Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сандерленд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

«Сандерленд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

24 апреля, 20:50
Сандерленд
24.04.2026, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 5
Завершен
Ноттингем Форест
17' Т. Хьюм (АГ) 31' К. Вуд 34' М. Гиббс-Уайт 37' И. Жезус 90+5' Э. Андерсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
3-4-2-1
22
Руфс
5
Баллард
15
Альдрете
27
Садики
20
Мукиэле
34
Джака
19
Диарра
32
Хьюм
11
Ригг
28
Ле Фе
9
Бробби
4-1-1-2-2
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
23
Кунья
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
20
Хатчинсон
5
Андерсон
11
Жезус
9
Вуд
11
Ригг
17
Рейнилду
17
Рейнилду
11
Ригг
19
Диарра
18
Изидор
18
Изидор
19
Диарра
20
Хатчинсон
25
Нец
25
Нец
20
Хатчинсон
23
Кунья
5
Морато
5
Морато
23
Кунья
6
Сангаре
8
Домингес
8
Домингес
6
Сангаре
11
Жезус
22
Йетс
22
Йетс
11
Жезус
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
Остались в запасе
Сандерленд
Ноттингем Форест
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Витор Перейра
Сандерленд
Точно не сыграют
Нильсон Ангуло
ЦФ
Ромейн Мандл
ПВ
Бертран Траоре
ПВ
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Вилли Боли
ЦЗ
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Джон
ВР
Николо Савона
ПЗ
Мурильо
ЦЗ
Статистика матча Сандерленд - Ноттингем Форест
2
5
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
436
273
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.1
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Ноттингем Фореста», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд»«Ноттингем Форест»

«Сандерленд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Сандерленд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
2
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+