18.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-5-1-1
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
26
Куанса
20
Гримальдо
23
Телла
22
Маза
14
Паласиос
21
Васкес
24
Гарсия
10
Шик
3-5-1-1
1
Дамен
6
Гаувелеув
16
Зесигер
34
Чавес
19
Фельхауэр
4
Массенго
22
Ридер
20
Клод-Морис
13
Яннулис
30
Каде
21
Рибейру
26
Куанса
35
Кофане
35
Кофане
26
Куанса
23
Телла
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Телла
14
Паласиос
17
Тилльман
17
Тилльман
14
Паласиос
21
Васкес
42
Калбрет
42
Калбрет
21
Васкес
19
Фельхауэр
27
Вольф
27
Вольф
19
Фельхауэр
20
Клод-Морис
8
Реджбечай
8
Реджбечай
20
Клод-Морис
30
Каде
36
Кемюр
36
Кемюр
30
Каде
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
28
Янис Бласвих
ВР
19
Эрнест Поку
ЦФ
17
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Тим Оэрман
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Недилько Лабрович
ВР
11
Исмаэль Гарби
АП
31
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Мадс Педерсен
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
19
Эрнест Поку
ЦФ
17
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Тим Оэрман
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
11
Исмаэль Гарби
АП
31
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Мадс Педерсен
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
Точно не сыграют
Аугсбург
Точно не сыграют
Статистика матча Байер - Аугсбург
2
1
Всего ударов по воротам
36
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
5
8
Офсайды
1
0
Количество передач
690
286
Сейвы
3
9
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
27
7
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
3.8
1.33
xGP (предотвращенные голы)
1.7
1.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Аугсбурга», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»