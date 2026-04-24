24.04.2026, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
3-4-2-1
22
Руфс
5
Баллард
15
Альдрете
27
Садики
20
Мукиэле
34
Джака
19
Диарра
32
Хьюм
11
Ригг
28
Ле Фе
9
Бробби
4-1-1-2-2
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
23
Кунья
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
20
Хатчинсон
5
Андерсон
11
Жезус
9
Вуд
11
Ригг
17
Рейнилду
17
Рейнилду
11
Ригг
19
Диарра
18
Изидор
18
Изидор
19
Диарра
20
Хатчинсон
25
Нец
25
Нец
20
Хатчинсон
23
Кунья
5
Морато
5
Морато
23
Кунья
6
Сангаре
8
Домингес
8
Домингес
6
Сангаре
11
Жезус
22
Йетс
22
Йетс
11
Жезус
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Сандерленд
Ноттингем Форест
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Витор Перейра
Сандерленд
Точно не сыграют
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Статистика матча Сандерленд - Ноттингем Форест
2
5
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
436
273
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.1
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Ноттингем Фореста», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»