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Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»