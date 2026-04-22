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  • «Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 20:35
Байер
22.04.2026, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Бавария
22' Г. Кейн 90+3' Л. Диас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
10
Малик Тилльман
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
42
Монтрель Калбрет
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦФ
3-3-3-1
1
Флеккен
22
Гримальдо
12
Тапсоба
4
Куанса
8
Андрих
25
Паласиос
24
Гарсия
23
Телла
30
Маза
17
Васкес
14
Шик
3-2-1-3-1
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
4
Та
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
14
Диас
9
Кейн
8
Андрих
10
Тилльман
10
Тилльман
8
Андрих
23
Телла
42
Калбрет
42
Калбрет
23
Телла
17
Васкес
17
Поку
17
Поку
17
Васкес
27
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
27
Лаймер
10
Мусиала
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
10
Мусиала
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
Остались в запасе
Байер
Бавария
28
Янис Бласвих
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
2
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
18
Офсайды
0
3
Количество передач
508
580
Сейвы
8
1
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
0
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Байер
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