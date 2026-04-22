22.04.2026, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
Германия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-3-1
1
Флеккен
22
Гримальдо
12
Тапсоба
4
Куанса
8
Андрих
25
Паласиос
24
Гарсия
23
Телла
30
Маза
17
Васкес
14
Шик
3-2-1-3-1
1
Нойер
44
Станишич
2
Упамекано
4
Та
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
14
Диас
9
Кейн
8
Андрих
10
Тилльман
10
Тилльман
8
Андрих
23
Телла
42
Калбрет
42
Калбрет
23
Телла
17
Васкес
17
Поку
17
Поку
17
Васкес
27
Лаймер
19
Дэвис
19
Дэвис
27
Лаймер
10
Мусиала
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
10
Мусиала
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
Остались в запасе
Байер
Бавария
28
Янис Бласвих
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Deniz Ofli
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
2
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
18
Офсайды
0
3
Количество передач
508
580
Сейвы
8
1
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»