
22
Эрмосо
87
Гиларди
87
Гиларди
22
Эрмосо
2
Челик
2
Ренш
2
Ренш
2
Челик
61
Писилли
24
Зиолковски
24
Зиолковски
61
Писилли
18
Соуле
47
Ваз
47
Ваз
18
Соуле
14
Мален
21
Дибала
21
Дибала
14
Мален
Остались в запасе
Болонья
Рома
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
82
Matteo Franceschelli
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Симон Сом
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЛВ
73
Francesco Castaldo
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
15
Брайан Сарагоса
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
Точно не сыграют
Рома
Точно не сыграют
Статистика матча Болонья - Рома
3
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
522
342
Сейвы
0
2
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.5
2.13
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Рома», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»