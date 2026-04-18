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  • «Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 15:20
Байер
18.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
12' П. Шик
15' Ф. Ридер 90+7' Ф. Ридер (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Алехандро Гримальдо
(К) ЛП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ЦП
22
Ибрагим Маза
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Лукас Васкес
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
34
Артур Чавес
ЦЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛП
30
Антон Каде
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЦП
19
Робин Фельхауэр
ПП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
19
Эрнест Поку
ЦФ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
17
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Тим Оэрман
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ЦП
17
Малик Тилльман
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
11
Исмаэль Гарби
АП
31
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Мадс Педерсен
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ЦП
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
36
Мерт Кемюр
ЦП
3-5-1-1
1
Флеккен
5
Баде
12
Тапсоба
26
Куанса
20
Гримальдо
23
Телла
22
Маза
14
Паласиос
21
Васкес
24
Гарсия
10
Шик
3-5-1-1
1
Дамен
6
Гаувелеув
16
Зесигер
34
Чавес
19
Фельхауэр
4
Массенго
22
Ридер
20
Клод-Морис
13
Яннулис
30
Каде
21
Рибейру
26
Куанса
35
Кофане
35
Кофане
26
Куанса
23
Телла
7
Хофманн
7
Хофманн
23
Телла
14
Паласиос
17
Тилльман
17
Тилльман
14
Паласиос
21
Васкес
42
Калбрет
42
Калбрет
21
Васкес
19
Фельхауэр
27
Вольф
27
Вольф
19
Фельхауэр
20
Клод-Морис
8
Реджбечай
8
Реджбечай
20
Клод-Морис
30
Каде
36
Кемюр
36
Кемюр
30
Каде
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
28
Янис Бласвих
ВР
19
Эрнест Поку
ЦФ
17
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Тим Оэрман
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Недилько Лабрович
ВР
11
Исмаэль Гарби
АП
31
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Мадс Педерсен
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
19
Эрнест Поку
ЦФ
17
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Тим Оэрман
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
11
Исмаэль Гарби
АП
31
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Мадс Педерсен
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Мартен Терье
ЛВ
Аугсбург
Точно не сыграют
Крислен Матсима
ЦЗ
Статистика матча Байер - Аугсбург
2
1
Всего ударов по воротам
36
11
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
5
8
Офсайды
1
0
Количество передач
690
286
Сейвы
3
9
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
13
4
Удары из пределов штрафной
27
7
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
3.8
1.33
xGP (предотвращенные голы)
1.7
1.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Аугсбурга», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Аугсбург»

«Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига
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